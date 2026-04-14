Divina Providência oferece cursos de formação profissional gratuitos

O Sistema Divina Providência, Organização da Sociedade Civil (OSC), em parceria com a Zurich Seguros, anuncia o lançamento do Geração Cuidadora, projeto com foco na formação de pessoas em situação de vulnerabilidade para atuação no cuidado de idosos. O projeto prevê a formação de 120 pessoas ao longo de um ano, distribuídas em oito turmas.

As formações combinam teoria e prática, com abordagem que integra aspectos físicos e emocionais do cuidado, o que prepara os participantes para atuar com responsabilidade e sensibilidade às necessidades da pessoa idosa.

Os cursos são gratuitos e contam com apoio para transporte e alimentação, o que amplia o acesso e contribui para a permanência dos alunos ao longo da formação. A proposta se conecta a instituições parceiras, como organizações sociais e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI). Isso fortalece a rede de atendimento e amplia a qualificação de profissionais que já atuam no cuidado ao idoso.

A iniciativa abre inscrições para as primeiras turmas, previstas para início no final de abril, com 30 vagas disponíveis: 15 para pessoas que desejam formação profissional no cuidado ao idoso, e 15 para pessoas que desejam adquirir competências para o cuidado de familiares idosos.

De acordo com a superintendente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa da Zurich Seguros, Nathalia Abreu, o projeto foi desenhado de forma a atender diferentes perfis e necessidades.

“O curso de Cuidador de Idosos terá 160 horas de duração e foco na formação profissional, incluindo estágio supervisionado em instituições de longa permanência. O curso de Cuidados Familiares, com 80 horas, é voltado a pessoas que exercem o cuidado no dia a dia, mas sem formação técnica estruturada”, explica a superintendente.

Envelhecimento da população

Nathalia explica que o projeto foi pensado em linha com os desafios impostos pelo avanço do envelhecimento da população brasileira, que apresenta novas demandas para famílias, instituições e mercado de trabalho.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quase 38% dos brasileiros terão 60 anos ou mais em 2070, o que representa aproximadamente 75 milhões de pessoas.

“Hoje, cerca de 16% da população brasileira é idosa, mas em Belo Horizonte, esse número gira em torno de 20%. Portanto, além de termos raízes históricas na cidade, escolhemos essa região para desenvolver o projeto por compreendermos que a questão tem se tornado prioritária para essa população”, detalha Abreu.

Ao mesmo tempo, boa parte da população brasileira atual não tem condições de pagar por um cuidador - já eram mais de 5 milhões de brasileiros cuidando de idosos da própria família em 2019 (segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad).

Além disso, mesmo para quem pode pagar, o próprio número de profissionais qualificados é baixo – o Brasil tem hoje 840 mil cuidadores remunerados (segundo a PNAD de 2023), o que corresponde a menos de 1 cuidador a cada 25 idosos no país. Como a formação não é obrigatória para atuação, nada garante que eles estejam corretamente preparados – o que compromete também o cuidado adequado ao idoso.

Em linha com a agenda de empoderamento econômico que norteia toda a estratégia de Responsabilidade Social Corporativa da companhia, o projeto responde simultaneamente à crescente demanda por cuidadores qualificados e à necessidade de ampliar oportunidades de formação e inserção no mercado de trabalho em comunidades vulneráveis, olhando para o cuidado ao idoso como uma “profissão do futuro”.

Nathalia Abreu aponta que o projeto amplia seu alcance ao estruturar uma rede de cuidadores capacitados, com potencial de atuação de longo prazo nas comunidades e conexão direta com instituições que atendem a população idosa. “A expectativa é de que cerca de mil pessoas sejam indiretamente impactadas neste primeiro ano, mas o potencial de impacto positivo é muito maior, já que a proposta é contribuir para qualificar pessoas que podem cuidar de muitos idosos ao longo da vida”, defende.

A execução do projeto ficará a cargo do Sistema Divina Providência, organização com atuação consolidada em qualificação profissional e desenvolvimento social em comunidades vulneráveis, responsável pela condução dos cursos, seleção dos participantes e articulação com o território.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A superintendente geral do Sistema Divina Providência, Dolores Bertila, comenta sobre a iniciativa: “A parceria com a Zurich é um exemplo de como o setor privado pode gerar impacto social concreto ao investir na formação de cuidadores de idosos e em cuidados familiares. O projeto amplia oportunidades de renda, prepara a sociedade para o envelhecimento da população e promove mais dignidade no cuidado com a vida”.