Pé quente tem plural? Veja a forma correta e como usar

A forma plural de expressões populares costuma gerar dúvida, e "pé quente" é um bom exemplo disso, muito comum em conversas sobre jogos, apostas, rifas ou comentários sobre o desempenho de um time; entender a formação de seu plural ajuda a evitar erros em textos mais formais, provas, redações e comunicações profissionais.

Qual é o plural correto de "pé quente" em português?

A palavra-chave aqui é plural de "pé quente". Quando a expressão é usada como locução formada por substantivo + adjetivo, a flexão acontece nos dois termos. Assim, o plural correto é pés quentes, pois "pé" é o substantivo e "quente" funciona como adjetivo que o caracteriza.

Em frases do cotidiano, esse uso aparece com frequência em contextos de sorte ou bom desempenho, em registros tanto formais quanto informais. Alguns exemplos ajudam a visualizar a aplicação correta dessa forma plural na prática.

"Os jogadores daquele time são pés quentes."

"As vendedoras daquela loja são pés quentes."

"A equipe contou com dois pés quentes na final."

Quando usar "pés-quentes" com hífen na escrita?

A forma com hífen, pés-quentes, aparece especialmente quando a expressão atua como um adjetivo composto anteposto ou posposto ao substantivo. Nesses casos, os dois elementos permanecem unidos para marcar a unidade de sentido do adjetivo composto dentro da frase.

Embora o hífen seja menos frequente no uso cotidiano, é importante conhecê-lo para textos mais monitorados. A seguir, veja exemplos ilustrativos de contextos em que a escrita com hífen é aceita e pode ser preferida.

"Ele é um dono de bar pés-quentes."

"A diretoria apostou em dois técnicos pés-quentes."

"Os investidores pés-quentes chamaram a atenção do mercado."

Como escrever corretamente no dia a dia o plural de pé quente – Créditos: depositphotos.com / AntonLozovoy

Como a gramática explica o plural de "pé quente" na norma padrão?

O funcionamento do plural de pé quente se apoia em regras gerais da língua para combinações de palavras, que distinguem locuções e compostos. Essas regras explicam por que, em alguns casos, ambos os termos vão para o plural e, em outros, apenas um deles se flexiona, de acordo com a classe gramatical de cada palavra.

Para visualizar melhor essas regras na prática, observe a tabela a seguir, que resume a flexão de número em diferentes tipos de combinações usuais no português:

Estrutura Exemplo no singular Plural recomendado Observação Substantivo + adjetivo pé quente pés quentes Ambos os termos vão para o plural. Substantivo + substantivo pé de moleque pés de moleque Costuma-se pluralizar apenas o primeiro. Adjetivo + substantivo belo dia belos dias / belas cidades Ambos podem ir para o plural.

No caso de "pé quente", trata-se do primeiro grupo: substantivo ("pé") seguido de adjetivo ("quente"). Por isso, ao falar de mais de uma pessoa que traz sorte, a forma recomendada é "Eles são pés quentes". Quando a expressão é usada como adjetivo composto, a grafia com hífen, "pés-quentes", destaca que os dois vocábulos formam uma unidade semântica.

Qual é o sentido figurado de "pé quente" no uso cotidiano?

No sentido figurado, a expressão pé quente designa alguém associado à sorte, sobretudo em contextos de competição, jogos, apostas e metas alcançadas. Em jornais, conversas e textos publicitários, é um elogio à boa fase de alguém ou à frequência com que essa pessoa participa de situações bem-sucedidas.

Entre os usos mais comuns, aparecem torcedores, familiares ou colegas vistos como responsáveis por resultados positivos, vitórias e prêmios. Em todos esses contextos, usar corretamente o plural – "pés quentes" ou "pés-quentes", conforme o papel na frase – garante clareza sem perder a naturalidade da língua falada.