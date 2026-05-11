Vale prorroga inscrições para programa de formação profissional em MG

A Vale prorrogou até o dia 24 de maio as inscrições para o Programa Formação Profissional (PFP), iniciativa voltada à capacitação e contratação de novos profissionais para atuação em Minas Gerais e no Espírito Santo. Ao todo, são ofertadas mais de 250 vagas destinadas a pessoas com 18 anos ou mais, ensino médio completo, regular ou técnico, e que residam nas proximidades das operações da empresa. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da companhia.



As oportunidades são direcionadas para áreas operacionais, como mecânica, elétrica, operação ferroviária, portuária e de equipamentos móveis, com atuação em mina, usina, porto e ferrovia. Do total de vagas, cerca de 120 estão concentradas no Espírito Santo e aproximadamente 155 em Minas Gerais.



Segundo a empresa, o programa busca ampliar a diversidade e formar profissionais alinhados às demandas do setor industrial e de mineração.

"O Programa Formação Profissional é uma iniciativa estratégica para ampliar a diversidade e formar talentos alinhados às necessidades do nosso negócio. Ao investir em qualificação técnica e oferecer uma porta de entrada estruturada, reforçamos nosso compromisso com a inclusão e com o desenvolvimento das comunidades onde atuamos", afirmou Tiago Cunha, gerente-geral de Aprendizagem e Desenvolvimento Técnico da Vale.

O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e tem duração aproximada de 18 meses. A formação inclui aulas teóricas, treinamento prático nas operações da companhia e utilização de simuladores avançados, priorizando a preparação técnica dos participantes para atuação direta nas áreas operacionais da empresa.

Processo seletivo

O processo seletivo é totalmente on-line desde a inscrição com provas de português e matemática, dinâmica com consultoria especializada, painel com lideranças da Vale, avaliação psicológica, exames médicos, entrega de documentos e admissão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As contratações estão previstas para começar a partir de agosto. Os selecionados serão admitidos pelo regime CLT, com salário-base de R$ 2.225, além de benefícios como assistência médica, seguro de vida, transporte ou vale-transporte, vale-alimentação, vale-refeição ou alimentação na empresa, programa de assistência ao empregado e incentivo à prática de atividades físicas.