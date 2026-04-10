Curso de Cuidador de Idosos na Santa Casa BH tem bolsas; saiba se inscrever

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A Faculdade de Saúde Santa Casa BH está oferecendo 192 bolsas sociais integrais para o curso presencial de Cuidador de Idosos. As vagas são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, maiores de 18 anos, com ensino fundamental completo e renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

A formação conta com 100 horas de duração e inclui aulas teóricas e práticas, atividades em laboratório e vivências dentro da própria instituição para preparar os alunos para atuar no cuidado integral de pessoas idosas. Os interessados serão capacitados para atuar junto à família e equipe multiprofissional, seja em domicílio ou acompanhamento hospitalar e em instituições de longa permanência.

O curso será ministrado no Instituto Geriátrico Santa Casa BH e no Hospital 100% SUS Santa Casa BH. O material didático será fornecido sem custo para os alunos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da Faculdade de Saúde Santa Casa BH até que as 400 vagas de inscrição sejam preenchidas ou até que as 192 bolsas sejam concedidas. Depois da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário socioeconômico e comprovar que se encaixa nos critérios de vulnerabilidade social descritos no edital.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (31) 98679-2392.

SERVIÇO

Bolsas sociais para o curso presencial de Cuidador de Idosos

Local: Faculdade de Saúde Santa Casa BH

Público-alvo: Maiores de 18 anos com renda per capita de até 1 salário e meio

Carga Horária: 100h

Início do curso: a partir de maio

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Horário: 13h às 18h15 de segunda à sexta-feira