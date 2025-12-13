Assine
Pé quente tem plural? Veja a forma correta e como usar

Pé quente no plural: saiba qual é a forma aceita pela gramática

Pé quente tem plural? Veja a forma correta e como usar
Entender a formação de seu plural ajuda a evitar erros em textos mais formais, provas, redações e comunicações profissionais crédito: Tupi

A forma plural de expressões populares costuma gerar dúvida, e "pé quente" é um bom exemplo disso, muito comum em conversas sobre jogos, apostas, rifas ou comentários sobre o desempenho de um time; entender a formação de seu plural ajuda a evitar erros em textos mais formais, provas, redações e comunicações profissionais.

Qual é o plural correto de "pé quente" em português?

A palavra-chave aqui é plural de "pé quente". Quando a expressão é usada como locução formada por substantivo + adjetivo, a flexão acontece nos dois termos. Assim, o plural correto é pés quentes, pois "pé" é o substantivo e "quente" funciona como adjetivo que o caracteriza.

Em frases do cotidiano, esse uso aparece com frequência em contextos de sorte ou bom desempenho, em registros tanto formais quanto informais. Alguns exemplos ajudam a visualizar a aplicação correta dessa forma plural na prática.

  • "Os jogadores daquele time são pés quentes."
  • "As vendedoras daquela loja são pés quentes."
  • "A equipe contou com dois pés quentes na final."

Quando usar "pés-quentes" com hífen na escrita?

A forma com hífen, pés-quentes, aparece especialmente quando a expressão atua como um adjetivo composto anteposto ou posposto ao substantivo. Nesses casos, os dois elementos permanecem unidos para marcar a unidade de sentido do adjetivo composto dentro da frase.

Embora o hífen seja menos frequente no uso cotidiano, é importante conhecê-lo para textos mais monitorados. A seguir, veja exemplos ilustrativos de contextos em que a escrita com hífen é aceita e pode ser preferida.

  • "Ele é um dono de bar pés-quentes."
  • "A diretoria apostou em dois técnicos pés-quentes."
  • "Os investidores pés-quentes chamaram a atenção do mercado."
Pé quente tem plural? Veja a forma correta e como usar
Como escrever corretamente no dia a dia o plural de pé quente – Créditos: depositphotos.com / AntonLozovoy

Como a gramática explica o plural de "pé quente" na norma padrão?

O funcionamento do plural de pé quente se apoia em regras gerais da língua para combinações de palavras, que distinguem locuções e compostos. Essas regras explicam por que, em alguns casos, ambos os termos vão para o plural e, em outros, apenas um deles se flexiona, de acordo com a classe gramatical de cada palavra.

Para visualizar melhor essas regras na prática, observe a tabela a seguir, que resume a flexão de número em diferentes tipos de combinações usuais no português:

Estrutura Exemplo no singular Plural recomendado Observação
Substantivo + adjetivo pé quente pés quentes Ambos os termos vão para o plural.
Substantivo + substantivo pé de moleque pés de moleque Costuma-se pluralizar apenas o primeiro.
Adjetivo + substantivo belo dia belos dias / belas cidades Ambos podem ir para o plural.

No caso de "pé quente", trata-se do primeiro grupo: substantivo ("pé") seguido de adjetivo ("quente"). Por isso, ao falar de mais de uma pessoa que traz sorte, a forma recomendada é "Eles são pés quentes". Quando a expressão é usada como adjetivo composto, a grafia com hífen, "pés-quentes", destaca que os dois vocábulos formam uma unidade semântica.

Qual é o sentido figurado de "pé quente" no uso cotidiano?

No sentido figurado, a expressão pé quente designa alguém associado à sorte, sobretudo em contextos de competição, jogos, apostas e metas alcançadas. Em jornais, conversas e textos publicitários, é um elogio à boa fase de alguém ou à frequência com que essa pessoa participa de situações bem-sucedidas.

Entre os usos mais comuns, aparecem torcedores, familiares ou colegas vistos como responsáveis por resultados positivos, vitórias e prêmios. Em todos esses contextos, usar corretamente o plural – "pés quentes" ou "pés-quentes", conforme o papel na frase – garante clareza sem perder a naturalidade da língua falada.

  • Torcedores considerados pés quentes porque o time raramente perde quando eles estão no estádio.
  • Familiares chamados de pés quentes por participarem de sorteios ou rifas frequentemente premiados.
  • Colegas de trabalho vistos como pés quentes em lançamentos, metas de vendas ou projetos bem-sucedidos.

