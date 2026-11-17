Foi diante de uma pichação do Terceiro Comando Puro, numa parede da Rua Independência, no Aglomerado Cabana do Pai Tomás, que Cleitinho Azevedo (Republicanos) escolheu apresentar o novo comando da Polícia Militar de Minas Gerais. No vídeo publicado nas redes sociais na manhã desta terça-feira (17/11), o governador eleito, ao lado do deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), deixou clara a prioridade dos próximos quatro anos. “Eu ganhei para governador para acabar com a facção aqui em Minas Gerais”, afirmou.

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Os três coronéis devem assumir em janeiro de 2027. Ralfe Veiga de Oliveira será o comandante-geral, Israel Calixto Júnior o chefe do Estado-Maior e Leandro Coura Mafra o chefe do Gabinete Militar. Eles sucedem Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, a primeira mulher a ocupar o comando-geral da PMMG, Sandro Vieira Corrêa e Paulo Roberto Bermudes Rezende. Aos dois primeiros, Cleitinho deu carta branca: “Calixto e Ralfe, vocês têm autonomia total para expulsar essa turma daqui.”

A Cabana do Pai Tomás funciona como símbolo do que os novos comandantes vão encontrar. O aglomerado da Região Oeste de BH é base de operação do TCP em Minas Gerais e mantém ligações com o Morro da Mineira (RJ) e redes de distribuição em Santos (SP), de onde coordenam o envio de drogas e armas para o Conjunto Paulo VI, Piratininga e Pedreira Prado Lopes, em BH. Essa engrenagem interestadual levou mais de uma década para se instalar no estado.

Os primeiros sinais

Ainda nos anos 2010, uma carta encontrada no Presídio de Itajubá (Sul de Minas) mostrou recrutamento de detentos, diretrizes da facção, contabilidade e doutrina, uma descoberta que fez o estado rever sua política de segurança pública. A expansão das facções já seguia o roteiro de São Paulo e do Rio, com “batismos” de criminosos em comunidades e presídios.

Em janeiro de 2017, o país inteiro assistia ao rompimento entre os dois maiores grupos criminosos do Brasil. PCC e CV disputavam o controle do tráfico de drogas nas fronteiras e buscavam aliados criminosos em todos os estados. Nos primeiros dias daquele ano, os massacres em presídios do Amazonas e de Roraima deixaram mais de 90 presos mortos. O procurador de Justiça Marcio Sérgio Christino, especialista em crime organizado, descreveu um método de expansão que mais tarde se veria em Minas. “Percebemos que o PCC dava aos bandidos locais a estrutura e noção de organização que eles não tinham”, disse ele em entrevista publicada em 8 de janeiro de 2017.

Gangues com procuração

Em Minas, as facções não chegaram ocupando território diretamente. Elas se associaram às gangues que já dominavam bocas de fumo na capital e no interior. “Com isso, passaram a fazer ‘franquias’ com as gangues mineiras”, explicou o coronel Carlos Júnior, especialista em inteligência e segurança pública, em entrevista ao Estado de Minas no dia 27 de junho de 2026. Os grupos locais recebem armas e drogas das facções, vendem a preços definidos por elas e são obrigados a punir pessoas e enfrentar gangues ligadas a facções rivais. Enquanto isso, os chefes ficam longe dali. “Muitas lideranças em Minas estão hoje protegidas nas comunidades do Rio e de São Paulo”, completou o coronel na mesma entrevista. Para ele, o resultado era previsível: “Por isso, as guerras estouraram em Minas Gerais”.

A Pedreira Prado Lopes mostra como esse processo tem raízes antigas. A presença do CV na comunidade da Região Noroeste remonta aos anos 1990, quando Fernandinho Beira-Mar, liderança histórica da facção, apoiou o traficante local Roni Peixoto. Depois da prisão de Roni, o poder se fragmentou entre gangues, e o PCC se aproximou de grupos do Buraco Quente.

No Taquaril, na Região Leste, a disputa ganhou nome e sobrenome. De um lado ficou a Gangue do PH, ligada ao CV e comandada por Paulo Henrique, “PH”, que coordena operações a distância, muitas vezes da Favela da Rocinha. Do outro, a Gangue do Gordo, apoiada pelo PCC e pelo TCP. Os dois chefes já tinham sido aliados, até que a morte do filho de Gordo, atribuída a PH, transformou a relação em guerra. Em abril de 2025, integrantes do CV entraram no Taquaril em três veículos, disfarçados de policiais civis, retiraram de casa um jovem de 19 anos ligado ao TCP e o executaram com 14 tiros de fuzil em um escadão, filmando a ação para divulgação. No mês seguinte, a Polícia Civil mobilizou 120 agentes na Operação Cerberus para desarticular a estrutura de PH no Taquaril. Em junho, os vídeos do “Feirão do Pó” mostraram venda de drogas a céu aberto, com fila organizada e pagamento por Pix.

O ano mais violento da guerra

Entre janeiro de 2025 e maio de 2026, Minas registrou pelo menos 85 confrontos violentos envolvendo crime organizado e gangues, com 86 mortos, 28 feridos e 46 presos em ações ligadas nominalmente a facções. Cerca de metade das vítimas eram moradores atingidos no fogo cruzado. As comunidades conviveram com toques de recolher, fuzis disparados em becos estreitos, granadas e “tribunais do crime”. De janeiro a maio de 2026, os confrontos de facções dobraram em relação ao mesmo período de 2025, de 15 para 30, e as mortes de civis passaram de 9 para 17 (+88,9%).

O Comando Vermelho foi o protagonista, com 34 ações e 43 mortes no período. Belo Horizonte concentrou quase dois terços dos confrontos. A Pedreira Prado Lopes teve ao menos 14 mortes (8 suspeitos e 6 civis), 5 feridos e 17 presos. Em dezembro de 2025, a comunidade viveu um ciclo de 24 horas de invasões e execuções ordenadas pelo CV no vizinho Bairro Bonfim. Em janeiro de 2026, a facção atacou com granadas e explosivos para expulsar integrantes alinhados ao PCC. No Aglomerado da Serra, a guerra entre CV e PCC provocou cinco mortes e levou a toques de recolher e terror, afetando comércio e rotina. No Morro do Papagaio, onde morreram sete pessoas, o CV consolidou uma base de expansão rumo ao Barreiro.

A resposta policial também cresceu. Em 19 de dezembro de 2025, a Operação Escudo reuniu mais de 200 policiais civis, militares e penais contra lideranças em BH, Betim, Contagem e Esmeraldas, com alvos na Cabana do Pai Tomás, no Morro das Pedras e na Pedreira Prado Lopes.

O retrato das falhas

No mesmo mês, o 1º Diagnóstico da Segurança Pública de Minas Gerais, produzido pelo Crisp/UFMG com a Sejusp, mostrou por que a guerra avançava. Depois de ouvir 1.085 profissionais de polícias, Ministério Público, Judiciário, Defensoria e sistema socioeducativo, o estudo concluiu que Minas tirou pequenos traficantes do varejo de drogas, mas não conseguiu chegar ao topo do crime organizado. Os próprios agentes chamaram a estratégia de “trabalho de formiguinha”.

As cadeias apareciam como o centro do problema. “Em vez de solução, o sistema prisional tornou-se o epicentro do fortalecimento das facções criminosas”, afirmaram os pesquisadores no relatório, divulgado em dezembro de 2025. O interior também preocupava. Teófilo Otoni, a 450 km da capital, era apontada como o caso mais emblemático de guerra de facções levando a mais violência, por causa da disputa entre CV e PCC.

A mudança de tática

Em 2026, o estado passou a mirar o dinheiro e as lideranças. Desde o fim de 2025, o governo montou seis grupos de trabalho para cortar as linhas de financiamento do crime organizado, voltados a crimes eletrônicos, combustível adulterado, bebidas, tráfico, cigarros e ouro. Em 15 de abril, a Operação Luxury, da força integrada que reúne as polícias Federal, Militar, Civil e Penal, cumpriu 27 mandados de prisão e bloqueou R$ 61 milhões em bens, incluindo imóveis e carros importados, de uma rede que abastecia o Triângulo Mineiro com toneladas de maconha pela chamada “rota caipira”.

Dentro das cadeias, a Resolução 718/2026 isolou lideranças em seis presídios de segurança máxima, com proibição de contato físico com visitas e de receber alimentos, roupas e itens de higiene de familiares. As ocupações policiais chegaram à Serra, a Campo Belo e a Além Paraíba.

Em 16 de junho, o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, apresentou pela primeira vez o tamanho do problema dentro das prisões. Dos 72.825 presos do estado, 3.085 são membros de facções, separados dos demais detentos: cerca de 2.100 ligados ao PCC, 800 ao CV e cerca de 100 a outras facções. “O maior problema que vemos nessas facções é a permanência do contato interno com o externo”, afirmou Greco durante seminário sobre crime organizado em Belo Horizonte, no dia 16 de junho de 2026. O encontro teve a presença do promotor paulista Lincoln Gakiya, referência nacional no enfrentamento ao PCC. Um dia depois, o CV e o PCC foram declarados organizações terroristas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (Ofac).

Cerco Fechado

A maior ofensiva veio no mesmo mês. Na Operação Cerco Fechado, cerca de 3.000 agentes ocuparam 26 territórios estratégicos em seis cidades, cumpriram 73 mandados judiciais, prenderam 38 pessoas e fizeram buscas em dez unidades prisionais, contra CV, PCC e TCP. “Eles não podem estar presentes no nosso território”, disse o então governador Mateus Simões (PSD), em entrevista no dia 27 de junho de 2026. A guerra entre as facções não era a preocupação central, segundo ele, e sim “empurrar fisicamente as facções para fora do território”. Na mesma conversa, Simões apontou o dinheiro como o novo front: “Lavagem de dinheiro é o que mais demanda trabalho de inteligência hoje”.

Em julho, o governador promulgou a Lei nº 25.977/2026, que cria um banco de dados sobre organizações criminosas ultraviolentas ou paramilitares e milícias privadas no estado, integrado ao sistema nacional. “Se você não tiver uma microinformação, não consegue puxar a linha (de investigação) por trás”, explicou o especialista em segurança pública Jorge Tassi, no dia 16 de julho de 2026.

A guerra se espalha

Nem por isso a violência deu trégua na Grande BH. Em agosto, os confrontos no Jardim Laguna, em Contagem, levaram a prefeitura a usar uma retroescavadeira para derrubar uma barricada do tráfico. “Aqui vai ser tolerância zero. Nós vamos combater com o máximo rigor”, prometeu o prefeito Ricardo Faria (PSD), em entrevista coletiva no dia 3 de agosto de 2026.

Na campanha eleitoral, todos os candidatos ao governo puseram as facções no centro de seus programas. Cleitinho prometeu a “descapitalização” financeira das facções e o bloqueio das rotas de tráfico de drogas e armas que cruzam o estado, além de um Comando de Inteligência que unificasse os dados de todas as forças. Também propôs separar rigorosamente os presos por perfil criminal, para impedir que facções recrutem e dominem unidades prisionais. O então candidato Gabriel Azevedo (MDB) resumiu o consenso da disputa: “Presídio não pode funcionar como escritório de facção”, disse ele ao apresentar suas propostas, em agosto de 2026.

Os números de setembro mostraram uma contradição. Minas reduziu as mortes violentas intencionais em 14,2%, de 3.219 ocorrências em 2024 para 2.770 em 2025, mas a violência mudou de endereço. Araguari, no Triângulo, até então conhecida pelos baixos índices, passou a liderar o ranking estadual, com 38,9 mortes por 100 mil habitantes, e cinco dos dez municípios mais violentos ficam na Grande BH. “Uma cidade com esses indicadores e líder de assassinatos mostra que tem uma guerra de facções instalada”, admitiu o prefeito de Araguari, Renato Carvalho (Republicanos), em entrevista publicada em 14 de setembro de 2026. Na mesma data, o sociólogo Luís Flávio Sapori atribuiu o fenômeno à “nacionalização das facções do tráfico de drogas” e fez um alerta: “O fenômeno está crescendo muito, principalmente, na Grande BH”.

Novembro

Às vésperas da troca de governo, a ofensiva chegou à Assembleia. Em 11 de novembro, a Comissão de Segurança Pública aprovou em 1º turno o PL 5.734/26, do mesmo Sargento Rodrigues que aparece ao lado de Cleitinho no vídeo desta terça. O projeto cria protocolos especiais para integrantes de facções, presos de alta periculosidade e pessoas sob Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com gravação audiovisual contínua em áreas comuns e parlatórios. O objetivo é exatamente o que Greco apontava em junho: cortar o contato entre a cela e a rua.

Em Brasília, o debate sobre a redução da maioridade penal trouxe de volta a preocupação com as cadeias como porta de entrada no crime. “Os presídios superlotados e dominados por facções funcionam como ambientes de recrutamento compulsório”, alertou Roberto Uchôa, conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em entrevista publicada no último dia 16 de novembro.

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É esse o cenário que os três coronéis encontram ao assumir a PM em janeiro. A guerra mudou de forma desde as primeiras cartas apreendidas em Itajubá. Hoje há lideranças comandando a distância do Rio, gangues que funcionam como franquias, homicídios que caem no estado mas sobem no Triângulo e na Grande BH, e mais de 3 mil faccionados presos que ainda tentam falar com quem está do lado de fora. No vídeo gravado nesta terça na Cabana do Pai Tomás, Cleitinho encerrou com um pedido aos coronéis: “Eu quero que vocês combatam o mal e tragam a paz aqui em Minas Gerais”.