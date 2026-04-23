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AUMENTO DO EFETIVO

Governo autoriza nomeação de mil aprovados para concurso da PF

Autorização contempla candidatos aprovados no concurso público de 2021, permitindo convocação além do número de vagas originalmente previsto no edital

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Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
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Paula Laboissière Repórter da Agência Brasil
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23/04/2026 11:41 - atualizado em 23/04/2026 12:02

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Sede da Polícia Federal (PF) em Brasília (DF)
Sede da Polícia Federal (PF) em Brasília (DF) crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O governo federal autorizou a nomeação de mil servidores para o quadro da Polícia Federal (PF). A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

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Em nota, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos informou que a autorização contempla candidatos aprovados no concurso público da PF realizado em 2021, permitindo a convocação além do número de vagas originalmente previsto no edital.

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Com isso, o governo amplia o aproveitamento do certame e acelera a recomposição do efetivo da corporação, destacou a pasta.

As nomeações abrangem os seguintes cargos da carreira:

- agente: 705 vagas

- escrivão: 176 vagas

- delegado: 61 vagas

- perito criminal federal: 38 vagas

- papiloscopista: 20 vagas

No comunicado, o ministério destaca que a possibilidade de convocar candidatos aprovados além das vagas iniciais é um instrumento previsto na legislação que permite maior eficiência na gestão pública.

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Ao aproveitar um concurso já realizado, a administração reduz prazos, otimiza recursos e responde com mais rapidez às demandas por reforço institucional em áreas essenciais.

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