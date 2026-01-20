Erros de plural que muita gente comete sem perceber no dia a dia
Você fala 'lápises' ou 'degrais'? Listamos os desvios mais comuns na hora de passar as palavras para o plural e ensinamos o jeito certo
A língua portuguesa tem suas armadilhas, e o plural de algumas palavras é uma das mais comuns. No dia a dia, é normal que surjam dúvidas sobre como falar ou escrever o plural de termos que parecem simples, mas que escondem regras específicas.
Essa confusão pode acontecer tanto na fala quanto na escrita, gerando pequenos deslizes que passam despercebidos por muita gente.
Reconhecer esses desvios não só melhora a comunicação, como ajuda a fixar o uso correto das palavras. Pequenos ajustes no vocabulário podem fazer uma grande diferença na clareza da mensagem.
Para ajudar a esclarecer esses pontos, preparamos uma lista com sete erros frequentes e a forma correta de usar cada palavra.
Confira 7 erros comuns de plural e como evitá-los
Cidadão: o erro comum é usar "cidadões". O plural correto, no entanto, é cidadãos. A regra para palavras terminadas em "-ão" pode variar, mas neste caso específico, essa é a única forma aceita pela norma culta.
Guarda-chuva: em palavras compostas por verbo e substantivo, apenas o substantivo (segundo elemento) varia. O verbo permanece invariável. Por isso, a forma correta é guarda-chuvas, e não "guardas-chuva".
Lápis: termos terminados em "-s", quando paroxítonos, não mudam no plural. A variação fica por conta do artigo que acompanha a palavra. Portanto, o certo é: os lápis; e não "lápises".
Degrau: palavras que terminam com a vogal "-u" recebem apenas a letra "s" no final para formar o plural. A forma correta é degraus. O uso de "degrais" é um erro bastante comum, mas a palavra está incorreta.
Qualquer: um caso especial de pronome indefinido. O jeito certo de escrever e falar é quaisquer.
Barril: palavras terminadas em "-il", quando oxítonas, trocam essa terminação por "-is". Dessa forma, o plural correto de barril é barris. Falar "barriles" está errado.
Caráter: aqui a mudança na palavra é mais profunda. O plural de caráter é caracteres. A palavra perde o acento agudo e ganha a terminação "-es", alterando também a sílaba tônica.
