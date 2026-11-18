Homem é atropelado por carro na Avenida Amazonas, no Centro de BH
Vítima de aproximadamente 45 anos foi atingida por um carro de passeio e socorrida consciente, com sangramento na boca e suspeita de fratura no maxilar
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Um homem de aproximadamente 45 anos foi atropelado na manhã desta quarta-feira (18/11) por um carro de passeio na Avenida Amazonas, no Centro de Belo Horizonte.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima foi atingida por um Volkswagen Voyage branco.
Quando os militares chegaram ao local, o homem estava consciente, mas apresentava sangramento na boca e suspeita de fratura no maxilar.
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A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe da Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital mineira.
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As circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas. A ocorrência segue em andamento.