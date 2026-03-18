Aumento de casos de mpox preocupa autoridades de saúde no Brasil

Nos primeiros meses de 2026, o avanço da mpox no Brasil voltou a chamar atenção de profissionais de saúde e autoridades. Com casos com registro em diferentes regiões do país, o tema passou a fazer parte da rotina de serviços de vigilância epidemiológica, que monitoram diariamente novos registros e possíveis mudanças no comportamento da doença. Porém, a situação é tratada de forma técnica, com foco em diagnóstico rápido, orientação da população e prevenção de novos contágios.

Mesmo sem caracterizar um cenário de colapso, a circulação do vírus em vários estados reforça a necessidade de informação clara. Entender o que é a mpox, como ela se transmite, quais são os sintomas e como buscar atendimento é um ponto central nas estratégias de comunicação em saúde. A partir de dados oficiais, especialistas explicam que a resposta depende tanto da estrutura do sistema de saúde quanto das atitudes individuais diante de sinais suspeitos.

O Ministério da Saúde monitora continuamente os dados para identificar padrões, como aumento súbito de casos em regiões específicas, concentração em determinados grupos populacionais e eventuais mudanças na gravidade das manifestações – depositphotos.com / diegograndi



O que é mpox e por que voltou a aparecer com mais frequência?

A mpox é uma infecção causada por um vírus da mesma família da varíola humana, porém com comportamento distinto. Trata-se de uma doença que já era conhecida em alguns países da África há décadas, mas que ganhou projeção global a partir de 2022, quando houve a identificação de surtos em diferentes continentes. Desde então, o Brasil passou a integrar o grupo de nações que mantêm vigilância ativa sobre esse agente infeccioso.

De modo geral, a mpox costuma provocar quadros clínicos autolimitados, com evolução variável de acordo com o estado de saúde da pessoa, presença de comorbidades e acesso ao atendimento. Ademais, o Ministério da Saúde monitora continuamente os dados para identificar padrões, como aumento súbito de casos em regiões específicas, concentração em determinados grupos populacionais e eventuais mudanças na gravidade das manifestações. Essas informações orientam campanhas educativas, distribuição de insumos e a organização dos serviços.

Mpox no Brasil em 2026: qual é o cenário atual?

O registro recente de casos de mpox no Brasil em 2026 mostra uma distribuição que ainda se concentra em grandes centros urbanos, com destaque para o Sudeste. Estados com maior densidade populacional e intensa circulação de pessoas tendem a aparecer com números mais altos, o que também reflete maior capacidade de testagem e notificação. Ao mesmo tempo, surgem registros em outras regiões, indicando que o vírus circula em diferentes partes do território nacional.

De acordo com dados atualizados do painel oficial, a maior parte dos casos confirmados permanece localizada em São Paulo, seguido por outros estados como Rio de Janeiro, Roraima e unidades da federação do Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Além das confirmações laboratoriais, há dezenas de notificações em investigação, o que mostra um sistema atento a qualquer suspeita. Esse tipo de monitoramento permite classificar cada ocorrência como confirmada, provável ou descartada, dependendo dos resultados de exames e da análise clínica.

Outro ponto relevante é que, até o momento, não há registro de aumento expressivo de mortes relacionadas à mpox em 2026, o que indica impacto relativamente controlado em comparação com outras emergências sanitárias recentes. Ainda assim, profissionais de saúde defendem a manutenção de medidas de prevenção, sobretudo em ambientes com grande circulação de pessoas ou em contextos de maior exposição, como contatos íntimos sem proteção.

Como ocorre a transmissão da mpox no dia a dia?

A transmissão da mpox acontece principalmente por contato próximo com pessoas infectadas. Esse contato pode envolver pele com lesões ativas, secreções das lesões, fluidos corporais ou gotículas respiratórias em situações de proximidade prolongada. A doença também pode ser transmitida pelo uso compartilhado de objetos pessoais contaminados, como roupas de cama, toalhas, talheres ou itens de higiene.

O risco aumenta em interações íntimas e em ambientes fechados, onde há contato pele a pele e troca de secreções. Por isso, a recomendação das autoridades sanitárias inclui atenção a sinais na pele de parceiros sexuais, adoção de medidas de higiene e busca rápida por atendimento em caso de sintomas. A orientação é especialmente enfatizada em contextos de múltiplos parceiros, festas ou eventos com aglomeração, onde o rastreamento de contatos pode ficar mais difícil.

Contato direto com lesões de pele ou mucosas.

Exposição a secreções respiratórias em proximidade prolongada.

Compartilhamento de roupas, lençóis ou toalhas contaminadas.

Manipulação de objetos que tiveram contato com fluidos corporais de pessoas infectadas.

Quais são os principais sintomas da mpox?

Os sintomas da mpox costumam aparecer em duas fases. Na etapa inicial, o quadro lembra outras infecções virais, o que pode dificultar o reconhecimento imediato. Entre os sinais mais comuns estão febre, dor de cabeça, fadiga intensa, dores musculares e aumento de gânglios, conhecidos popularmente como ínguas. Nessa fase, muitas pessoas ainda não apresentam lesões de pele, mas já podem estar em observação clínica.

Na sequência, surge a fase eruptiva, marcada pelo aparecimento de lesões cutâneas em diferentes regiões do corpo. Elas podem se localizar na face, mãos, pés, tronco, região genital ou mucosas, variando em quantidade e aspecto. Ao longo dos dias, essas lesões mudam de formato, passando por etapas como manchas, bolhas e crostas até a cicatrização completa. Em alguns casos, podem causar dor ou coceira, e o contato com essas áreas facilita a transmissão.

Fase inicial: febre, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, cansaço e ínguas. Fase de erupção: lesões na pele ou mucosas, isoladas ou disseminadas, podendo afetar região genital. Evolução: transformação das lesões ao longo dos dias, até secar e formar crostas.

Diante de sintomas compatíveis, a orientação é procurar um serviço de saúde para avaliação. Profissionais poderão investigar histórico de contato, realizar exame físico detalhado e, quando indicado, solicitar testes específicos para confirmação. Até a definição diagnóstica, a recomendação é evitar contatos próximos, especialmente íntimos, e não compartilhar objetos de uso pessoal.

Na fase inicial, os sintomas da mpox costumam ser febre, mal-estar, dor de cabeça, dores musculares, cansaço e ínguas – depositphotos.com / HayDmitriy



Como é feito o diagnóstico, o tratamento e a prevenção da mpox?

O diagnóstico de mpox combina avaliação clínica, análise do histórico de exposição e exames laboratoriais. Em geral, a coleta é feita diretamente das lesões de pele, por meio de swab ou outro método indicado pelos protocolos técnicos. Os resultados auxiliam na classificação do caso e na adoção de medidas como isolamento, rastreamento de contatos e acompanhamento ambulatorial.

O tratamento da mpox é, na maioria dos casos, de suporte, voltado para alívio de sintomas como dor, febre e coceira. Em pessoas com maior risco de complicações, como imunossuprimidos, crianças pequenas ou gestantes, a equipe médica pode adotar monitoramento mais próximo e, quando disponível, terapias específicas, de acordo com orientações internacionais e nacionais. O tempo de afastamento costuma ser mantido até a completa cicatrização das lesões.

A prevenção da mpox envolve um conjunto de cuidados cotidianos:

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Evitar contato direto com lesões de pessoas com suspeita ou confirmação da doença.

Não compartilhar toalhas, roupas íntimas, roupas de cama ou objetos pessoais.

Manter higiene frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel.

Buscar atendimento rápido ao perceber sintomas compatíveis.

Seguir orientações de isolamento e uso de máscara quando indicado por profissionais de saúde.

Com o acompanhamento constante dos dados e o fortalecimento da rede de vigilância, o país mantém condições de identificar precocemente mudanças no comportamento da mpox no Brasil. A combinação entre informações confiáveis, acesso ao atendimento e medidas de cuidado no dia a dia tende a reduzir o risco de transmissão e a gravidade dos casos, preservando a rotina da população e a capacidade de resposta do sistema de saúde.