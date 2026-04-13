Solidão do idoso: como a tecnologia pode ajudar a criar novas conexões

Com uma população de mais de 33 milhões de idosos no Brasil, o isolamento social é um desafio crescente, mas a tecnologia surge como uma poderosa ferramenta para reverter esse quadro. Embora a inclusão digital ainda seja uma barreira — dados de 2022 mostram que apenas 34% dos idosos brasileiros têm acesso à internet —, quem consegue se conectar descobre novas formas de interagir com a família, fazer amigos e manter a mente ativa, combatendo a solidão diretamente de casa.

As videochamadas, por exemplo, vão muito além de uma simples ligação. Ferramentas como WhatsApp e Zoom permitem ver o rosto dos netos, participar de festas de aniversário à distância e compartilhar momentos do dia a dia. Esse contato visual fortalece os laços afetivos e diminui a sensação de distanciamento, algo fundamental para o bem-estar emocional.

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Grupos em redes sociais e aplicativos de mensagens também criam verdadeiras comunidades virtuais. Nesses espaços, é possível encontrar pessoas com interesses em comum, seja para discutir o capítulo de uma novela, trocar receitas, falar sobre jardinagem ou relembrar músicas antigas. A interação constante ajuda a preencher o dia com conversas e novas amizades.

Além das conversas, os jogos online se mostram excelentes aliados. Plataformas de xadrez, damas, palavras-cruzadas ou até mesmo jogos mais modernos para celular estimulam o raciocínio e conectam jogadores de diferentes gerações. Muitos desses aplicativos permitem interagir com o adversário, criando um ambiente de socialização leve e divertido.

Primeiros passos no mundo digital

Para quem deseja começar, mas não sabe por onde, a jornada pode ser mais simples do que parece. A chave é dar um passo de cada vez e não ter receio de pedir ajuda. Abaixo, algumas dicas práticas facilitam esse processo e ajudam a aproveitar os benefícios da conexão online.

Comece pelo básico: escolha um único aplicativo para aprender primeiro. O WhatsApp é uma ótima porta de entrada, pois a maioria dos familiares já utiliza a ferramenta para mensagens e chamadas de vídeo.

Peça ajuda a familiares: netos e filhos podem ser ótimos professores. Marque um horário para que eles ensinem com calma a usar as funções principais do celular ou do aplicativo escolhido.

Explore seus interesses: procure por grupos no Facebook sobre assuntos que você gosta. Existem comunidades sobre praticamente tudo, desde filmes clássicos até cuidados com plantas.

Pense na segurança: nunca compartilhe informações muito pessoais, como senhas ou dados bancários, com desconhecidos na internet. Use o bom senso e desconfie de ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.