Arriscar e tentar quantas vezes forem precisas, faz parte de uma carreira profissional e, principalmente, quando o assunto é lutar para alcançar as realizações no futuro. Escolher a profissão que seguirá, nem sempre acontecerá de imediato, mas o importante é a vontade de alcançá-la.

Hoje, mergulharemos na trajetória de Rafael Guimaraes Costa de Oliveira, 38 anos, natural de Belo Horizonte. Ele completou a sua graduação em Medicina, no ano de 2022, sendo este o seu segundo diploma na área da saúde, que sempre foi uma vontade em sua vida desde que se formou no ensino médio.

O Colégio e Pré Vestibular Determinante, uma instituição que tem como objetivo principal: auxiliar os alunos a alcançarem as tão sonhadas vagas nas melhores universidades do país e no curso que quiserem, foi o ponto de partida na busca pelo título de médico que possui atualmente.

A jornada acadêmica de Rafael

Ao completar o ensino médio, a grande certeza que tinha era: a área que seguiria dali em diante, “a minha vontade sempre foi de poder trabalhar na área da saúde. E, assim, eu escolhi começar fisioterapia”, contou Rafael. Dessa forma, ingressou na sua primeira faculdade.

Foram cinco anos se dedicando, estudando e reafirmando a certeza de que havia escolhido a área correta para seguir, mas faltava algo. Com anseios de arriscar, ao completar a graduação e se tornar fisioterapeuta, Rafael Guimarães, quis exercer a profissão em outro local e, assim, mudou-se para o Canadá.

“Morei lá e tentei revalidar o meu diploma para poder trabalhar no Canadá”, relatou. Mas, ainda sim faltava alguma coisa, e não muito satisfeito com o mercado de trabalho da profissão escolhida, na época, foi encorajado pelo seu pai a tentar medicina. Sendo, desde o início, a primeira pessoa que o apoiou e acreditou em seu potencial para enfrentar uma nova jornada até a grande conquista.

Ao retornar, sabia que precisaria de um pré-vestibular para conseguir a vaga no curso de medicina e, sendo assim, com 28 anos, o seu caminho cruzou com o Determinante. Foram dois anos até conseguir a tão esperada vaga e Rafael contou que foram anos desafiadores em sua vida.

“Foi muito difícil, porque tive que praticamente refazer o ensino médio todo de novo para poder fazer as provas de vestibular. Fazia muito tempo que eu tinha visto as matérias", contou ele. A fase de adaptação e a diferença de idade com outros alunos, de acordo com ele, foram outros obstáculos. Entretanto, o ambiente acolhedor e competente do Det fizeram com que a jornada de Rafael fosse mais suportável.

O sentimento de reconhecimento - todos te reconhecem e te chamam pelo seu nome - o contato direto com os professores para poder tirar as dúvidas, a dinâmica de salas pequenas, materiais completos e monitores super capacitados foram alguns pontos que fizeram Rafael conquistar a vaga em medicina.

Além da base teórica completa e de profissionais comprometidos com a busca das realizações dos alunos presentes no pré-vestibular, o local era visto, por ele, como “se fosse uma segunda casa, a gente se sente dessa forma estando lá”. O ex-aluno, atualmente médico, fazendo o primeiro ano de residência em anestesiologia em Alfenas, criou uma relação de amizade com todos da instituição desde o início da sua trajetória no curso.

Medicina: da vaga conquistada até a residência em anestesiologia

Após os anos dedicados no Determinante, e a consequente conquista da vaga, mas mais uma vez, o início da caminhada começaria fora de casa, na Faminas de Muriaé, município de Minas Gerais, a mais ou menos cinco horas da capital. A vontade de ingressar no curso e de viver a oportunidade, fizeram com que Rafael se mudasse e encarasse seis meses por lá.

Novas amizades e a adaptação a uma outra realidade, algo que de certa forma fez parte da trajetória dele desde o início, voltaram à tona. Mas, a chance de uma prova de transferência para a Unibh, e voltar para perto dos familiares e amigos, cruzou o caminho dele. Sendo assim, continuaria os passos na cidade em que nasceu.

Durante os seis anos no curso, pequenas realizações até que o diploma chegasse em mãos foram vividas. Rafael Guimaraes quis destacar, que para ele, foi um dos momentos mais marcantes que vivenciou na área que sempre quis, podendo ter contato com a medicina esportiva.

A realização de um sonho: estagiar no time celeste



Dr Rafael Guimarães durante procedimento e no período que trabalhou no Cruzeiro Arquivo pessoal

“Eu consegui um estágio de medicina no Cruzeiro Esporte Clube, que é o meu time de coração, e fiquei lá por três anos. Pude ser médico e, nos meus últimos seis meses lá, tive a oportunidade de ser coordenador do estágio”, contou ele. Ter concluído o curso de fisioterapia auxiliou, de certa forma, para que pudesse viver essa experiência única.

Além disso, ele contou que ter feito a primeira faculdade, fez com que entrasse para medicina com uma “cabeça mais madura”. Ter foco no curso e estudar o quanto fosse necessário eram os principais objetivos de Rafael, sendo aspectos adquiridos após já ter feito antes uma graduação.

Concluiu, em 2022, o curso de medicina e, certezas do início, foram sendo mudadas no final dele. “De início, como sou fisioterapeuta, eu pensava em ortopedia. Porém, com o tempo e devido aos estágios que fiz durante o percurso. Eu decidi anestesiologia”, contou. E, após ficar um ano (2023) estudando para fazer a residência, mais uma mudança de rumo tomou conta de sua vida.



Dr Rafael Guimarães durante período que trabalhou no Cruzeiro Arquivo pessoal

“E, mais uma vez eu estou morando fora, né?”, brincou. Hoje, em Alfenas, Minas Gerais, no Hospital Universitário Alzira Velano, Rafael dá seguimento à sua trajetória na medicina e lembra, sempre, do Det. “O Determinante foi crucial na minha vida. Eu criei um vínculo de amizade muito grande com todos de lá. Inclusive, no meu santinho de formatura, eu agradeci a instituição por ter abraçado esse período da minha vida junto comigo”.

Sempre quando vem a Belo Horizonte, o ex-aluno conta que acaba se encontrando com alguns profissionais da instituição, “não é uma relação de professor e aluno mais, é de amigos mesmo!”. E, em um dos reencontros, há alguns meses, foi para levar o seu afilhado ao Colégio e Pré Vestibular Determinante.

Determinante: um local onde você e sua família querem fazer parte



Área externa do Colégio Determinante Divulgação

“Eu super indico, tanto que hoje meu afilhado estuda lá para tentar conseguir uma vaga em Relações Internacionais. Conversei com a minha família e disse: se eu fui feliz lá, ele também será”, confessou ele. O médico ainda reforça que é um local onde familiares e amigos conseguirão alcançar o que eles quiserem juntamente com pessoas que estarão até o fim ao lado deles na conquista e, provavelmente, além dela.

A história de Rafael Guimarães é um exemplo de que todas as oportunidades que são colocadas no seu caminho devem ser feitas com dedicação, esforço e vontade de realizá-las. E, que no lugar certo tudo fica mais fácil.

