10 palavras em português que não têm plural e muita gente não sabe
Conhecer esses casos evita deslizes comuns tanto na fala quanto na escrita
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SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O português é uma língua cheia de nuances e pequenas armadilhas. Entre elas, estão palavras que simplesmente não admitem plural. Apesar de parecer natural acrescentar um "s" ou "es" no final, essas palavras permanecem sempre no singular, e conhecer esses casos evita deslizes comuns tanto na fala quanto na escrita.
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Algumas palavras carregam um significado completo por si mesmas, tornando desnecessária qualquer variação. Ou seja, elas já transmitem uma ideia inteira, e acrescentar um plural seria redundante. Segundo especialistas em linguística, essa característica está ligada a fatores como origem, fonética e etimologia.
Por exemplo, termos como "bônus" (bom, vantajoso, útil), vieram do latim já sem plural. Outras, como "atlas", mantêm-se invariáveis por razões fonéticas e históricas. O português, assim, apresenta essas exceções que fogem à regra geral do "s" no final para indicar plural.
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Muitas palavras comuns são invariáveis, mas a tendência é tentar pluralizá-las sem perceber. Entre as mais conhecidas estão:
Lápis - certo: "Dois lápis", errado: "lápises";
Ônibus - certo: "Vários ônibus", errado: "ônibuses";
Fênix - certo: "A fênix renasceu", errado: "fênixes" (embora o plural em alguns contextos literários seja aceito, na maioria dos usos se mantém singular);
Vírus - certo: "O vírus se espalhou", errado: "víruses";
Pires - certo: "O pires quebrou", errado: "pireses";
Ônix - certo: "O colar de ônix é bonito", errado: "ônixes";
Atlas - certo: "O atlas de geografia", errado: "atlases" (apesar de alguns dicionários aceitarem, o uso tradicional mantém invariável);
Tórax - certo: "A dor no tórax", errado: "tóraxes";
Bônus - certo: "Recebi um bônus este mês", errado: "bônuses";
Status - certo: "Seu status na empresa mudou", errado: "statuses".
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O hábito e a associação automática da regra do plural fazem com que esses erros sejam frequentes. Mas, uma vez que você conheça os casos, fica mais fácil falar e escrever corretamente.