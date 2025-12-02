Qual é o plural de "ancião"?
"Anciãos", "anciães" ou "anciões"? Descubra qual dessas é a resposta certa
Uma dúvida comum entre falantes da língua portuguesa é qual seria o plural correto para o substantivo "ancião". Essa questão frequentemente desperta interesse, pois não se trata de uma resposta simples e direta. A complexidade surge devido à existência de três formas distintas de plural: anciãos, anciães e anciões. Todas são aceitas e registradas no idioma, e cada uma se aplica em contextos específicos.
Por que existem diferentes formas de plural para "ancião"
A origem das variantes do plural de "ancião" está ligada à evolução do idioma. O latim clássico, precursor da língua portuguesa, tinha formas flexionadas que deram origem a diferentes terminações.
Com o passar do tempo, essas formas foram adaptadas, resultando nos plurais anciãos, anciães e anciões. Cada uma dessas formas apresenta uma trajetória e uso próprio na linguagem moderna.
Como utilizar anciãos, anciões e anciães corretamente
O plural anciãos é amplamente utilizado em contextos formais e religiosos, sendo comum em textos bíblicos e literatura tradicional. Já anciões é a forma mais frequente no português atual, tanto em jornais quanto na fala informal e na mídia.
Por sua vez, anciães tem uso mais raro e formal, sendo considerado rebuscado em algumas situações. Ainda assim, é uma opção válida, especialmente quando se busca um tom mais erudito em determinados contextos.
Exemplos para empregar os plurais de "ancião"
Confira a seguir alguns exemplos de frases que demonstram como utilizar corretamente cada uma das formas plurais de "ancião", de acordo com o contexto e o registro do texto:
- Os anciãos da congregação foram chamados para liderar a oração.
- Na aldeia, os anciões têm a palavra final nas decisões comunitárias.
- Os anciães daquela tribo mantêm tradições seculares vivas.
O que considerar ao escolher o plural de "ancião"
A escolha entre anciãos, anciões e anciães depende do tom desejado e do contexto em que o plural será utilizado. Em ambientes religiosos ou solenes, "anciãos" costuma ser mais apropriado.
Em textos modernos, "anciões" geralmente é preferido, enquanto "anciães" pode ser escolhido para conferir um ar mais formal ou clássico à redação. Todas as três formas são aceitas pela norma culta.