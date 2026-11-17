Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O ex-bombeiro Naire Assis Ribeiro, condenado pelo assassinato do policial penal Wallysson Alves dos Santos Guedes, em Belo Horizonte, perdeu definitivamente a graduação de subtenente do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.

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A exclusão do militar decorreu de Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A defesa recorreu contra a decisão administrativa, mas teve o pedido negado e, desde 28 de outubro de 2026, Naire não integra mais os quadros da corporação.

Até o momento, o ex-militar permanece sob custódia do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), aguardando deliberação judicial quanto ao estabelecimento prisional em que deverá continuar o cumprimento da pena.

O crime

O crime foi registrado em fevereiro de 2024 no interior de um bar no bairro Santa Tereza, Região Leste de Belo Horizonte. De acordo com a denúncia, o bombeiro e o agente penitenciário não se conheciam e estavam bebendo no bar quando tiveram um desentendimento. Naire, ao avistar o policial penal, questionou o motivo de ele estar armado. Wallyson se apresentou como militar. Os dois discutiram no local e o bombeiro foi em casa buscar um revólver.

No documento da denúncia, há a transcrição de uma ligação feita por Naire para o número 190, onde pediu apoio policial, já que Wallysson estaria se apresentando como militar. A vítima estava armada no bar em que aconteceu o crime, e o suspeito duvidava de sua profissão.

Na ligação, a atendente questiona o suspeito sobre a acusação, que desconversa sobre a situação. “Ele é haitiano (...) negro. Ele está se identificando como militar, que ele não é, está entendendo?”, disse Naire para a atendente.

Segundo apurou o Ministério Público, a fala do suspeito durante a ligação prova que o crime foi cometido por discriminação racial. “O motivo do crime foi torpe, visto que o denunciado, movido pela sua intolerância racial, ceifou a vida da vítima, pessoa negra, porque ficou inconformado com o fato dela ter se identificado como policial”, consta no documento enviado à Justiça.

Aumento de pena

Em 18 de março deste ano, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) aumentou de 17 anos para 20 anos e 18 dias de reclusão a pena aplicada ao ex-bombeiro militar Naire Assis Ribeiro, condenado pelo assassinato do policial penal Wallysson Alves dos Santos Guedes, em fevereiro de 2024, no Bar Lá Casa de Papon, no bairro Santa Tereza, em Belo Horizonte.

A decisão foi tomada pela 7ª Câmara Criminal do TJMG, em julgamento de recursos apresentados pela defesa, pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação.

Por que a pena aumentou?

Os desembargadores reconheceram três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, utilizadas para elevar a pena-base:

Culpabilidade: o tribunal considerou mais grave a conduta de Naire por ele ser bombeiro militar reformado, integrante de uma força de segurança pública. Também pesou o fato de ter deixado o bar após uma discussão, ido para casa buscar uma arma e retornado ao estabelecimento para atirar na vítima.

Circunstâncias do crime: os disparos foram feitos dentro de um bar, na presença de outras pessoas, inclusive do filho da vítima. A ação provocou correria, susto e abalo emocional entre os frequentadores.

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Consequências do crime: além da morte do policial penal, o assassinato deixou esposa e filho sem seu amparo familiar e econômico, privou o serviço público de um servidor e contribuiu para o fechamento do estabelecimento onde ocorreu o homicídio.