Onde sua mensagem se perde? A pergunta que muda carreiras

Em um ambiente marcado pelo excesso de informação e pela dificuldade crescente de transformar mensagens em entendimento e ação, Jotta Junior, especialista em neurocomunicação, lança o livro “Impacte: estratégias de comunicação para mover pessoas e gerar resultados”.

A obra parte de um problema comum no mundo corporativo: ideias bem construídas que não geram movimento, decisões ou alinhamento. O lançamento será realizado no dia 25 de abril, na Livraria da Vila, unidade Paulista, em São Paulo, a partir das 15h. O livro estará disponível nas principais livrarias físicas e online.

A provocação central do livro é direta: onde a mensagem se perde? A partir dessa pergunta, o autor estrutura a comunicação não como uma habilidade intuitiva, mas como um sistema que pode ser organizado, aplicado e aprimorado.

“Comunicar não é o que você diz. É o que o outro entende e transforma em ação”, afirma o autor. A partir dessa lógica, o livro propõe uma mudança de abordagem: sair da comunicação reativa para uma comunicação consciente, intencional e orientada a resultado.

Essa perspectiva também é reforçada no prefácio da obra, assinado por Milton Jung, jornalista, âncora da rádio CBN e autor de obras sobre comunicação e liderança, que reforça o principal desafio abordado: a distância entre o que se pensa, o que se diz e o que o outro entende.

Esse sistema é apresentado por meio do modelo “Impacte”, um metamodelo que integra sete dimensões fundamentais:

Intenção

Mensagem

Público

Ambiente

Conexão

Transformação

Estrutura

Ao articular esses elementos, a estratégia propõe uma mudança consistente na forma de pensar e aplicar a comunicação.

Como extensão da obra, o modelo também conta com uma plataforma digital que amplia sua aplicação prática. Nesse ambiente, usuários podem interagir com o modelo e contar com um mentor de comunicação em tempo real para apoiar a preparação de mensagens, conversas e decisões.

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A iniciativa expande o uso do conteúdo para além da leitura, permitindo aplicação contínua no dia a dia. “Com aplicação direta em liderança, vendas, negociações e ambientes corporativos e intergeracionais, o livro posiciona a comunicação como uma competência estratégica. Mais do que transmitir informação, trata-se de estruturar pensamento, alinhar percepção e gerar ação.”