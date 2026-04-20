Como pedir um aumento de salário? 7 dicas para negociar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Pedir um aumento vai além de apenas querer ganhar mais. É um passo que exige estratégia e preparação para aumentar as chances de sucesso em uma conversa decisiva para a carreira.

A negociação salarial pode gerar ansiedade, mas um bom planejamento transforma o processo em uma oportunidade para demonstrar valor e profissionalismo. O segredo está em apresentar argumentos sólidos, baseados em resultados concretos, e não apenas em necessidades pessoais ou tempo de casa.

Saber como e quando abordar o assunto é fundamental. O processo se torna mais simples ao seguir algumas etapas práticas.

Leia Mais

Como se preparar para a negociação

Escolha o momento certo



Aproveite um período favorável tanto para você quanto para a empresa. O ideal é marcar a conversa após a conclusão de um projeto importante, na sua avaliação de desempenho ou quando a companhia anuncia bons resultados financeiros. Evite momentos de crise ou de grande volume de trabalho.

Pesquise a média do mercado



Entenda qual é a faixa salarial para sua posição em empresas de porte semelhante. Consulte guias de salários, plataformas de emprego e converse com outros profissionais da área. Ter essa informação ajuda a definir um valor justo e realista para o seu pedido.

Documente suas conquistas



Prepare uma lista com suas principais realizações e como elas impactaram positivamente a empresa. Use dados e números para comprovar seu desempenho. Por exemplo:

Aumento de vendas em 15% no último semestre.

Redução de custos operacionais em R$ 20 mil.

Liderança de um projeto que melhorou a satisfação do cliente.

Estruture seu argumento



Construa um roteiro para a conversa. Comece relembrando suas contribuições e, em seguida, apresente sua pesquisa de mercado para justificar o valor solicitado. Mantenha o foco no seu mérito profissional e no valor que você agrega à equipe e à empresa.

Ensaie a conversa



Praticar em voz alta ajuda a organizar as ideias, a controlar o nervosismo e a soar mais confiante. Pense em possíveis perguntas ou objeções do seu gestor e prepare respostas claras e objetivas para cada uma delas.

Tenha um plano B



Se a empresa não puder oferecer o aumento salarial desejado imediatamente, esteja aberto a negociar outros benefícios. Você pode sugerir um bônus por performance, mais dias de folga, investimento em cursos ou um novo plano de carreira com metas claras para uma futura promoção.

Formalize o acordo



Após a aprovação do aumento, seja ele qual for, peça um registro formal da nova remuneração. Um e-mail ou um documento oficializa o combinado e evita mal-entendidos no futuro, garantindo que o acordo seja cumprido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.