A lista completa dos cursos de medicina aprovados ou rejeitados no Enamed
Um terço dos cursos de medicina tem nota baixa em exame do MEC e pode ter sanções; confira os nomes
A Anup (Associação Nacional das Universidades Particulares) tentou barrar a divulgação da lista de 99 cursos de medicina de instituições de ensino superior brasileiras que estão na mira do governo federal porque seus estudantes não conseguiram alcançar 60% de proficiência nos conceitos apresentados na prova do Enamed (Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica). Mas o judiciário não aceitou o pedido.
Nesta segunda-feira (19/01), o MEC (Ministério da Educação) tornou públicos os nomes das instituições de ensino. Um terço dos cursos de medicina tem nota baixa em exame do MEC e pode ter sanções.
A entidade questionou o tempo que as instituições de ensino tiveram para preparar os alunos para o teste. O Enamed foi lançado pelo MEC em abril de 2025 e aplicado em outubro do mesmo ano.
A Anup também questiona as possíveis punições que as universidades podem sofrer em razão de notas baixas, além de danos reputacionais.
Pela regra do Enamed, cursos de medicina que tiveram nota 1 ou 2 podem ser proibidos de abrir novas vagas, abrir novos contratos de financiamento via Fies ou de bolsas do ProUni ou até terem serem desativados - apenas em casos mais extremos.
O juiz Rafael Leite Paulo, do Distrito Federal, entendeu que se trata de uma informação de interesse pública e divulgá-la, por si só, não traz prejuízos.
Segue então a lista que aponta os nomes das instituições, a cidade e o estado onde estão instaladas, a proficiência e a nota dada ao curso, que vai de 1 a 5, sendo 5 a melhor nota.
|
INSTITUIÇÃO
|
CIDADE
|
ESTADO
|
PROFICIÊNCIA
|
NOTA
|
Afya Centro Universitário De Araguaína
|
Araguaína
|
TO
|
55,90
|
2
|
Afya Centro Universitário De Itaperuna
|
Itaperuna
|
RJ
|
47,90
|
2
|
Afya Centro Universitário De Maceió
|
Maceió
|
AL
|
62,7
|
3
|
Afya Centro Universitário De Montes Claros
|
Montes Claros
|
MG
|
85,30
|
4
|
Afya Centro Universitário De Porto Velho
|
Porto Velho
|
RO
|
48,5
|
2
|
Afya Centro Universitário De São João Del-Rei
|
São João del Rei
|
MG
|
68,7
|
3
|
Afya Centro Universitário De Teresina
|
Teresina
|
PI
|
61
|
3
|
Afya Faculdade De Ciências Médicas Da Paraíba
|
João Pessoa
|
PB
|
42,5
|
2
|
Afya Faculdade De Ciências Médicas De Guanambi
|
Guanambi
|
BA
|
67,2
|
3
|
Afya Faculdade De Ciências Médicas De Ipatinga
|
Ipatinga
|
MG
|
75,7
|
4
|
Afya Faculdade De Ciências Médicas De Itabuna
|
Itabuna
|
BA
|
57,9
|
2
|
Afya Faculdade De Ciências Médicas De Jaboatão Dos Guararapes
|
Jaboatão dos Guararapes
|
PE
|
47,40
|
2
|
Afya Faculdade De Ciências Médicas De Marabá
|
Marabá
|
PA
|
54,6
|
2
|
Afya Faculdade De Ciências Médicas De Palmas
|
Palmas
|
TO
|
71,4
|
3
|
Afya Faculdade De Ciências Médicas De Santa Inês
|
Santa Inês
|
MA
|
41,5
|
2
|
Afya Fac. De Ciências Médicas De Vitória Da Conquista
|
Vit. da Conquista
|
BA
|
58,2
|
2
|
Afya Faculdade De Medicina De Itajubá
|
Itajubá
|
MG
|
72,10
|
3
|
Afya Faculdade De Parnaíba
|
Parnaíba
|
PI
|
58,1
|
2
|
Afya Faculdade De Porto Nacional
|
Porto Nacional
|
TO
|
42,90
|
2
|
Afya Faculdade De Redenção
|
Redenção
|
PA
|
65,8
|
3
|
Afya Universidade Unigranrio
|
Duque de Caxias
|
RJ
|
43,5
|
2
|
Afya Universidade Unigranrio
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
56,2
|
2
|
Centro Universitário Alfredo Nasser
|
Aparecida
|
GO
|
26,20
|
1
|
Centro Universitário Aparício Carvalho
|
Porto Velho
|
RO
|
54,6
|
2
|
Centro Universitário Assis Gurgacz
|
Cascavel
|
PR
|
77,60
|
4
|
Centro Universitário Atenas
|
Paracatu
|
MG
|
65,3
|
3
|
Centro Universitário Barão De Mauá
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
89,60
|
4
|
Centro Universitário Campo Real
|
Guarapuava
|
PR
|
76,80
|
4
|
Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium
|
Araçatuba
|
SP
|
69
|
3
|
Centro Universitário Cesmac
|
Maceió
|
AL
|
61
|
3
|
Centro Universitário Ceuni - Fametro
|
Manaus
|
AM
|
38,90
|
1
|
Centro Universitário Christus
|
Fortaleza
|
CE
|
90
|
5
|
Centro Universitário Das Américas
|
São Paulo
|
SP
|
32,6
|
1
|
Centro Universitário Das Fac.s Associadas De Ensino - Fae
|
S. J. da Boa Vista
|
SP
|
63,1
|
3
|
Centro Universitário De Adamantina
|
Adamantina
|
SP
|
27,40
|
1
|
Centro Universitário De Belo Horizonte
|
Belo Horizonte
|
MG
|
61,30
|
3
|
Centro Universitário De Brasília
|
Brasília
|
DF
|
81
|
4
|
Centro Universitário De Brusque
|
Brusque
|
SC
|
71,60
|
3
|
Centro Universitário De Goiatuba
|
Goiatuba
|
GO
|
39,2
|
1
|
Centro Universitário De Jaguariúna
|
Jaguariúna
|
SP
|
63,80
|
3
|
Centro Universitário De João Pessoa
|
João Pessoa
|
PB
|
56,90
|
2
|
Centro Universitário De Pato Branco
|
Pato Branco
|
PR
|
71,2
|
3
|
Centro Universitário De Patos
|
Patos
|
PB
|
71,8
|
3
|
Centro Universitário De Patos De Minas
|
Patos de Minas
|
MG
|
84,4
|
4
|
Centro Universitário De Santa Fé Do Sul
|
Santa Fé do Sul
|
SP
|
45,80
|
2
|
Centro Universitário De Valença
|
Valença
|
RJ
|
66,4
|
3
|
Centro Universitário De Volta Redonda
|
Volta Redonda
|
RJ
|
52,1
|
2
|
Centro Universitário De Votuporanga
|
Votuporanga
|
SP
|
83,10
|
4
|
Centro Universitário De Várzea Grande
|
Várzea Grande
|
MT
|
69,10
|
3
|
Centro Universitário Do Espírito Santo Unesc
|
Colatina
|
ES
|
76,4
|
4
|
Centro Universitário Do Estado Do Pará
|
Belém
|
PA
|
78,9
|
4
|
Centro Universitário Do Norte De Minas
|
Montes Claros
|
MG
|
70
|
3
|
Centro Univ. Do Planalto Central Apparecido Dos Santos
|
Brasília
|
DF
|
60,1
|
3
|
Centro Universitário Estácio De Ribeirão Preto
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
45,5
|
2
|
Centro Universitário Estácio Do Pantanal
|
Cáceres
|
MT
|
15,4
|
1
|
Centro Universitário Euro-Americano
|
Brasília
|
DF
|
65,2
|
3
|
Centro Universitário Facid Wyden
|
Teresina
|
PI
|
64,5
|
3
|
Centro Universitário Facisa
|
Campina Grande
|
PB
|
59,90
|
2
|
Centro Universitário Famesc
|
Bom Jesus
|
RJ
|
43,5
|
2
|
Centro Universitário Faminas
|
Muriaé
|
MG
|
59,7
|
2
|
Centro Universitário Fg
|
Guanambi
|
BA
|
76,80
|
4
|
Centro Universitário Fmabc
|
Santo André
|
SP
|
89,80
|
4
|
Centro Universitário Governador Ozanam Coelho
|
Ubá
|
MG
|
85,7
|
4
|
Centro Universitário Imepac - Araguari
|
Araguari
|
MG
|
75,5
|
4
|
Centro Universitário Ingá
|
Maringá
|
PR
|
44,90
|
2
|
Centro Universitário Inta
|
Sobral
|
CE
|
61,30
|
3
|
Centro Universitário Integrado De Campo Mourão
|
Campo Mourão
|
PR
|
64,3
|
3
|
Centro Universitário Lusíada
|
Santos
|
SP
|
69,3
|
3
|
Centro Universitário Maurício De Nassau
|
Recife
|
PE
|
45,30
|
2
|
Centro Universitário Maurício De Nassau De Barreiras
|
Barreiras
|
BA
|
43,80
|
2
|
Centro Universitário Maurício De Nassau De Cacoal
|
Cacoal
|
RO
|
66,3
|
3
|
Centro Universitário Max Planck
|
Indaiatuba
|
SP
|
67,9
|
3
|
Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia
|
Belém
|
PA
|
54,90
|
2
|
Centro Universitário Multivix Vitória
|
Vitória
|
ES
|
73,7
|
3
|
Centro Universitário Municipal De Franca
|
Franca
|
SP
|
95,5
|
5
|
Centro Universitário Padre Albino
|
Catanduva
|
SP
|
93,7
|
5
|
Centro Universitário Para O Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí
|
Rio do Sul
|
SC
|
82
|
4
|
Centro Universitário Presidente Antônio Carlos
|
Juiz de Fora
|
MG
|
30,20
|
1
|
Centro Universitário Santa Maria
|
Cajazeiras
|
PB
|
70,10
|
3
|
Centro Universitário Serra Dos Órgãos
|
Teresópolis
|
RJ
|
47,40
|
2
|
Centro Universitário São Camilo
|
São Paulo
|
SP
|
86,80
|
4
|
Centro Universitário Unifacig
|
Manhuaçu
|
MG
|
53,2
|
2
|
Centro Universitário Unime
|
Lauro de Freitas
|
BA
|
55,30
|
2
|
Centro Universitário Uninorte
|
Rio Branco
|
AC
|
28,20
|
1
|
Centro Universitário Vértice
|
Matipó
|
MG
|
50,40
|
2
|
Centro Universitário Zarns - Salvador
|
Salvador
|
BA
|
56,2
|
2
|
Claretiano - Centro Universitário
|
Rio Claro
|
SP
|
70,2
|
3
|
Escola Bahiana De Medicina E Saúde Pública
|
Salvador
|
BA
|
85,5
|
4
|
Escola Superior De Ciências Da Santa Casa de Misericórdia de Vitória
|
Vitória
|
ES
|
80,7
|
4
|
Faculdade Ages De Medicina
|
Jacobina
|
BA
|
50,7
|
2
|
Faculdade Ages De Medicina De Irecê
|
Irecê
|
BA
|
55,80
|
2
|
Faculdade Atenas Passos
|
Passos
|
MG
|
42,80
|
2
|
Faculdade Atenas Sete Lagoas
|
Sete Lagoas
|
MG
|
58,1
|
2
|
Faculdade Atitus Educação Passo Fundo
|
Passo Fundo
|
RS
|
40,5
|
2
|
Faculdade Brasileira De Cachoeiro
|
Cachoeiro de Itapemirim
|
ES
|
65,10
|
3
|
Faculdade Ceres
|
S. J. do Rio Preto
|
SP
|
67,60
|
3
|
Faculdade Da Saúde E Ecologia Humana
|
Vespasiano
|
MG
|
39,80
|
1
|
Faculdade De Ciências Da Saúde De Barretos Dr. Paulo Prata
|
Barretos
|
SP
|
91
|
5
|
Faculdade De Ciências Médicas Da Santa Casa São Paulo
|
São Paulo
|
SP
|
97,5
|
5
|
Faculdade De Ciências Médicas De Minas Gerais
|
Belo Horizonte
|
MG
|
78,30
|
4
|
Faculdade De Ciências Médicas De São José Dos Campos
|
S. J. dos Campos
|
SP
|
79,2
|
4
|
Faculdade De Ciências Médicas De Três Rios
|
Três Rios
|
RJ
|
74,60
|
3
|
Faculdade De Ciências Médicas E Da Saúde De Juiz De Fora
|
Juiz de Fora
|
MG
|
80,30
|
4
|
Fac. De Enfermagem Nova Esperança De Mossoró - Facene/Rn
|
Mossoró
|
RN
|
52,40
|
2
|
Faculdade De Filosofia Ciências E Letras De Penápolis
|
Penápolis
|
SP
|
44,80
|
2
|
Faculdade De Medicina De Barbacena
|
Barbacena
|
MG
|
58,90
|
2
|
Faculdade De Medicina De Campos
|
Campos dos
|
RJ
|
57,40
|
2
|
Faculdade De Medicina De Olinda
|
Olinda
|
PE
|
47,90
|
2
|
Faculdade De Medicina De Petrópolis
|
Petrópolis
|
RJ
|
70,4
|
3
|
Faculdade De Medicina Do Sertão
|
Arcoverde
|
PE
|
72
|
3
|
Faculdade De Medicina Estácio De Juazeiro Do Norte
|
Juazeiro do Norte
|
CE
|
66,9
|
3
|
Faculdade De Medicina Nova Esperança
|
João Pessoa
|
PB
|
45,6
|
2
|
Faculdade De Minas Bh
|
Belo Horizonte
|
MG
|
57,30
|
2
|
Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga
|
Ponte Nova
|
MG
|
51,1
|
2
|
Faculdade Estácio De Alagoinhas
|
Alagoinhas
|
BA
|
49,5
|
2
|
Faculdade Estácio De Canindé
|
Canindé
|
CE
|
42,90
|
2
|
Faculdade Estácio De Jaraguá Do Sul
|
Jaraguá do Sul
|
SC
|
33,30
|
1
|
Faculdade Estácio De Juazeiro
|
Juazeiro
|
BA
|
46,90
|
2
|
Faculdade Evangélica Mackenzie Do Paraná
|
Curitiba
|
PR
|
89,4
|
4
|
Faculdade Israelita De Ciências Da Saúde Albert Einstein
|
São Paulo
|
SP
|
90,7
|
5
|
Faculdade Metropolitana
|
Porto Velho
|
RO
|
25
|
1
|
Faculdade Morgana Potrich
|
Mineiros
|
GO
|
41,5
|
2
|
Faculdade Pernambucana De Saúde
|
Recife
|
PE
|
86,4
|
4
|
Faculdade Pitágoras De Medicina De Eunápolis
|
Eunápolis
|
BA
|
50
|
2
|
Faculdade Santa Marcelina
|
São Paulo
|
SP
|
57,80
|
2
|
Faculdade Souza Marques
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
76,4
|
4
|
Faculdade São Leopoldo Mandic
|
Campinas
|
SP
|
57,6
|
2
|
Faculdade São Leopoldo Mandic De Araras
|
Araras
|
SP
|
39,80
|
1
|
Faculdade Unicesumar De Corumbá
|
Corumbá
|
MS
|
47,40
|
2
|
Faculdade Uninassau Vilhena
|
Vilhena
|
RO
|
41,2
|
2
|
Faculdade Zarns - Itumbiara
|
Itumbiara
|
GO
|
34,5
|
1
|
Faculdades De Dracena
|
Dracena
|
SP
|
26,3
|
1
|
Faculdades Integradas Do Extremo Sul Da Bahia
|
Eunápolis
|
BA
|
50
|
2
|
Faculdades Pequeno Príncipe
|
Curitiba
|
PR
|
95,7
|
5
|
Fundação Universidade Federal Da Grande Dourados
|
Dourados
|
MS
|
90,30
|
5
|
Fundação Univ. Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre
|
Porto Alegre
|
RS
|
90,2
|
5
|
Fundação Universidade Federal De Rondônia
|
Porto Velho
|
RO
|
82,60
|
4
|
Fundação Universidade Federal Do Pampa - Unipampa
|
Uruguaiana
|
RS
|
69,60
|
3
|
Fundação Universidade Federal Do Tocantins
|
Palmas
|
TO
|
80
|
4
|
Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco
|
Paulo Afonso
|
BA
|
97,30
|
5
|
Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco
|
Petrolina
|
PE
|
97,4
|
5
|
Pontifícia Universidade Católica De Campinas
|
Campinas
|
SP
|
79,80
|
4
|
Pontifícia Universidade Católica De Goiás
|
Goiânia
|
GO
|
65,7
|
3
|
Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais
|
Betim
|
MG
|
61
|
3
|
Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais
|
Poços de Caldas
|
MG
|
69,5
|
3
|
Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais
|
Contagem
|
MG
|
75,9
|
4
|
Pontifícia Universidade Católica De São Paulo
|
Sorocaba
|
SP
|
86,2
|
4
|
Pontifícia Universidade Católica Do Paraná
|
Londrina
|
PR
|
70,3
|
3
|
Pontifícia Universidade Católica Do Paraná
|
Curitiba
|
PR
|
89,2
|
4
|
Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul
|
Porto Alegre
|
RS
|
93,7
|
5
|
Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe
|
Caçador
|
SC
|
73
|
3
|
Universidade Anhanguera
|
Campo Grande
|
MS
|
58,2
|
2
|
Universidade Anhembi Morumbi
|
São Paulo
|
SP
|
45,80
|
2
|
Universidade Anhembi Morumbi
|
Piracicaba
|
SP
|
52,2
|
2
|
Universidade Anhembi Morumbi
|
São José dos Campos
|
SP
|
53,6
|
2
|
Universidade Brasil
|
Fernandópolis
|
SP
|
35,9
|
1
|
Universidade Católica De Brasília
|
Brasília
|
DF
|
78,60
|
4
|
Universidade Católica De Pelotas
|
Pelotas
|
RS
|
69,9
|
3
|
Universidade Católica De Pernambuco
|
Recife
|
PE
|
72
|
3
|
Universidade Cesumar
|
Maringá
|
PR
|
77,30
|
4
|
Universidade Ceuma
|
Imperatriz
|
MA
|
50,5
|
2
|
Universidade Ceuma
|
São Luís
|
MA
|
51,7
|
2
|
Universidade Cidade De São Paulo
|
São Paulo
|
SP
|
57,90
|
2
|
Universidade Comunitária Da Região De Chapecó
|
Chapecó
|
SC
|
80,80
|
4
|
Universidade Da Região De Joinville
|
Joinville
|
SC
|
73,2
|
3
|
Universidade De Araraquara
|
Araraquara
|
SP
|
63,2
|
3
|
Universidade De Brasília
|
Brasília
|
DF
|
87,9
|
4
|
Universidade De Caxias Do Sul
|
Caxias do Sul
|
RS
|
79
|
4
|
Universidade De Cuiabá
|
Cuiabá
|
MT
|
45,7
|
2
|
Universidade De Fortaleza
|
Fortaleza
|
CE
|
88,5
|
4
|
Universidade De Franca
|
Franca
|
SP
|
88,60
|
4
|
Universidade De Gurupi
|
Gurupi
|
TO
|
57,40
|
2
|
Universidade De Itaúna
|
Itaúna
|
MG
|
58,1
|
2
|
Universidade De Marília
|
Marília
|
SP
|
47,2
|
2
|
Universidade De Mogi Das Cruzes
|
Mogi das Cruzes
|
SP
|
33,30
|
1
|
Universidade De Passo Fundo
|
Passo Fundo
|
RS
|
83,80
|
4
|
Universidade De Ribeirão Preto
|
Guarujá
|
SP
|
40,6
|
2
|
Universidade De Ribeirão Preto
|
Ribeirão Preto
|
SP
|
85,7
|
4
|
Universidade De Santa Cruz Do Sul
|
Santa Cruz do Sul
|
RS
|
65,10
|
3
|
Universidade De Taubaté
|
Taubaté
|
SP
|
56,40
|
2
|
Universidade De Uberaba
|
Uberaba
|
MG
|
77
|
4
|
Universidade De Vassouras
|
Vassouras
|
RJ
|
73,60
|
3
|
Universidade Do Contestado
|
Mafra
|
SC
|
34,9
|
1
|
Universidade Do Extremo Sul Catarinense
|
Criciúma
|
SC
|
78,60
|
4
|
Universidade Do Oeste De Santa Catarina
|
Joaçaba
|
SC
|
83,10
|
4
|
Universidade Do Oeste Paulista
|
Guarujá
|
SP
|
64,4
|
3
|
Universidade Do Oeste Paulista
|
Presidente Prudente
|
SP
|
76,4
|
4
|
Universidade Do Oeste Paulista
|
Jaú
|
SP
|
77,30
|
4
|
Universidade Do Planalto Catarinense
|
Lages
|
SC
|
87,80
|
4
|
Universidade Do Sul De Santa Catarina
|
Palhoça
|
SC
|
62,40
|
3
|
Universidade Do Sul De Santa Catarina
|
Tubarão
|
SC
|
64,7
|
3
|
Universidade Do Vale Do Itajaí
|
Itajaí
|
SC
|
85,30
|
4
|
Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos
|
São Leopoldo
|
RS
|
68,10
|
3
|
Universidade Do Vale Do Sapucaí
|
Pouso Alegre
|
MG
|
89,7
|
4
|
Universidade Do Vale Do Taquari
|
Lajeado
|
RS
|
58
|
2
|
Universidade Estácio De Sá
|
Angra dos Reis
|
RJ
|
21,3
|
1
|
Universidade Estácio De Sá
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
64,9
|
3
|
Universidade Estácio De Sá
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
68,3
|
3
|
Universidade Evangélica De Goiás
|
Anápolis
|
GO
|
84,10
|
4
|
Universidade Federal Da Bahia
|
Salvador
|
BA
|
80,4
|
4
|
Universidade Federal Da Bahia
|
Vitória da Conquista
|
BA
|
97,4
|
5
|
Universidade Federal Da Fronteira Sul
|
Chapecó
|
SC
|
73,5
|
3
|
Universidade Federal Da Fronteira Sul
|
Passo Fundo
|
RS
|
84,7
|
4
|
Universidade Federal Da Integração Latino-Americana
|
Foz do Iguaçu
|
PR
|
54,5
|
2
|
Universidade Federal Da Paraíba
|
João Pessoa
|
PB
|
89,5
|
4
|
Universidade Federal De Alagoas
|
Maceió
|
AL
|
79,5
|
4
|
Universidade Federal De Alagoas
|
Arapiraca
|
AL
|
83
|
4
|
Universidade Federal De Alfenas
|
Alfenas
|
MG
|
82
|
4
|
Universidade Federal De Campina Grande
|
Cajazeiras
|
PB
|
80
|
4
|
Universidade Federal De Campina Grande
|
Campina Grande
|
PB
|
82,80
|
4
|
Universidade Federal De Catalão
|
Catalão
|
GO
|
78,30
|
4
|
Universidade Federal De Goiás
|
Goiânia
|
GO
|
84,7
|
4
|
Universidade Federal De Jataí
|
Jataí
|
GO
|
84,4
|
4
|
Universidade Federal De Juiz De Fora
|
Juiz de Fora
|
MG
|
91,7
|
5
|
Universidade Federal De Juiz De Fora
|
Gov. Valadares
|
MG
|
95,10
|
5
|
Universidade Federal De Lavras
|
Lavras
|
MG
|
85,9
|
4
|
Universidade Federal De Mato Grosso
|
Cuiabá
|
MT
|
85,30
|
4
|
Universidade Federal De Mato Grosso
|
Sinop
|
MT
|
89,7
|
4
|
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul
|
Campo Grande
|
MS
|
92,7
|
5
|
Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul
|
Três Lagoas
|
MS
|
100
|
5
|
Universidade Federal De Minas Gerais
|
Belo Horizonte
|
MG
|
91,5
|
5
|
Universidade Federal De Ouro Preto
|
Ouro Preto
|
MG
|
91,30
|
5
|
Universidade Federal De Pelotas
|
Pelotas
|
RS
|
76,60
|
4
|
Universidade Federal De Pernambuco
|
Caruaru
|
PE
|
83,5
|
4
|
Universidade Federal De Pernambuco
|
Recife
|
PE
|
85,2
|
4
|
Universidade Federal De Rondonópolis
|
Rondonópolis
|
MT
|
83,9
|
4
|
Universidade Federal De Roraima
|
Boa Vista
|
RR
|
89,7
|
4
|
Universidade Federal De Santa Catarina
|
Araranguá
|
SC
|
73,5
|
3
|
Universidade Federal De Santa Catarina
|
Florianópolis
|
SC
|
84,9
|
4
|
Universidade Federal De Santa Maria
|
Santa Maria
|
RS
|
78,30
|
4
|
Universidade Federal De Sergipe
|
Aracaju
|
SE
|
93,60
|
5
|
Universidade Federal De Sergipe
|
Lagarto
|
SE
|
94,9
|
5
|
Universidade Federal De São Carlos
|
São Carlos
|
SP
|
100
|
5
|
Universidade Federal De São João Del Rei
|
Divinópolis
|
MG
|
81,80
|
4
|
Universidade Federal De São João Del Rei
|
São João del Rei
|
MG
|
87,5
|
4
|
Universidade Federal De São Paulo
|
São Paulo
|
SP
|
89,7
|
4
|
Universidade Federal De Uberlândia
|
Uberlândia
|
MG
|
90,30
|
5
|
Universidade Federal De Viçosa
|
Viçosa
|
MG
|
98
|
5
|
Universidade Federal Do Acre
|
Rio Branco
|
AC
|
87,80
|
4
|
Universidade Federal Do Amapá
|
Macapá
|
AP
|
85
|
4
|
Universidade Federal Do Amazonas
|
Manaus
|
AM
|
62,6
|
3
|
Universidade Federal Do Cariri
|
Barbalha
|
CE
|
85,9
|
4
|
Universidade Federal Do Ceará
|
Sobral
|
CE
|
83,30
|
4
|
Universidade Federal Do Ceará
|
Fortaleza
|
CE
|
90,9
|
5
|
Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba
|
Parnaíba
|
PI
|
78,30
|
4
|
Universidade Federal Do Espírito Santo
|
Vitória
|
ES
|
92,80
|
5
|
Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
81,80
|
4
|
Universidade Federal Do Maranhão
|
Pinheiro
|
MA
|
57,1
|
2
|
Universidade Federal Do Maranhão
|
São Luís
|
MA
|
76,80
|
4
|
Universidade Federal Do Maranhão
|
Imperatriz
|
MA
|
81,4
|
4
|
Universidade Federal Do Norte Do Tocantins
|
Araguaína
|
TO
|
79,10
|
4
|
Universidade Federal Do Oeste Da Bahia
|
Barreiras
|
BA
|
75,4
|
4
|
Universidade Federal Do Paraná
|
Curitiba
|
PR
|
87
|
4
|
Universidade Federal Do Paraná
|
Toledo
|
PR
|
93,9
|
5
|
Universidade Federal Do Pará
|
Altamira
|
PA
|
37,30
|
1
|
Universidade Federal Do Pará
|
Belém
|
PA
|
60,40
|
3
|
Universidade Federal Do Piauí
|
Picos
|
PI
|
76,2
|
4
|
Universidade Federal Do Piauí
|
Teresina
|
PI
|
85,7
|
4
|
Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia
|
Santo Antônio de Jesus
|
BA
|
60
|
3
|
Universidade Federal Do Rio De Janeiro
|
Macaé
|
RJ
|
79,2
|
4
|
Universidade Federal Do Rio De Janeiro
|
Rio de Janeiro
|
RJ
|
85,9
|
4
|
Universidade Federal Do Rio Grande
|
Rio Grande
|
RS
|
84,10
|
4
|
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte
|
Caicó
|
RN
|
90
|
5
|
Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte
|
Natal
|
RN
|
96,10
|
5
|
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul
|
Porto Alegre
|
RS
|
79,60
|
4
|
Universidade Federal Do Sul Da Bahia
|
Teixeira de Freitas
|
BA
|
58,1
|
2
|
Universidade Federal Do Triângulo Mineiro
|
Uberaba
|
MG
|
81,9
|
4
|
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri
|
Teófilo Otoni
|
MG
|
83,9
|
4
|
Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri
|
Diamantina
|
MG
|
89,4
|
4
|
Universidade Federal Fluminense
|
Niterói
|
RJ
|
75,2
|
4
|
Universidade Federal Rural Do Semi-Árido
|
Mossoró
|
RN
|
89,2
|
4
|
Universidade Feevale
|
Novo Hamburgo
|
RS
|
73,5
|
3
|
Universidade Franciscana
|
Santa Maria
|
RS
|
72,5
|
3
|
Universidade Iguaçu
|
Nova Iguaçu
|
RJ
|
40,5
|
2
|
Universidade Iguaçu
|
Itaperuna
|
RJ
|
49,30
|
2
|
Universidade Luterana Do Brasil
|
Canoas
|
RS
|
59,40
|
2
|
Universidade Metropolitana De Santos
|
Santos
|
SP
|
64,10
|
3
|
Universidade Municipal De São Caetano Do Sul
|
São Paulo
|
SP
|
64,3
|
3
|
Universidade Municipal De São Caetano Do Sul
|
São Caetano do Sul
|
SP
|
75,60
|
4
|
Universidade Nilton Lins
|
Manaus
|
AM
|
39
|
1
|
Universidade Nove De Julho
|
São Bernardo do Campo
|
SP
|
55,2
|
2
|
Universidade Nove De Julho
|
Osasco
|
SP
|
55,80
|
2
|
Universidade Nove De Julho
|
Bauru
|
SP
|
65,60
|
3
|
Universidade Nove De Julho
|
Guarulhos
|
SP
|
69
|
3
|
Universidade Nove De Julho
|
Mauá
|
SP
|
70,5
|
3
|
Universidade Nove De Julho
|
São Paulo
|
SP
|
71,3
|
3
|
Universidade Paranaense
|
Umuarama
|
PR
|
48,90
|
2
|
Universidade Positivo
|
Curitiba
|
PR
|
91,4
|
5
|
Universidade Potiguar
|
Natal
|
RN
|
77,4
|
4
|
Universidade Professor Edson Antônio Velano
|
Alfenas
|
MG
|
65,5
|
3
|
Universidade Professor Edson Antônio Velano
|
Belo Horizonte
|
MG
|
69,4
|
3
|
Universidade Regional De Blumenau
|
Blumenau
|
SC
|
61
|
3
|
Universidade Regional Do Noroeste Do Estado Do Rio Grande Do Sul
|
Ijuí
|
RS
|
74,5
|
3
|
Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões
|
Erechim
|
RS
|
77,80
|
4
|
Universidade Salvador
|
Salvador
|
BA
|
62,30
|
3
|
Universidade Santo Amaro
|
São Paulo
|
SP
|
48,7
|
2
|
Universidade São Francisco
|
Bragança Paulista
|
SP
|
67,10
|
3
|
Universidade São Judas Tadeu
|
Cubatão
|
SP
|
60
|
3
|
Universidade Tiradentes
|
Aracaju
|
SE
|
66,2
|
3
|
Universidade Tiradentes
|
Estância
|
SE
|
82,60
|
4
|
Universidade Vale Do Rio Doce
|
Gov. Valadares
|
MG
|
52
|
2
|
Universidade Vila Velha
|
Vila Velha
|
ES
|
77,60
|
4
|
União Das Faculdades Dos Grandes Lagos
|
S. José do Rio Preto
|
SP
|
28,1
|
1
|
FONTE: MEC