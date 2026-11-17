A Polícia Civil deteve o taxista Diego Ramos da Silva na manhã desta terça-feira (17), na capital fluminense. O condutor aplicou uma cobrança de R$ 2 mil contra duas passageiras colombianas durante um trajeto entre os arredores dos Arcos da Lapa e o Estádio do Maracanã, na Zona Norte da cidade. A estimativa real para o percurso ficava em torno de R$ 29.

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Adulteração na máquina de pagamento

O suspeito colava pedaços de fita isolante sobre o visor do terminal eletrônico. Essa interferência impedia que as clientes conferissem o montante digitado antes de aproximar ou inserir o cartão bancário. Aproveitando a falta de visibilidade da tela, o condutor debitou R$ 2 mil da conta de uma das vítimas no encerramento da corrida.

Localização com sistemas de monitoramento

Assim que notaram a cobrança fraudulenta, as vítimas procuraram atendimento na 18ª DP (Praça da Bandeira). A equipe policial cruzou dados de monitoramento com suporte do sistema Civitas-Rio, da plataforma Gabriel e do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal.

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O rastreamento apontou o deslocamento do veículo até a Lapa, onde os agentes capturaram Diego perto da Escadaria Selarón. A polícia apreendeu três terminais de pagamento adulterados com a mesma fita adesiva. O homem acumulava passagens criminais por estelionato envolvendo outros visitantes estrangeiros. O procedimento seguiu formalizado em flagrante, e o espaço permanece aberto para manifestações da defesa.

Outro caso semelhante na Zona Sul

O método de adulteração em cobranças resultou em outra prisão recente na cidade. Em julho, policiais prenderam Raphael do Nascimento Abreu no bairro de Copacabana operando um veículo sem cadastro na Secretaria Municipal de Transportes, considerado táxi pirata.

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O automóvel somou 686 alertas no cercamento eletrônico do sistema Civitas desde meados de julho, concentrando viagens na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Em depoimento, o condutor admitiu que aumentava manualmente os preços nas maquininhas para superar a tarifa do taxímetro e confessou que já havia sido detido antes pela mesma fraude.