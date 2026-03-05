Direitos dos Idosos: 7 benefícios secretos que você pode estar perdendo

O Estatuto do Idoso garante uma série de direitos para cidadãos com 60 anos ou mais, mas muitos deles ainda são desconhecidos por grande parte da população. Conhecer esses benefícios é o primeiro passo para garantir mais qualidade de vida, segurança financeira e respeito. Abaixo, listamos sete direitos fundamentais que você pode estar deixando de aproveitar.

Conheça 7 direitos importantes

1. Fim do reajuste por idade no plano de saúde

Este é um dos direitos mais importantes e que sofreu uma mudança recente e fundamental. A lei proíbe que planos de saúde apliquem reajustes baseados apenas na mudança de faixa etária para clientes com mais de 60 anos. Em outubro de 2025, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que esta proibição vale para TODOS os contratos, inclusive aqueles assinados antes de 2004. O único aumento permitido é o reajuste anual, autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Essa decisão do STF (julgamento do RE 630.852) beneficia milhões de idosos que tinham contratos antigos e sofriam com aumentos abusivos. Se você pagou valores indevidos baseados em reajuste por idade após os 60 anos, pode ter direito ao ressarcimento dos valores pagos a mais.

2. Portabilidade de carências no plano de saúde

Idosos têm o direito de trocar de plano de saúde sem precisar cumprir novos períodos de carência, desde que cumpram alguns requisitos, como estar em dia com as mensalidades e ter permanecido um tempo mínimo no plano de origem. As regras são definidas pela ANS, por isso é importante consultar as condições vigentes antes de solicitar a mudança.

3. Gratuidade em transportes públicos

Pessoas com 65 anos ou mais têm direito à gratuidade nos transportes coletivos públicos urbanos, bastando apresentar um documento que comprove a idade. Para viagens interestaduais, a legislação (conforme verificação vigente) prevê a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Caso essas vagas já estejam ocupadas, eles têm direito a um desconto de, no mínimo, 50% no valor da passagem.

4. Isenção do IPTU

Muitos municípios oferecem isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para aposentados e pensionistas com mais de 60 anos. Os critérios variam muito de uma cidade para outra, geralmente envolvendo um limite de renda e a posse de um único imóvel. Para saber se você tem direito, procure a prefeitura da sua cidade.

5. Atendimento e processos prioritários

O atendimento preferencial é garantido por lei em repartições públicas, bancos, hospitais e estabelecimentos comerciais. Além das filas e guichês exclusivos, o Estatuto do Idoso também assegura prioridade na tramitação de processos judiciais e administrativos para pessoas com 60 anos ou mais.

6. Benefício de Prestação Continuada (BPC)

7. Meia-entrada em eventos

Idosos a partir de 65 anos que não possuam meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família podem ter direito a um benefício assistencial no valor de um salário mínimo mensal. É necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja inferior a 1/4 do salário mínimo, conforme a legislação vigente.

Pessoas com mais de 60 anos têm direito a, no mínimo, 50% de desconto em ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer. Basta apresentar um documento de identidade no momento da compra e na entrada do evento.

Direitos que se ampliam com a idade

O Estatuto do Idoso estabelece uma prioridade especial para os maiores de 80 anos em relação aos demais idosos. Essa "prioridade sobre a prioridade" se aplica em diversas situações, como atendimento de saúde (exceto em casos de emergência) e em processos judiciais, garantindo que os mais velhos recebam assistência de forma ainda mais rápida.

O que fazer se um direito for negado?

Se você tiver algum desses direitos negado, não desista. Siga este passo a passo:

Negaram seus direitos? Veja como agir Um guia rápido para garantir o cumprimento do Estatuto do Idoso. Passos para Reivindicar Seus Direitos