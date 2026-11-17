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Valter Fonseca dos Santos transformou os bancos das praças de Patos de Minas, município de Minas Gerais, em seu local de estudo durante quatro meses. Sem uma mesa própria e sem uma casa para morar, ele vivia nas ruas enquanto se preparava para as provas.

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O episódio aconteceu em 2015, quando Valter tinha 41 anos, e voltou a circular na imprensa e em redes sociais mais de uma década depois. Ele se inscreveu no concurso público convocado pela prefeitura para o cargo de coveiro e alcançou o primeiro lugar geral, somando 26 pontos de um total de 30 possíveis.

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Apoio social e rotina de estudos

Natural do estado da Bahia, Valter mudou para Minas Gerais em busca de melhores oportunidades de emprego. A trajetória dele foi marcada por funções precárias e temporárias, incluindo o trabalho em uma plantação de tomates até o fim da colheita e serviços eventuais para sobreviver.

A situação começou a mudar quando ele procurou o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), órgão voltado ao atendimento de pessoas em vulnerabilidade de direitos. No local, Valter recebeu atendimento profissional e tomou conhecimento do edital da prefeitura para a função de coveiro.

Sem moradia fixa, Valter usou bancos de praças e diferentes áreas públicas para estudar nos quatro meses que antecederam o teste. O exame avaliou conteúdos previstos na documentação oficial:

língua portuguesa;

raciocínio lógico;

conhecimentos gerais.

Conquista da vaga estável

A seleção contou com cerca de vinte candidatos concorrendo a três vagas disponíveis. Valter garantiu a primeira colocação ao atingir 26 pontos na prova objetiva do município.

O cargo oferecia salário inicial de 805,18 reais mensais, valor equivalente a cerca de 136 euros, além de benefícios complementares:

auxílio para alimentação;

transporte;

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O primeiro objetivo de Valter com a remuneração conquistada era alugar um imóvel para ter onde morar. A atuação da equipe do Creas ofereceu informações e o acompanhamento necessários para possibilitar a participação dele nas etapas do concurso público.