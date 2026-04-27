IA para concurso público: 5 ferramentas que ajudam a passar nas provas

A inteligência artificial deixou de ser uma promessa de futuro para se tornar uma aliada indispensável na preparação para concursos públicos. Atualmente, diversas ferramentas usam essa tecnologia para ajudar candidatos a otimizar o tempo, personalizar rotinas e corrigir pontos fracos de forma automática. O resultado é um estudo mais estratégico e com maiores chances de aprovação.

Esses aplicativos funcionam como um tutor particular disponível 24 horas por dia, adaptando-se ao seu ritmo de aprendizado. Eles são capazes de criar planos de estudo, gerar milhares de questões focadas nas suas dificuldades, corrigir redações em segundos e resumir editais complexos. Em um cenário de concorrência acirrada, usar a tecnologia a seu favor é um diferencial decisivo para conquistar a vaga desejada.

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5 ferramentas de IA para os estudos

EstudaIA

Focada em concursos, esta plataforma utiliza inteligência artificial para criar um plano de estudos totalmente personalizado. A IA analisa o edital, seu tempo disponível e seu conhecimento prévio para montar um cronograma otimizado. Além disso, gera questões e simulados direcionados para suas dificuldades, identificando pontos fracos e sugerindo os temas que precisam de mais atenção.

ChatPDF

É a ferramenta ideal para lidar com os editais gigantescos e as apostilas longas em formato PDF que todo concurseiro enfrenta. Basta enviar o arquivo para a plataforma para poder "conversar" com o documento. Você pode pedir resumos dos pontos cruciais, tirar dúvidas sobre as regras do concurso ou localizar informações específicas em segundos, economizando horas de leitura manual.

Notion AI

Conhecido pela organização, o Notion se transforma em um assistente de estudos completo com sua função de IA. Ele ajuda a estruturar cronogramas de revisão, gera automaticamente tabelas de estudo, resume textos e artigos colados em uma página e pode até criar rascunhos de redação. A ferramenta centraliza e automatiza boa parte do planejamento, liberando você para focar no conteúdo.

Glau Redação

A redação é um ponto crítico em muitos concursos, e esta plataforma usa IA para oferecer correções instantâneas e detalhadas. A ferramenta não só aponta erros de gramática, coesão e coerência, como também avalia a força dos seus argumentos. Ela oferece sugestões práticas para melhorar a estrutura e o vocabulário, alinhadas aos critérios das principais bancas examinadoras do país.

Anki

Famoso por seu sistema de repetição espaçada, o Anki é poderoso para fixar conteúdo na memória de longo prazo. A inteligência artificial potencializa seu uso com complementos que criam flashcards automaticamente a partir de textos, artigos ou mesmo de um edital. Isso acelera drasticamente o processo de criação de baralhos para memorizar leis, vocabulário técnico e conceitos chave.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.