A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) intensificou as ações de vigilância epidemiológica para conter a transmissão da Mpox. O trabalho envolve o monitoramento contínuo dos registros, a publicação de boletins informativos e a capacitação das equipes das 28 Unidades Regionais de Saúde.

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Os municípios precisam notificar ocorrências no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) em até 24 horas. O subsecretário de Vigilância em Saúde da SES-MG, Eduardo Prosdocimi, ressalta a importância de buscar atendimento médico ao notar alterações corporais.

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“É importante que as pessoas fiquem atentas aos sintomas como as feridas, que são mais características, e procurem uma Unidade Básica de Saúde para fazer a testagem. Não temos casos graves nem hospitalizações no estado, mas é necessário adotar medidas de prevenção”, destaca Prosdocimi.

Sintomas e formas de contágio

Causada pelo Mpox vírus (MPXV), a infecção apresenta evolução leve a moderada na maioria das pessoas. O contágio ocorre pelo contato direto com lesões na pele, relações sexuais, secreções corporais ou respiratórias e compartilhamento de objetos contaminados. O período de incubação dura de 6 a 21 dias, e a transmissão persiste até a cicatrização total das feridas.

Os sintomas mais frequentes reúnem:

febre, cansaço e sensação de fraqueza;

dores de cabeça, musculares ou nas costas;

ínguas, especialmente nas axilas e virilha;

lesões na pele planas ou elevadas, com líquido claro ou amarelado, que formam crostas e secam no rosto, mãos, pés, boca, genitais ou ânus por até quatro semanas.

O diagnóstico laboratorial analisa a secreção ou crostas das lesões. O material é enviado ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-MG/Funed) e a unidades descentralizadas em Juiz de Fora e Diamantina. Não existe tratamento específico, focando o atendimento no alívio de sintomas e prevenção de complicações.

Monitoramento e dados no estado

A Coordenação de IST/Aids e Hepatites Virais acompanha diariamente os dados e atualiza semanalmente o Painel Epidemiológico. O estado contabilizou 41 casos confirmados entre janeiro e novembro, com maior número entre homens de 15 a 34 anos. Em 2025, foram notificados 136 casos, contra 68 registros em 2024.

“Nossas equipes estão em contato constante com os profissionais dos municípios para orientar quanto ao diagnóstico e manejo. Por isso, estamos controlando os casos que estão surgindo”, relata Prosdocimi.

Critérios para vacinação

A aplicação da vacina prioriza grupos com risco de agravamento, como indivíduos vivendo com HIV/aids com imunossupressão e contagem de linfócitos T CD4 menor que 200 células nos últimos seis meses.

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O imunizante também contempla profissionais de laboratório em nível de biossegurança 2 e quem teve contato com fluidos ou secreções de casos suspeitos. Nessa situação de exposição, a dose deve ser aplicada preferencialmente em até quatro dias, estendendo-se por até 14 dias caso não haja sintomas.