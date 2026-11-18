Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um motociclista morreu ao bater em outra motocicleta no Bairro Lourdes, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, na terça-feira (17/11). A condutora da outra moto teve ferimentos leves nos braços e nas pernas e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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De acordo com a Polícia Militar, o trânsito na Rua Pedro Lessa estava parado enquanto um veículo fazia uma conversão para entrar em uma garagem. Uma testemunha que estava em um dos carros parados na via contou que ouviu um barulho forte e, quando se virou, viu os dois motociclistas já no chão.

Segundo a testemunha, a motociclista também estava parada, aguardando a liberação do trânsito, quando o outro condutor não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira da moto dela. A versão foi confirmada pela condutora atingida.

“A vítima que estava envolvida no acidente disse que, no momento, o trânsito tinha tido uma leve retenção para que um dos veículos que estava à frente entrasse em uma garagem quando, de repente, sentiu um choque na traseira da moto. Ela caiu e, ao olhar para trás, percebeu que tinha outro indivíduo caído. Ela não entendeu direito o que aconteceu”, disse o tenente da PM Célio de Souza Freitas.

A equipe do Samu fez manobras de reanimação cardiopulmonar no motociclista, incluindo massagem cardíaca, mas a morte foi confirmada ainda no local. A motociclista, que sentia dores nos braços e nas pernas, também foi atendida e levada pela equipe.

A Polícia Civil esteve no local e encontrou uma câmera que registrou parte do acidente. Nas imagens, é possível ver as duas motocicletas trafegando muito próximas uma da outra. No momento da colisão, um ônibus passa na pista contrária e, em seguida, os condutores já aparecem no chão.

“Nós procuramos diversas imagens e parece que no mesmo momento que ele bateu na traseira da motocicleta que caiu estava passando um ônibus e na queda, aparentemente, ele deve ter batido a cabeça nesse outro veículo, mas ainda não podemos afirmar. A queda em si, pela velocidade, não seria suficiente para causar o estrago que aconteceu na face dele”, explica o tenente Freitas. “Mesmo tendo sido isso, não vejo culpa nesse outro motorista tendo em vista que ele estava trafegando normalmente”, conclui.

A Polícia Civil fez a perícia e, depois, liberou a via. O corpo do motociclista foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML). As motocicletas, que estavam com o licenciamento em dia, foram liberadas para os responsáveis.

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Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local e jogou serragem na pista para absorver os fluidos derramados e evitar novos acidentes.