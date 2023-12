Juliana Oliveira (no meio) com amigas estudantes de medicina UFMG

Ao finalizar o ensino médio, muitos estudantes enfrentam a difícil decisão de escolher o curso superior que será responsável por te formar para a sua futura profissão. Essa responsabilidade pode pesar muito na cabeça dos jovens, que ainda estão se tornando adultos, e tirar muitas noites de sono.

O fim do colegial coloca um ponto final em uma longa jornada na vida dos estudantes e é o ponto de partida para uma nossa fase de sua vida. É a partir dele que o jovem começa a pensar mais no seu futuro como adulto e começa a buscar qual profissão se identifica e qual gostaria de viver trabalhando. Mais que isso, esses estudantes também pensam bastante no estilo de vida que querem ter no futuro e qual a expectativa salarial desejam conquistar após formados.

Com tantas informações e com o pensamento de ter que escolher algo que pode decidir o futuro de sua vida, os jovens se veem em um momento muito desafiador e muitas vezes acabam se abalando emocionalmente.

Porém, é importante entender que não nascemos sabendo de tudo e não será sempre que vamos acertar nas nossas decisões. Também é preciso ter em mente, neste momento, que a escolha do curso superior não precisa ser definitiva e você pode ir, ao longo do tempo, conhecendo novas áreas e se identificando com outras profissões.

Tudo bem querer trocar de curso ao longo da trajetória rumo ao diploma. Tudo bem também ter um diploma na mão e decidir seguir outra carreira. Há sempre um tempo para que você siga seu caminho rumo aos seus sonhos.

Sempre há inspiradoras de quem decidiu trocar de profissão ao longo da faculdade ou depois de finalizá-la e está traçando um caminho rumo ao sucesso. Este é o caso da Juliana Oliveira Corrêa de Souza, uma ex-aluna do Pré Vestibular Determinante!

Formei, e agora?

Ao chegar na metade do curso de ciências sociais, no quinto período, Juliana Oliveira enxergou que suas habilidades eram mais evidentes em outra área. Assim, ela acabou se formando em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e iniciou sua carreira profissional como educadora física.

Ela morou em Campinas, onde teve a oportunidade de aprofundar ainda mais seus conhecimentos com uma pós-graduação na área, pela Unicamp.

Ao longo dos anos que se sucederam após sua formação, a educadora física começou a perceber que a sua área de atuação não a satisfazia tanto quanto no início. Com mais maturidade e mais conhecimento tanto da profissão quanto do mercado de trabalho, ela teve a percepção de que a educação física não seria uma área longeva para ela.

Ao colocar na balança os benefícios e as dificuldades da profissão, Juliana decidiu que era a hora de optar por um segundo curso de ensino superior, no qual seu intelecto fosse mais demandado do que o seu físico e também que aumentasse a sua renda.

De volta aos vestibulares



Juliana Oliveira com amigas e amigos estudantes de medicina UFMG arquivo pessoal Assim, em 2016, depois de 13 anos de formada, Juliana decidiu retomar os estudos para se preparar para os vestibulares e tentar uma vaga em um novo curso: Medicina!

Apesar de parecer simples, não foi. A sua decisão custou muito, principalmente o seu tempo. A educadora física teve que dividir seu tempo entre as aulas do pré-vestibular, os estudos de reforço em casa e seu trabalho profissional, já que não era possível parar de trabalhar para focar apenas nos estudos.

Mas isso não foi um empecilho ou motivo para ela desistir do seu sonho de se tornar médica. Com muita dedicação e esforço, ela buscou e pesquisou muito por uma instituição de ensino com cursos extensivos para vestibulares, que coubesse no seu bolso, trouxesse resultados e auxiliasse em suas maiores dificuldades.

E foi aí que ela encontrou o Pré Vestibular Determinante que, com suas turmas reduzidas, professores extremamente qualificados e materiais de qualidade, acolheu-a de braços abertos e fez do sonho dela o objetivo deles.

“Eu tinha voltado de Campinas e estava pesquisando cursinhos extensivos na região centro-sul de BH, com boa estrutura e material didático. Conheci o Det e desde o primeiro momento fui muito acolhida pelos coordenadores e professores. Expliquei toda a minha situação e as minhas dificuldades e me identifiquei com a maneira que eles trabalham. As turmas reduzidas foram um grande diferencial, já que eu havia ficado muitos anos sem estudar para vestibular, então eu precisava ter mais contato com professores e monitores, para que me ajudassem nas minhas dificuldades”, conta Juliana Oliveira.

A escolha de um pré-vestibular de qualidade foi essencial para que a Juliana iniciasse essa nova etapa de sua vida e começasse a correr em busca da tão sonhada vaga na universidade, pela segunda vez.

O apoio do Determinante não foi apenas pelas aulas, mas também na valorização das individualidades de cada aluno, tornando a educação mais humanizada e próxima, além da disponibilidade do corpo docente de estar sempre a disposição para tirar dúvidas e auxiliar nas dificuldades, de maneira presencial e extensiva.

A tão sonhada aprovação no curso de medicina



Fotografia do meio médico da Juliana Oliveira agência zoom vip

E foi com muita determinação, planejamento e organização, que entre julho de 2016 e novembro de 2019 a educadora física foi aluna de um dos melhores cursinhos preparatórios de Minas Gerais. Conciliando os estudos e o seu trabalho, com a ajuda dos professores e todos os profissionais da instituição, após três anos a tão sonhada aprovação em Medicina chegou.

Mais de 20 anos depois de estudar em uma das maiores universidades do país, Juliana Oliveira voltou a ser aluna da UFMG, mas dessa vez como estudante de medicina!

Dê o primeiro passo para a realização do seu sonho

A transição de carreira pode acontecer por diferentes motivos, surgindo a partir da vontade de uma pessoa mudar de área de atuação. Apesar da insatisfação com a área atual, muitas pessoas acabam decidindo continuar onde estão, mesmo infelizes, pois não é uma tarefa fácil mudar de cenário.



Mas, assim como a ex-aluna do Determinante, você também pode dar o primeiro passo e tornar o seu sonho possível!



Amigos e amiga da Juliana Oliveira que estudam medicina na UFMG agência zoom vip

A estudante de medicina deixa uma dica valiosa para os futuros alunos do cursinho preparatório: “é preciso estar disposto a abrir mão de muitas coisas e focar nos seus objetivos. Organize muito bem o planejamento de estudo semanal, que inclua o cursinho, estudo em casa, trabalho e atividade física. Não deixe de fazer atividade física, pois ajuda muito na saúde mental durante esse período”.

“Eu tinha um professor no Determinante que sempre falava que “só não passa quem desiste”, então não desista no meio do caminho. Eu não desisti por cinco vezes e agora estou aqui, no sétimo período de medicina”, completa.

