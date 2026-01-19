Assine
NA MIRA DO MEC

A lista completa dos cursos de medicina aprovados ou rejeitados no Enamed

Um terço dos cursos de medicina tem nota baixa em exame do MEC e pode ter sanções; confira os nomes

Benny Cohen
LR
Luiz Ribeiro
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
LR
Luiz Ribeiro
Repórter
19/01/2026 19:16

Sala de aula lotada em curso de medicina; MEC está de olho nos cursos que tiveram nota baixa na proficiência de alunos em prova
Sala de aula lotada em curso de medicina; MEC está de olho nos cursos que tiveram nota baixa na proficiência de alunos em prova

A Anup (Associação Nacional das Universidades Particulares) tentou barrar a divulgação da lista de 99 cursos de medicina de instituições de ensino superior brasileiras que estão na mira do governo federal porque seus estudantes não conseguiram alcançar 60% de proficiência nos conceitos apresentados na prova do Enamed (Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica). Mas o judiciário não aceitou o pedido.

Nesta segunda-feira (19/01), o MEC (Ministério da Educação) tornou públicos os nomes das instituições de ensino. Um terço dos cursos de medicina tem nota baixa em exame do MEC e pode ter sanções.

A entidade questionou o tempo que as instituições de ensino tiveram para preparar os alunos para o teste. O Enamed foi lançado pelo MEC em abril de 2025 e aplicado em outubro do mesmo ano.

A Anup também questiona as possíveis punições que as universidades podem sofrer em razão de notas baixas, além de danos reputacionais.

Pela regra do Enamed, cursos de medicina que tiveram nota 1 ou 2 podem ser proibidos de abrir novas vagas, abrir novos contratos de financiamento via Fies ou de bolsas do ProUni ou até terem serem desativados - apenas em casos mais extremos.

O juiz Rafael Leite Paulo, do Distrito Federal, entendeu que se trata de uma informação de interesse pública e divulgá-la, por si só, não traz prejuízos.

Segue então a lista que aponta os nomes das instituições, a cidade e o estado onde estão instaladas, a proficiência e a nota dada ao curso, que vai de 1 a 5, sendo 5 a melhor nota.

INSTITUIÇÃO

CIDADE

ESTADO

PROFICIÊNCIA

NOTA

Afya Centro Universitário De Araguaína

Araguaína

TO

55,90

2

Afya Centro Universitário De Itaperuna

Itaperuna

RJ

47,90

2

Afya Centro Universitário De Maceió

Maceió

AL

62,7

3

Afya Centro Universitário De Montes Claros

Montes Claros

MG

85,30

4

Afya Centro Universitário De Porto Velho

Porto Velho

RO

48,5

2

Afya Centro Universitário De São João Del-Rei

São João del Rei

MG

68,7

3

Afya Centro Universitário De Teresina

Teresina

PI

61

3

Afya Faculdade De Ciências Médicas Da Paraíba

João Pessoa

PB

42,5

2

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Guanambi

Guanambi

BA

67,2

3

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Ipatinga

Ipatinga

MG

75,7

4

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Itabuna

Itabuna

BA

57,9

2

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Jaboatão Dos Guararapes

Jaboatão dos Guararapes

PE

47,40

2

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Marabá

Marabá

PA

54,6

2

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Palmas

Palmas

TO

71,4

3

Afya Faculdade De Ciências Médicas De Santa Inês

Santa Inês

MA

41,5

2

Afya Fac. De Ciências Médicas De Vitória Da Conquista

Vit. da Conquista

BA

58,2

2

Afya Faculdade De Medicina De Itajubá

Itajubá

MG

72,10

3

Afya Faculdade De Parnaíba

Parnaíba

PI

58,1

2

Afya Faculdade De Porto Nacional

Porto Nacional

TO

42,90

2

Afya Faculdade De Redenção

Redenção

PA

65,8

3

Afya Universidade Unigranrio

Duque de Caxias

RJ

43,5

2

Afya Universidade Unigranrio

Rio de Janeiro

RJ

56,2

2

Centro Universitário Alfredo Nasser

Aparecida

GO

26,20

1

Centro Universitário Aparício Carvalho

Porto Velho

RO

54,6

2

Centro Universitário Assis Gurgacz

Cascavel

PR

77,60

4

Centro Universitário Atenas

Paracatu

MG

65,3

3

Centro Universitário Barão De Mauá

Ribeirão Preto

SP

89,60

4

Centro Universitário Campo Real

Guarapuava

PR

76,80

4

Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium

Araçatuba

SP

69

3

Centro Universitário Cesmac

Maceió

AL

61

3

Centro Universitário Ceuni - Fametro

Manaus

AM

38,90

1

Centro Universitário Christus

Fortaleza

CE

90

5

Centro Universitário Das Américas

São Paulo

SP

32,6

1

Centro Universitário Das Fac.s Associadas De Ensino - Fae

S. J. da Boa Vista

SP

63,1

3

Centro Universitário De Adamantina

Adamantina

SP

27,40

1

Centro Universitário De Belo Horizonte

Belo Horizonte

MG

61,30

3

Centro Universitário De Brasília

Brasília

DF

81

4

Centro Universitário De Brusque

Brusque

SC

71,60

3

Centro Universitário De Goiatuba

Goiatuba

GO

39,2

1

Centro Universitário De Jaguariúna

Jaguariúna

SP

63,80

3

Centro Universitário De João Pessoa

João Pessoa

PB

56,90

2

Centro Universitário De Pato Branco

Pato Branco

PR

71,2

3

Centro Universitário De Patos

Patos

PB

71,8

3

Centro Universitário De Patos De Minas

Patos de Minas

MG

84,4

4

Centro Universitário De Santa Fé Do Sul

Santa Fé do Sul

SP

45,80

2

Centro Universitário De Valença

Valença

RJ

66,4

3

Centro Universitário De Volta Redonda

Volta Redonda

RJ

52,1

2

Centro Universitário De Votuporanga

Votuporanga

SP

83,10

4

Centro Universitário De Várzea Grande

Várzea Grande

MT

69,10

3

Centro Universitário Do Espírito Santo Unesc

Colatina

ES

76,4

4

Centro Universitário Do Estado Do Pará

Belém

PA

78,9

4

Centro Universitário Do Norte De Minas

Montes Claros

MG

70

3

Centro Univ. Do Planalto Central Apparecido Dos Santos

Brasília

DF

60,1

3

Centro Universitário Estácio De Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

SP

45,5

2

Centro Universitário Estácio Do Pantanal

Cáceres

MT

15,4

1

Centro Universitário Euro-Americano

Brasília

DF

65,2

3

Centro Universitário Facid Wyden

Teresina

PI

64,5

3

Centro Universitário Facisa

Campina Grande

PB

59,90

2

Centro Universitário Famesc

Bom Jesus

RJ

43,5

2

Centro Universitário Faminas

Muriaé

MG

59,7

2

Centro Universitário Fg

Guanambi

BA

76,80

4

Centro Universitário Fmabc

Santo André

SP

89,80

4

Centro Universitário Governador Ozanam Coelho

Ubá

MG

85,7

4

Centro Universitário Imepac - Araguari

Araguari

MG

75,5

4

Centro Universitário Ingá

Maringá

PR

44,90

2

Centro Universitário Inta

Sobral

CE

61,30

3

Centro Universitário Integrado De Campo Mourão

Campo Mourão

PR

64,3

3

Centro Universitário Lusíada

Santos

SP

69,3

3

Centro Universitário Maurício De Nassau

Recife

PE

45,30

2

Centro Universitário Maurício De Nassau De Barreiras

Barreiras

BA

43,80

2

Centro Universitário Maurício De Nassau De Cacoal

Cacoal

RO

66,3

3

Centro Universitário Max Planck

Indaiatuba

SP

67,9

3

Centro Universitário Metropolitano Da Amazônia

Belém

PA

54,90

2

Centro Universitário Multivix Vitória

Vitória

ES

73,7

3

Centro Universitário Municipal De Franca

Franca

SP

95,5

5

Centro Universitário Padre Albino

Catanduva

SP

93,7

5

Centro Universitário Para O Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí

Rio do Sul

SC

82

4
Centro Universitário Presidente Antônio Carlos

Juiz de Fora

MG

30,20

1

Centro Universitário Santa Maria

Cajazeiras

PB

70,10

3

Centro Universitário Serra Dos Órgãos

Teresópolis

RJ

47,40

2

Centro Universitário São Camilo

São Paulo

SP

86,80

4

Centro Universitário Unifacig

Manhuaçu

MG

53,2

2

Centro Universitário Unime

Lauro de Freitas

BA

55,30

2

Centro Universitário Uninorte

Rio Branco

AC

28,20

1

Centro Universitário Vértice

Matipó

MG

50,40

2

Centro Universitário Zarns - Salvador

Salvador

BA

56,2

2

Claretiano - Centro Universitário

Rio Claro

SP

70,2

3

Escola Bahiana De Medicina E Saúde Pública

Salvador

BA

85,5

4

Escola Superior De Ciências Da Santa Casa de Misericórdia de Vitória

Vitória

ES

80,7

4

Faculdade Ages De Medicina

Jacobina

BA

50,7

2

Faculdade Ages De Medicina De Irecê

Irecê

BA

55,80

2

Faculdade Atenas Passos

Passos

MG

42,80

2

Faculdade Atenas Sete Lagoas

Sete Lagoas

MG

58,1

2

Faculdade Atitus Educação Passo Fundo

Passo Fundo

RS

40,5

2

Faculdade Brasileira De Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim

ES

65,10

3

Faculdade Ceres

S. J. do Rio Preto

SP

67,60

3

Faculdade Da Saúde E Ecologia Humana

Vespasiano

MG

39,80

1

Faculdade De Ciências Da Saúde De Barretos Dr. Paulo Prata

Barretos

SP

91

5

Faculdade De Ciências Médicas Da Santa Casa São Paulo

São Paulo

SP

97,5

5

Faculdade De Ciências Médicas De Minas Gerais

Belo Horizonte

MG

78,30

4

Faculdade De Ciências Médicas De São José Dos Campos

S. J. dos Campos

SP

79,2

4

Faculdade De Ciências Médicas De Três Rios

Três Rios

RJ

74,60

3

Faculdade De Ciências Médicas E Da Saúde De Juiz De Fora

Juiz de Fora

MG

80,30

4

Fac. De Enfermagem Nova Esperança De Mossoró - Facene/Rn

Mossoró

RN

52,40

2

Faculdade De Filosofia Ciências E Letras De Penápolis

Penápolis

SP

44,80

2

Faculdade De Medicina De Barbacena

Barbacena

MG

58,90

2

Faculdade De Medicina De Campos

Campos dos

RJ

57,40

2

Faculdade De Medicina De Olinda

Olinda

PE

47,90

2

Faculdade De Medicina De Petrópolis

Petrópolis

RJ

70,4

3

Faculdade De Medicina Do Sertão

Arcoverde

PE

72

3

Faculdade De Medicina Estácio De Juazeiro Do Norte

Juazeiro do Norte

CE

66,9

3

Faculdade De Medicina Nova Esperança

João Pessoa

PB

45,6

2

Faculdade De Minas Bh

Belo Horizonte

MG

57,30

2

Faculdade Dinâmica Do Vale Do Piranga

Ponte Nova

MG

51,1

2

Faculdade Estácio De Alagoinhas

Alagoinhas

BA

49,5

2

Faculdade Estácio De Canindé

Canindé

CE

42,90

2

Faculdade Estácio De Jaraguá Do Sul

Jaraguá do Sul

SC

33,30

1

Faculdade Estácio De Juazeiro

Juazeiro

BA

46,90

2

Faculdade Evangélica Mackenzie Do Paraná

Curitiba

PR

89,4

4

Faculdade Israelita De Ciências Da Saúde Albert Einstein

São Paulo

SP

90,7

5

Faculdade Metropolitana

Porto Velho

RO

25

1

Faculdade Morgana Potrich

Mineiros

GO

41,5

2

Faculdade Pernambucana De Saúde

Recife

PE

86,4

4

Faculdade Pitágoras De Medicina De Eunápolis

Eunápolis

BA

50

2

Faculdade Santa Marcelina

São Paulo

SP

57,80

2

Faculdade Souza Marques

Rio de Janeiro

RJ

76,4

4

Faculdade São Leopoldo Mandic

Campinas

SP

57,6

2

Faculdade São Leopoldo Mandic De Araras

Araras

SP

39,80

1

Faculdade Unicesumar De Corumbá

Corumbá

MS

47,40

2

Faculdade Uninassau Vilhena

Vilhena

RO

41,2

2

Faculdade Zarns - Itumbiara

Itumbiara

GO

34,5

1

Faculdades De Dracena

Dracena

SP

26,3

1

Faculdades Integradas Do Extremo Sul Da Bahia

Eunápolis

BA

50

2

Faculdades Pequeno Príncipe

Curitiba

PR

95,7

5

Fundação Universidade Federal Da Grande Dourados

Dourados

MS

90,30

5

Fundação Univ. Federal De Ciências Da Saúde De Porto Alegre

Porto Alegre

RS

90,2

5

Fundação Universidade Federal De Rondônia

Porto Velho

RO

82,60

4

Fundação Universidade Federal Do Pampa - Unipampa

Uruguaiana

RS

69,60

3

Fundação Universidade Federal Do Tocantins

Palmas

TO

80

4

Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco

Paulo Afonso

BA

97,30

5

Fundação Universidade Federal Do Vale Do São Francisco

Petrolina

PE

97,4

5

Pontifícia Universidade Católica De Campinas

Campinas

SP

79,80

4

Pontifícia Universidade Católica De Goiás

Goiânia

GO

65,7

3

Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais

Betim

MG

61

3

Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais

Poços de Caldas

MG

69,5

3

Pontifícia Universidade Católica De Minas Gerais

Contagem

MG

75,9

4

Pontifícia Universidade Católica De São Paulo

Sorocaba

SP

86,2

4

Pontifícia Universidade Católica Do Paraná

Londrina

PR

70,3

3

Pontifícia Universidade Católica Do Paraná

Curitiba

PR

89,2

4

Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul

Porto Alegre

RS

93,7

5

Universidade Alto Vale Do Rio Do Peixe

Caçador

SC

73

3

Universidade Anhanguera

Campo Grande

MS

58,2

2

Universidade Anhembi Morumbi

São Paulo

SP

45,80

2

Universidade Anhembi Morumbi

Piracicaba

SP

52,2

2

Universidade Anhembi Morumbi

São José dos Campos

SP

53,6

2

Universidade Brasil

Fernandópolis

SP

35,9

1

Universidade Católica De Brasília

Brasília

DF

78,60

4

Universidade Católica De Pelotas

Pelotas

RS

69,9

3

Universidade Católica De Pernambuco

Recife

PE

72

3

Universidade Cesumar

Maringá

PR

77,30

4

Universidade Ceuma

Imperatriz

MA

50,5

2

Universidade Ceuma

São Luís

MA

51,7

2

Universidade Cidade De São Paulo

São Paulo

SP

57,90

2

Universidade Comunitária Da Região De Chapecó

Chapecó

SC

80,80

4

Universidade Da Região De Joinville

Joinville

SC

73,2

3

Universidade De Araraquara

Araraquara

SP

63,2

3

Universidade De Brasília

Brasília

DF

87,9

4

Universidade De Caxias Do Sul

Caxias do Sul

RS

79

4

Universidade De Cuiabá

Cuiabá

MT

45,7

2

Universidade De Fortaleza

Fortaleza

CE

88,5

4

Universidade De Franca

Franca

SP

88,60

4

Universidade De Gurupi

Gurupi

TO

57,40

2

Universidade De Itaúna

Itaúna

MG

58,1

2

Universidade De Marília

Marília

SP

47,2

2

Universidade De Mogi Das Cruzes

Mogi das Cruzes

SP

33,30

1

Universidade De Passo Fundo

Passo Fundo

RS

83,80

4

Universidade De Ribeirão Preto

Guarujá

SP

40,6

2

Universidade De Ribeirão Preto

Ribeirão Preto

SP

85,7

4

Universidade De Santa Cruz Do Sul

Santa Cruz do Sul

RS

65,10

3

Universidade De Taubaté

Taubaté

SP

56,40

2

Universidade De Uberaba

Uberaba

MG

77

4

Universidade De Vassouras

Vassouras

RJ

73,60

3

Universidade Do Contestado

Mafra

SC

34,9

1

Universidade Do Extremo Sul Catarinense

Criciúma

SC

78,60

4

Universidade Do Oeste De Santa Catarina

Joaçaba

SC

83,10

4

Universidade Do Oeste Paulista

Guarujá

SP

64,4

3

Universidade Do Oeste Paulista

Presidente Prudente

SP

76,4

4

Universidade Do Oeste Paulista

Jaú

SP

77,30

4

Universidade Do Planalto Catarinense

Lages

SC

87,80

4

Universidade Do Sul De Santa Catarina

Palhoça

SC

62,40

3

Universidade Do Sul De Santa Catarina

Tubarão

SC

64,7

3

Universidade Do Vale Do Itajaí

Itajaí

SC

85,30

4

Universidade Do Vale Do Rio Dos Sinos

São Leopoldo

RS

68,10

3

Universidade Do Vale Do Sapucaí

Pouso Alegre

MG

89,7

4

Universidade Do Vale Do Taquari

Lajeado

RS

58

2

Universidade Estácio De Sá

Angra dos Reis

RJ

21,3

1

Universidade Estácio De Sá

Rio de Janeiro

RJ

64,9

3

Universidade Estácio De Sá

Rio de Janeiro

RJ

68,3

3

Universidade Evangélica De Goiás

Anápolis

GO

84,10

4

Universidade Federal Da Bahia

Salvador

BA

80,4

4

Universidade Federal Da Bahia

Vitória da Conquista

BA

97,4

5

Universidade Federal Da Fronteira Sul

Chapecó

SC

73,5

3

Universidade Federal Da Fronteira Sul

Passo Fundo

RS

84,7

4

Universidade Federal Da Integração Latino-Americana

Foz do Iguaçu

PR

54,5

2

Universidade Federal Da Paraíba

João Pessoa

PB

89,5

4

Universidade Federal De Alagoas

Maceió

AL

79,5

4

Universidade Federal De Alagoas

Arapiraca

AL

83

4

Universidade Federal De Alfenas

Alfenas

MG

82

4

Universidade Federal De Campina Grande

Cajazeiras

PB

80

4

Universidade Federal De Campina Grande

Campina Grande

PB

82,80

4

Universidade Federal De Catalão

Catalão

GO

78,30

4

Universidade Federal De Goiás

Goiânia

GO

84,7

4

Universidade Federal De Jataí

Jataí

GO

84,4

4

Universidade Federal De Juiz De Fora

Juiz de Fora

MG

91,7

5

Universidade Federal De Juiz De Fora

Gov. Valadares

MG

95,10

5

Universidade Federal De Lavras

Lavras

MG

85,9

4

Universidade Federal De Mato Grosso

Cuiabá

MT

85,30

4

Universidade Federal De Mato Grosso

Sinop

MT

89,7

4

Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul

Campo Grande

MS

92,7

5

Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul

Três Lagoas

MS

100

5

Universidade Federal De Minas Gerais

Belo Horizonte

MG

91,5

5

Universidade Federal De Ouro Preto

Ouro Preto

MG

91,30

5

Universidade Federal De Pelotas

Pelotas

RS

76,60

4

Universidade Federal De Pernambuco

Caruaru

PE

83,5

4

Universidade Federal De Pernambuco

Recife

PE

85,2

4

Universidade Federal De Rondonópolis

Rondonópolis

MT

83,9

4

Universidade Federal De Roraima

Boa Vista

RR

89,7

4

Universidade Federal De Santa Catarina

Araranguá

SC

73,5

3

Universidade Federal De Santa Catarina

Florianópolis

SC

84,9

4

Universidade Federal De Santa Maria

Santa Maria

RS

78,30

4

Universidade Federal De Sergipe

Aracaju

SE

93,60

5

Universidade Federal De Sergipe

Lagarto

SE

94,9

5

Universidade Federal De São Carlos

São Carlos

SP

100

5

Universidade Federal De São João Del Rei

Divinópolis

MG

81,80

4

Universidade Federal De São João Del Rei

São João del Rei

MG

87,5

4

Universidade Federal De São Paulo

São Paulo

SP

89,7

4

Universidade Federal De Uberlândia

Uberlândia

MG

90,30

5

Universidade Federal De Viçosa

Viçosa

MG

98

5

Universidade Federal Do Acre

Rio Branco

AC

87,80

4

Universidade Federal Do Amapá

Macapá

AP

85

4

Universidade Federal Do Amazonas

Manaus

AM

62,6

3

Universidade Federal Do Cariri

Barbalha

CE

85,9

4

Universidade Federal Do Ceará

Sobral

CE

83,30

4

Universidade Federal Do Ceará

Fortaleza

CE

90,9

5

Universidade Federal Do Delta Do Parnaiba

Parnaíba

PI

78,30

4

Universidade Federal Do Espírito Santo

Vitória

ES

92,80

5

Universidade Federal Do Estado Do Rio De Janeiro

Rio de Janeiro

RJ

81,80

4

Universidade Federal Do Maranhão

Pinheiro

MA

57,1

2

Universidade Federal Do Maranhão

São Luís

MA

76,80

4

Universidade Federal Do Maranhão

Imperatriz

MA

81,4

4

Universidade Federal Do Norte Do Tocantins

Araguaína

TO

79,10

4

Universidade Federal Do Oeste Da Bahia

Barreiras

BA

75,4

4

Universidade Federal Do Paraná

Curitiba

PR

87

4

Universidade Federal Do Paraná

Toledo

PR

93,9

5

Universidade Federal Do Pará

Altamira

PA

37,30

1

Universidade Federal Do Pará

Belém

PA

60,40

3

Universidade Federal Do Piauí

Picos

PI

76,2

4

Universidade Federal Do Piauí

Teresina

PI

85,7

4

Universidade Federal Do Recôncavo Da Bahia

Santo Antônio de Jesus

BA

60

3

Universidade Federal Do Rio De Janeiro

Macaé

RJ

79,2

4

Universidade Federal Do Rio De Janeiro

Rio de Janeiro

RJ

85,9

4

Universidade Federal Do Rio Grande

Rio Grande

RS

84,10

4

Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte

Caicó

RN

90

5

Universidade Federal Do Rio Grande Do Norte

Natal

RN

96,10

5

Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul

Porto Alegre

RS

79,60

4

Universidade Federal Do Sul Da Bahia

Teixeira de Freitas

BA

58,1

2

Universidade Federal Do Triângulo Mineiro

Uberaba

MG

81,9

4

Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri

Teófilo Otoni

MG

83,9

4

Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri

Diamantina

MG

89,4

4

Universidade Federal Fluminense

Niterói

RJ

75,2

4

Universidade Federal Rural Do Semi-Árido

Mossoró

RN

89,2

4

Universidade Feevale

Novo Hamburgo

RS

73,5

3

Universidade Franciscana

Santa Maria

RS

72,5

3

Universidade Iguaçu

Nova Iguaçu

RJ

40,5

2

Universidade Iguaçu

Itaperuna

RJ

49,30

2

Universidade Luterana Do Brasil

Canoas

RS

59,40

2

Universidade Metropolitana De Santos

Santos

SP

64,10

3

Universidade Municipal De São Caetano Do Sul

São Paulo

SP

64,3

3

Universidade Municipal De São Caetano Do Sul

São Caetano do Sul

SP

75,60

4

Universidade Nilton Lins

Manaus

AM

39

1

Universidade Nove De Julho

São Bernardo do Campo

SP

55,2

2

Universidade Nove De Julho

Osasco

SP

55,80

2

Universidade Nove De Julho

Bauru

SP

65,60

3

Universidade Nove De Julho

Guarulhos

SP

69

3

Universidade Nove De Julho

Mauá

SP

70,5

3

Universidade Nove De Julho

São Paulo

SP

71,3

3

Universidade Paranaense

Umuarama

PR

48,90

2

Universidade Positivo

Curitiba

PR

91,4

5

Universidade Potiguar

Natal

RN

77,4

4

Universidade Professor Edson Antônio Velano

Alfenas

MG

65,5

3

Universidade Professor Edson Antônio Velano

Belo Horizonte

MG

69,4

3

Universidade Regional De Blumenau

Blumenau

SC

61

3

Universidade Regional Do Noroeste Do Estado Do Rio Grande Do Sul

Ijuí

RS

74,5

3

Universidade Regional Integrada Do Alto Uruguai E Das Missões

Erechim

RS

77,80

4

Universidade Salvador

Salvador

BA

62,30

3

Universidade Santo Amaro

São Paulo

SP

48,7

2

Universidade São Francisco

Bragança Paulista

SP

67,10

3

Universidade São Judas Tadeu

Cubatão

SP

60

3

Universidade Tiradentes

Aracaju

SE

66,2

3

Universidade Tiradentes

Estância

SE

82,60

4

Universidade Vale Do Rio Doce

Gov. Valadares

MG

52

2

Universidade Vila Velha

Vila Velha

ES

77,60

4

União Das Faculdades Dos Grandes Lagos

S. José do Rio Preto

SP

28,1

1

FONTE: MEC

  

educacao ensino-superior mec medicina universidade

