Mpox: quais os sintomas e como se diferenciar da catapora e outras doenças?

A confirmação de novos casos de mpox em Belo Horizonte e Manhuaçu neste mês acendeu um alerta em Minas Gerais. Com o retorno da circulação do vírus, volta também uma dúvida comum: como diferenciar os sintomas da doença de outras condições que causam lesões na pele, como a catapora?

O período de incubação, tempo entre a infecção e o início dos sintomas, varia de 3 a 16 dias, podendo chegar a 21. Após essa fase, os primeiros sinais da mpox podem ser facilmente confundidos com os de uma virose comum, incluindo febre, dor de cabeça intensa, dores musculares e cansaço. No entanto, um sintoma se destaca como um dos principais diferenciais: o surgimento de gânglios inchados, conhecidos como linfonodos, principalmente na região do pescoço, axilas e virilha. Este sinal costuma aparecer antes das erupções na pele.

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As lesões cutâneas, que são a marca mais visível da doença, surgem de um a três dias após a febre. Elas passam por diferentes estágios: começam como manchas planas (máculas), evoluem para pequenas bolhas sólidas (pápulas), depois para bolhas com líquido (vesículas), em seguida com pus (pústulas) e, finalmente, formam crostas que secam e caem.

Como diferenciar a mpox de outras doenças?

Embora as lesões na pele sejam parecidas, alguns sinais ajudam a distinguir a mpox da catapora, a confusão mais frequente. O principal diferencial é justamente o inchaço dos gânglios, que é característico da mpox e raro na catapora. Além disso, a evolução das lesões é um ponto-chave para a identificação.

Na mpox, as lesões costumam ser mais profundas, firmes e evoluem todas ao mesmo tempo, ou seja, todas as bolhas estarão no mesmo estágio de desenvolvimento. Já na catapora, é comum encontrar lesões em diferentes fases simultaneamente: enquanto algumas bolhas estão surgindo, outras já viraram crostas. A localização também pode dar pistas, pois na mpox é mais comum o aparecimento de lesões nas palmas das mãos e nas solas dos pés.

Ao identificar sintomas suspeitos, a primeira recomendação é o isolamento para evitar a transmissão a outras pessoas. O contato físico próximo, incluindo o contato com as lesões, é a principal forma de contágio.

Em seguida, é fundamental procurar atendimento médico em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apenas um profissional de saúde pode fazer o diagnóstico correto e descartar outras doenças. Não há tratamento específico aprovado, sendo indicado o cuidado de suporte para aliviar os sintomas. Em Minas Gerais, a vacinação está disponível para grupos prioritários, como pessoas vivendo com HIV/aids com imunossupressão, profissionais de laboratório e contactantes de casos confirmados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.