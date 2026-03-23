Palavras em português que são frequentemente usadas com o plural errado

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A língua portuguesa é cheia de detalhes que podem causar confusão, especialmente quando o assunto é o plural das palavras. Algumas delas simplesmente não têm uma forma plural, enquanto outras seguem regras que muita gente desconhece. Dominar esses casos é um passo importante para evitar gafes na escrita e na fala do dia a dia.

Existem palavras que, por sua natureza, não variam em número. Elas geralmente nomeiam conceitos abstratos, elementos únicos ou substâncias que não podem ser contadas individualmente. Conhecê-las ajuda a aprimorar a comunicação e a evitar erros básicos que podem comprometer a clareza de uma mensagem.

Palavras que não têm plural? Cuidado com a regra

Certos substantivos são geralmente usados apenas no singular na maioria dos contextos. São os chamados substantivos não contáveis, que podem até admitir plural em situações específicas, mas com mudança de significado. Veja alguns exemplos:

Fé: como sentimento ou crença abstrata, é usada no singular. No entanto, o plural "fés" pode ser utilizado para se referir a diferentes religiões ou sistemas de crença.

Oxigênio: por ser um elemento químico, é considerado uma substância não contável e, na grande maioria dos contextos, permanece no singular.

Ouro: quando se refere ao metal, não possui plural. Contudo, pode ser pluralizado com mudança de sentido, como em "os ouros olímpicos", para indicar medalhas ou objetos feitos do material.

Infância: como fase da vida, é um conceito singular. O plural "infâncias" pode aparecer em contextos específicos, para descrever as experiências de infância de diferentes pessoas.

Plurais que sempre geram dúvidas

Além das palavras que geralmente não variam, há aquelas cuja forma plural foge do óbvio "adicionar um s" no final. Esses casos costumam ser fonte de muitos erros e merecem atenção especial para não tropeçar na gramática.

Cidadão: o plural correto é cidadãos. As formas "cidadões" ou "cidadães" estão incorretas.

Qualquer: é uma das poucas palavras em que o plural é aplicado no meio. O correto é quaisquer.

Pãozinho: o plural de diminutivos segue uma regra específica. A palavra principal vai para o plural (pães) e depois se adiciona o sufixo: pãezinhos.

Guarda-chuva: em palavras compostas por verbo e substantivo, apenas o segundo elemento vai para o plural: guarda-chuvas.

Caráter: este é um caso de grande transformação. O plural correto é caracteres.

Troféu: palavras terminadas em "éu" recebem apenas um "s" no final. O plural é troféus, e não "troféis". Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.