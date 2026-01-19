A lista completa dos cursos de medicina aprovados ou rejeitados no Enamed

crédito: imagem gerada por inteligência artificial/Acervo Estado de Minas

A Anup (Associação Nacional das Universidades Particulares) tentou barrar a divulgação da lista de 99 cursos de medicina de instituições de ensino superior brasileiras que estão na mira do governo federal porque seus estudantes não conseguiram alcançar 60% de proficiência nos conceitos apresentados na prova do Enamed (Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica). Mas o judiciário não aceitou o pedido.

Nesta segunda-feira (19/01), o MEC (Ministério da Educação) tornou públicos os nomes das instituições de ensino. Um terço dos cursos de medicina tem nota baixa em exame do MEC e pode ter sanções.

A entidade questionou o tempo que as instituições de ensino tiveram para preparar os alunos para o teste. O Enamed foi lançado pelo MEC em abril de 2025 e aplicado em outubro do mesmo ano.

A Anup também questiona as possíveis punições que as universidades podem sofrer em razão de notas baixas, além de danos reputacionais.

Pela regra do Enamed, cursos de medicina que tiveram nota 1 ou 2 podem ser proibidos de abrir novas vagas, abrir novos contratos de financiamento via Fies ou de bolsas do ProUni ou até terem serem desativados - apenas em casos mais extremos.

O juiz Rafael Leite Paulo, do Distrito Federal, entendeu que se trata de uma informação de interesse pública e divulgá-la, por si só, não traz prejuízos.

Segue então a lista que aponta os nomes das instituições, a cidade e o estado onde estão instaladas, a proficiência e a nota dada ao curso, que vai de 1 a 5, sendo 5 a melhor nota.