Conheça as notas do Sisu de todas as Universidades de Medicina em Minas

O Sisu 2021 está chegando ao seu penúltimo dia, causando grande expectativa e angustia nos alunos participantes do processo. Chegou a hora da verdade, de escolher ¨o que fazer quando crescer¨ e com isso iniciar uma fase nova na vida. Chegado o momento de participar do SISU, Sistema informatizado pelo qual as instituições públicas de educação superior oferecem vagas a candidatos(as) participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

(foto: Freepik)

Agora é o momento de o aluno verificar se a sua preparação foi suficiente para concorrer a uma vaga na tão sonhada Universidade Federal. Nesse momento todos estão colocando suas notas no sistema e verificando se essa é suficiente ou não para aprovação. O Sisu é um processo seletivo que oferece vagas em cursos presenciais de instituições públicas (Federais e Estaduais) do ensino superior. O critério de classificação é o desempenho no Enem.

O SISU 2021 segue o seguinte cronograma:

06/04 a 09/04 Período de inscrições

13/04 Resultado da chamada regular

Se você foi selecionado(a), procure a instituição para fazer sua matrícula. Se ainda não foi selecionado(a) em nenhuma das suas opções, você pode participar da lista de espera.

14/04 a 19/04 Matrícula da chamada regular

Como funciona o SISU?

No sistema do próprio SISU o candidato escolhe até duas opções de curso, por ordem de interesse, e é possível alterá-las durante o período de inscrições. Como política de ações afirmativas, algumas instituições oferecem vagas reservadas e outras adotam bônus na nota do(a) candidato(a). Algumas Universidades podem escolher dar mais peso à nota das áreas do conhecimento

O SISU calcula e divulga diariamente a nota de corte para cada curso, a partir da 0 hora. Os (As) candidatos(as) são selecionados(as) de acordo com a nota do Enem, dentro do número de vagas em cada curso, por modalidade e concorrência. O(A) candidato(a) selecionado(a) na chamada regular, em 1ª ou 2ª opção, não poderá participar da lista de espera. O(A) candidato(a) não selecionado(a) na chamada regular poderá escolher, para a lista de espera, a 1ª ou 2ª opção informada no período de inscrição. Na lista de espera, é importante que o(a) candidato(a) acompanhe junto à instituição da vaga escolhida as convocações para matrícula.

Nesse SISU temos 110 instituições participantes e 78 instituições de Medicina. Minas Gerais é o Estado com o maior número de instituições de medicina do Brasil, são exatamente 15.





Temos a 3ª melhor escola de medicina do Brasil, a UFMG, e por isso ela é a mais disputado no SISU (algumas estaduais de São Paulo não participam do SISU).

Na tabela conseguimos ter os dados dessas 15 instituições:

As notas de corte são referentes as vagas de ampla concorrência

Para calcularmos a nota final devemos usar uma média ponderada, ou seja, Somatório de nota vezes peso dividido pela soma dos pesos.

Deseja ter sucesso na sua aprovação, então seja organizado, faça uma boa pesquisa e tenha a estratégia certa para usar sua nota de forma correta.