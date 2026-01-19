Cursos de medicina em Minas Gerais: quem está no 'céu' e no 'inferno'

Minas Gerais tem 16 cursos de medicina nos extremos da lista do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica), divulgado pelo MEC, que avaliou a proficiência dos alunos nos conceitos apresentados em prova. Dez tiveram notas 1 ou 2, que são as piores, consideradas insatisfatórias pelo MEC e, assim, os cursos estão sujeitos a punições. Já outros seis cursos de medicina de instituições no estado alcançaram a nota máxima (5) no Enamed.

O 'inferno'

1 - Universidade Presidente Antonio Carlos- Unipac - Juiz de Fora - 1

2 - Faculdade de Saúde e Ecologia Humana - Faseh - Vespasiano - 1

3 - Universidade de Itaúna -UI - - Itaúna - 2

4 - Universidade do Vale do Rio Doce - Univale - Governador Valadares - 2

5 - Centro Universitário Faminas - Uni Faminas - Muriaé - 2

6 - Centro Universitário Unifacig - Manhuaçu - 2

7 - Faculdade de Minas Belo Horizonte - Faminas - Belo Horizonte - 2

8 - Centro Universitário Vértice - Univertix - Matipó - 2

9 - Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga – Fadip – Ponte Nova – 2

10 - Faculdade de Medicina de Barbacena – Fame – Barbacena – 2

O 'céu'

1 - Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) – Ouro Preto

2 – Universidade Federal de Viçosa (UFV) – Viçosa

3 – Universidade Federal de Uberlândia (UFU) – Uberlândia

4 - Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) – Montes Claros

5 – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – Belo Horizonte

5 – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Juiz de Fora

6 – Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) – Governador Valadares

Por essa ser a primeira vez que o exame é aplicado, as punições, que valem até a próxima edição, serão gradativas. Vão de suspensão de ingresso no curso, nos casos mais graves (um total de 8 casos), até proibição no aumento de vagas ofertadas.

A sanção não é automática. Agora é aberto um processo administrativo, na qual os cursos tem 30 dias para apresentar suas defesas e tentar justificar o desempenho, antes de sofrer a medida cautelar.

A polêmica sobre a prova

A realização do Eamed causou polêmica no setor educacional este ano, e chegou a ser questionada na Justiça.

A Anup (Associação Nacional das Universidades Particulares) tentou barrar a divulgação dos dados desta segunda, mas o judiciário não aceitou o pedido.

Dentre outras coisas, a entidade questiona o tempo que as instituições de ensino tiveram para preparar os alunos para o teste.

O Enamed foi lançado pelo MEC em abril de 2025 e aplicado em outubro do mesmo ano.

Também por isso, a Anup também questiona as possíveis punições que as universidades podem sofrer em razão de notas baixas, além de danos reputacionais.

O juiz Rafael Leite Paulo, do Distrito Federal, entendeu que se trata de uma informação de interesse pública e divulgá-la, por si só, não traz prejuízos.

Mais de 89 mil pessoas fizeram o exame, 39 mil deles concluintes do curso. No geral, 75% conseguiram pelo menos nota 3.