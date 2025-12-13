Pé quente tem plural? Veja a forma correta e como usar
Pé quente no plural: saiba qual é a forma aceita pela gramática
A forma plural de expressões populares costuma gerar dúvida, e "pé quente" é um bom exemplo disso, muito comum em conversas sobre jogos, apostas, rifas ou comentários sobre o desempenho de um time; entender a formação de seu plural ajuda a evitar erros em textos mais formais, provas, redações e comunicações profissionais.
Qual é o plural correto de "pé quente" em português?
A palavra-chave aqui é plural de "pé quente". Quando a expressão é usada como locução formada por substantivo + adjetivo, a flexão acontece nos dois termos. Assim, o plural correto é pés quentes, pois "pé" é o substantivo e "quente" funciona como adjetivo que o caracteriza.
Em frases do cotidiano, esse uso aparece com frequência em contextos de sorte ou bom desempenho, em registros tanto formais quanto informais. Alguns exemplos ajudam a visualizar a aplicação correta dessa forma plural na prática.
- "Os jogadores daquele time são pés quentes."
- "As vendedoras daquela loja são pés quentes."
- "A equipe contou com dois pés quentes na final."
Quando usar "pés-quentes" com hífen na escrita?
A forma com hífen, pés-quentes, aparece especialmente quando a expressão atua como um adjetivo composto anteposto ou posposto ao substantivo. Nesses casos, os dois elementos permanecem unidos para marcar a unidade de sentido do adjetivo composto dentro da frase.
Embora o hífen seja menos frequente no uso cotidiano, é importante conhecê-lo para textos mais monitorados. A seguir, veja exemplos ilustrativos de contextos em que a escrita com hífen é aceita e pode ser preferida.
- "Ele é um dono de bar pés-quentes."
- "A diretoria apostou em dois técnicos pés-quentes."
- "Os investidores pés-quentes chamaram a atenção do mercado."
Como a gramática explica o plural de "pé quente" na norma padrão?
O funcionamento do plural de pé quente se apoia em regras gerais da língua para combinações de palavras, que distinguem locuções e compostos. Essas regras explicam por que, em alguns casos, ambos os termos vão para o plural e, em outros, apenas um deles se flexiona, de acordo com a classe gramatical de cada palavra.
Para visualizar melhor essas regras na prática, observe a tabela a seguir, que resume a flexão de número em diferentes tipos de combinações usuais no português:
|Estrutura
|Exemplo no singular
|Plural recomendado
|Observação
|Substantivo + adjetivo
|pé quente
|pés quentes
|Ambos os termos vão para o plural.
|Substantivo + substantivo
|pé de moleque
|pés de moleque
|Costuma-se pluralizar apenas o primeiro.
|Adjetivo + substantivo
|belo dia
|belos dias / belas cidades
|Ambos podem ir para o plural.
No caso de "pé quente", trata-se do primeiro grupo: substantivo ("pé") seguido de adjetivo ("quente"). Por isso, ao falar de mais de uma pessoa que traz sorte, a forma recomendada é "Eles são pés quentes". Quando a expressão é usada como adjetivo composto, a grafia com hífen, "pés-quentes", destaca que os dois vocábulos formam uma unidade semântica.
Qual é o sentido figurado de "pé quente" no uso cotidiano?
No sentido figurado, a expressão pé quente designa alguém associado à sorte, sobretudo em contextos de competição, jogos, apostas e metas alcançadas. Em jornais, conversas e textos publicitários, é um elogio à boa fase de alguém ou à frequência com que essa pessoa participa de situações bem-sucedidas.
Entre os usos mais comuns, aparecem torcedores, familiares ou colegas vistos como responsáveis por resultados positivos, vitórias e prêmios. Em todos esses contextos, usar corretamente o plural – "pés quentes" ou "pés-quentes", conforme o papel na frase – garante clareza sem perder a naturalidade da língua falada.
- Torcedores considerados pés quentes porque o time raramente perde quando eles estão no estádio.
- Familiares chamados de pés quentes por participarem de sorteios ou rifas frequentemente premiados.
- Colegas de trabalho vistos como pés quentes em lançamentos, metas de vendas ou projetos bem-sucedidos.