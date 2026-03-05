Direitos dos Idosos: 7 benefícios secretos que você pode estar perdendo
Um guia prático para você exigir o que é seu por lei em bancos e planos de saúde; saiba o passo a passo para garantir e como agir se negarem
O Estatuto do Idoso garante uma série de direitos para cidadãos com 60 anos ou mais, mas muitos deles ainda são desconhecidos por grande parte da população. Conhecer esses benefícios é o primeiro passo para garantir mais qualidade de vida, segurança financeira e respeito. Abaixo, listamos sete direitos fundamentais que você pode estar deixando de aproveitar.
Conheça 7 direitos importantes
1. Fim do reajuste por idade no plano de saúde
Este é um dos direitos mais importantes e que sofreu uma mudança recente e fundamental. A lei proíbe que planos de saúde apliquem reajustes baseados apenas na mudança de faixa etária para clientes com mais de 60 anos. Em outubro de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que esta proibição vale para TODOS os contratos, inclusive aqueles assinados antes de 2004. O único aumento permitido é o reajuste anual, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Essa decisão do STF (julgamento do RE 630.852) beneficia milhões de idosos que tinham contratos antigos e sofriam com aumentos abusivos. Se você pagou valores indevidos baseados em reajuste por idade após os 60 anos, pode ter direito ao ressarcimento dos valores pagos a mais.
2. Portabilidade de carências no plano de saúde
Idosos têm o direito de trocar de plano de saúde sem precisar cumprir novos períodos de carência, desde que cumpram alguns requisitos, como estar em dia com as mensalidades e ter permanecido um tempo mínimo no plano de origem. As regras são definidas pela ANS, por isso é importante consultar as condições vigentes antes de solicitar a mudança.
3. Gratuidade em transportes públicos
Pessoas com 65 anos ou mais têm direito à gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos, bastando apresentar um documento que comprove a idade. Para viagens interestaduais, a legislação (conforme verificação vigente) prevê a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Caso essas vagas já estejam ocupadas, eles têm direito a um desconto de, no mínimo, 50% no valor da passagem.
4. Isenção do IPTU
Muitos municípios oferecem isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para aposentados e pensionistas com mais de 60 anos. Os critérios variam muito de uma cidade para outra, geralmente envolvendo um limite de renda e a posse de um único imóvel. Para saber se você tem direito, procure a prefeitura da sua cidade.
5. Atendimento e processos prioritários
O atendimento preferencial é garantido por lei em repartições públicas, bancos, hospitais e estabelecimentos comerciais. Além das filas e guichês exclusivos, o Estatuto do Idoso também assegura prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos para pessoas com 60 anos ou mais.
6. Benefício de Prestação Continuada (BPC)
7. Meia-entrada em eventos
Pessoas com mais de 60 anos têm direito a, no mínimo, 50% de desconto em ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Basta apresentar um documento de identidade no momento da compra e na entrada do evento.
Direitos que se ampliam com a idade
O Estatuto do Idoso estabelece uma prioridade especial para os maiores de 80 anos em relação aos demais idosos. Essa "prioridade sobre a prioridade" se aplica em diversas situações, como atendimento de saúde (exceto em casos de emergência) e em processos judiciais, garantindo que os mais velhos recebam assistência de forma ainda mais rápida.
O que fazer se um direito for negado?
Se você tiver algum desses direitos negado, não desista. Siga este passo a passo:
Negaram seus direitos? Veja como agir
Um guia rápido para garantir o cumprimento do Estatuto do Idoso.
Passos para Reivindicar Seus Direitos
Documente tudo
Peça negativa por escrito, anote nomes, datas, horários e números de protocolo.
Procure os órgãos de defesa
Reclame na ANS para planos de saúde ou no Procon para outras questões.
Busque ajuda especializada
Consulte a Defensoria Pública, advogado ou Ministério Público, se necessário.
Informações atualizadas em março de 2026.
Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligência artificial e verificado por um editor humano para garantir a precisão das informações.