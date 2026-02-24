Mpox: quais os sintomas e como se proteger da doença; veja guia

A confirmação de três casos de mpox em Minas Gerais em 2026 colocou as autoridades de saúde em alerta e trouxe de volta a preocupação com a doença. Conhecer os sintomas e as formas de transmissão é fundamental para conter o avanço do vírus e garantir a proteção individual e coletiva. A infecção, embora geralmente apresente um quadro clínico leve, exige atenção aos primeiros sinais do corpo.

A mpox é uma doença viral que pode ser transmitida de pessoa para pessoa por meio do contato próximo. Isso inclui o contato com lesões de pele, fluidos corporais, gotículas respiratórias e também por meio de materiais contaminados, como roupas de cama e toalhas. O período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e o início dos sintomas, varia tipicamente de 3 a 16 dias, podendo chegar a 21 dias.

Leia Mais

Principais sintomas da mpox

Os sinais iniciais da doença podem ser facilmente confundidos com os de uma gripe comum, o que exige atenção redobrada. O sintoma mais característico, no entanto, é o aparecimento de lesões na pele. A evolução do quadro geralmente segue uma ordem específica. Fique atento aos seguintes sinais:

Febre súbita: geralmente é o primeiro sintoma a aparecer.

Dor de cabeça intensa: pode vir acompanhada de dores nas costas e nos músculos.

Gânglios inchados: o inchaço dos linfonodos, especialmente no pescoço, axilas e virilha, é um diferencial importante da mpox em relação a outras doenças.

Cansaço extremo: uma sensação de falta de energia e fraqueza é comum.

Lesões na pele: após um a três dias do início da febre, surgem as erupções cutâneas. Elas começam como manchas planas, evoluem para pequenas bolhas com líquido e, por fim, formam crostas que secam e caem.

Como se proteger da doença

As medidas de prevenção são a principal ferramenta para evitar o contágio pela mpox. Ações simples no dia a dia podem reduzir significativamente o risco de infecção. A principal recomendação é evitar o contato direto com pessoas que tenham sintomas ou diagnóstico confirmado da doença.

Além disso, outras práticas de higiene e cuidado são essenciais. Veja as principais formas de se proteger:

Evite contato íntimo e pele a pele com pessoas que apresentem lesões ou feridas suspeitas.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como toalhas, roupas, talheres e copos.

Higienize as mãos com frequência, usando água e sabão ou álcool em gel 70%.

Use máscara se precisar ter contato com uma pessoa doente ou com suspeita da infecção.

Ao apresentar sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde e evite o contato com outras pessoas. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.