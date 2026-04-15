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Onde sua mensagem se perde? A pergunta que muda carreiras

Milton Jung prefacia obra que expõe a falha fatal no ambiente corporativo e oferece um sistema prático para quem precisa gerar impacto imediato

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Repórter
15/04/2026 17:06

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No Brasil, a Lei 14831, que institui o Certificado Empresa Promotora da Saúde Mental, foi aprovada com o objetivo de encorajar as empresas a implementar iniciativas que promovam o bem-estar no ambiente corporativo.
A estratégia propõe uma mudança consistente na forma de pensar e aplicar a comunicação crédito: Imagem Freepik

Em um ambiente marcado pelo excesso de informação e pela dificuldade crescente de transformar mensagens em entendimento e ação, Jotta Junior, especialista em neurocomunicação, lança o livro “Impacte: estratégias de comunicação para mover pessoas e gerar resultados”. 

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A obra parte de um problema comum no mundo corporativo: ideias bem construídas que não geram movimento, decisões ou alinhamento. O lançamento será realizado no dia 25 de abril, na Livraria da Vila, unidade Paulista, em São Paulo, a partir das 15h. O livro estará disponível nas principais livrarias físicas e online.

A provocação central do livro é direta: onde a mensagem se perde? A partir dessa pergunta, o autor estrutura a comunicação não como uma habilidade intuitiva, mas como um sistema que pode ser organizado, aplicado e aprimorado.

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“Comunicar não é o que você diz. É o que o outro entende e transforma em ação”, afirma o autor. A partir dessa lógica, o livro propõe uma mudança de abordagem: sair da comunicação reativa para uma comunicação consciente, intencional e orientada a resultado.

Essa perspectiva também é reforçada no prefácio da obra, assinado por Milton Jung, jornalista, âncora da rádio CBN e autor de obras sobre comunicação e liderança, que reforça o principal desafio abordado: a distância entre o que se pensa, o que se diz e o que o outro entende. 

Esse sistema é apresentado por meio do modelo “Impacte”, um metamodelo que integra sete dimensões fundamentais:

  • Intenção
  • Mensagem
  • Público
  • Ambiente
  • Conexão
  • Transformação 
  • Estrutura

Ao articular esses elementos, a estratégia propõe uma mudança consistente na forma de pensar e aplicar a comunicação.

Como extensão da obra, o modelo também conta com uma plataforma digital que amplia sua aplicação prática. Nesse ambiente, usuários podem interagir com o modelo e contar com um mentor de comunicação em tempo real para apoiar a preparação de mensagens, conversas e decisões.

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A iniciativa expande o uso do conteúdo para além da leitura, permitindo aplicação contínua no dia a dia. “Com aplicação direta em liderança, vendas, negociações e ambientes corporativos e intergeracionais, o livro posiciona a comunicação como uma competência estratégica. Mais do que transmitir informação, trata-se de estruturar pensamento, alinhar percepção e gerar ação.”

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