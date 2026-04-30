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Concurso da UFU para professor tem salários de R$ 13 mil

As inscrições devem ser feitas pela internet até as 14h59 de 6 de maio. A taxa de participação é de R$ 309

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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30/04/2026 20:47 - atualizado em 30/04/2026 20:51

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UFU abre inscrições para novos professores do magistério superior
UFU abre inscrições para novos professores do magistério superior crédito: DivulgaÃ§Ã£o/Dirco/UFU

A Universidade Federal de Uberlândia está com inscrições abertas para um concurso público para professor do magistério superior em diferentes campi da instituição. A remuneração inicial pode chegar a cerca de R$ 13,2 mil, além de benefícios como auxílio-alimentação.

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Ao todo, são cinco oportunidades distribuídas entre unidades em Uberlândia, Ituiutaba e Monte Carmelo. Elas são destinadas a candidatos com título de doutorado e preveem regime de dedicação exclusiva.

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As oportunidades são para Sociologia - Fundamentos da Sociologia (Campus Pontal), Agronomia - Melhoramento Vegetal (Campus Monte Carmelo), Administração da Produção - Operações e Sistemas (Campus Santa Mônica - Uberlândia), Artes Visuais - Escultura (Campus Santa Mônica - Uberlândia) e Teatro - Atuação e Corpo (Campus Santa Mônica - Uberlândia).

As inscrições devem ser feitas pela internet até as 14h59 do dia 6 de maio. A taxa de participação é de R$ 309, com possibilidade de isenção para candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo inclui etapas como prova escrita, prova didática e análise de títulos e experiência profissional. Dependendo da área, podem ser aplicadas outras avaliações.

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Mais informações sobre o concurso, incluindo o edital completo e os requisitos de cada vaga, estão disponíveis no portal oficial da universidade.

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