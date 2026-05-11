Vale prorroga inscrições para programa de formação profissional em MG
Companhia oferece mais de 250 vagas com contratação CLT, salário inicial de R$ 2,2 mil e formação técnica em parceria com o Senai
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A Vale prorrogou até o dia 24 de maio as inscrições para o Programa Formação Profissional (PFP), iniciativa voltada à capacitação e contratação de novos profissionais para atuação em Minas Gerais e no Espírito Santo. Ao todo, são ofertadas mais de 250 vagas destinadas a pessoas com 18 anos ou mais, ensino médio completo, regular ou técnico, e que residam nas proximidades das operações da empresa. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da companhia.
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As oportunidades são direcionadas para áreas operacionais, como mecânica, elétrica, operação ferroviária, portuária e de equipamentos móveis, com atuação em mina, usina, porto e ferrovia. Do total de vagas, cerca de 120 estão concentradas no Espírito Santo e aproximadamente 155 em Minas Gerais.
Segundo a empresa, o programa busca ampliar a diversidade e formar profissionais alinhados às demandas do setor industrial e de mineração.
"O Programa Formação Profissional é uma iniciativa estratégica para ampliar a diversidade e formar talentos alinhados às necessidades do nosso negócio. Ao investir em qualificação técnica e oferecer uma porta de entrada estruturada, reforçamos nosso compromisso com a inclusão e com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos", afirmou Tiago Cunha, gerente-geral de Aprendizagem e Desenvolvimento Técnico da Vale.
O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e tem duração aproximada de 18 meses. A formação inclui aulas teóricas, treinamento prático nas operações da companhia e utilização de simuladores avançados, priorizando a preparação técnica dos participantes para atuação direta nas áreas operacionais da empresa.
Processo seletivo
O processo seletivo é totalmente on-line desde a inscrição com provas de português e matemática, dinâmica com consultoria especializada, painel com lideranças da Vale, avaliação psicológica, exames médicos, entrega de documentos e admissão.
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As contratações estão previstas para começar a partir de agosto. Os selecionados serão admitidos pelo regime CLT, com salário-base de R$ 2.225, além de benefícios como assistência médica, seguro de vida, transporte ou vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição ou alimentação na empresa, programa de assistência ao empregado e incentivo à prática de atividades físicas.