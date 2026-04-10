Idosos com mais de 60 anos têm direito a benefício extra; veja como pedir

Muitos idosos com mais de 60 anos, mesmo aposentados ou pensionistas, desconhecem um direito que pode complementar a renda mensal: a pensão alimentícia paga por filhos ou até netos. Previsto nos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil, no artigo 12 do Estatuto da Pessoa Idosa e nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal, este suporte financeiro é uma obrigação legal de amparo quando o idoso não consegue arcar com suas despesas básicas.

Essa medida se baseia no princípio da solidariedade familiar e visa garantir uma velhice com dignidade, cobrindo gastos essenciais com moradia, alimentação e, principalmente, saúde. O direito existe para proteger o idoso da vulnerabilidade financeira e do abandono material.

Quem tem direito ao auxílio?

Qualquer pessoa idosa que comprove ter renda insuficiente para custear suas necessidades básicas pode solicitar o auxílio. Não há um valor de renda específico que determine o direito, pois a análise é feita caso a caso, considerando o custo de vida de cada um.

Para isso, é preciso demonstrar na Justiça que os ganhos, como aposentadoria ou pensão, não são suficientes para cobrir despesas essenciais. Isso inclui aluguel, contas de consumo, alimentação, medicamentos de uso contínuo e tratamentos de saúde.

Tudo sobre pensão alimentícia para idosos Seu direito a um suporte financeiro digno. O que é e por que existe? É um direito de amparo financeiro para idosos que não conseguem arcar com suas despesas básicas, baseado na solidariedade familiar.