EDUCAÇÃO

Qual é o plural de "ancião"?

"Anciãos", "anciães" ou "anciões"? Descubra qual dessas é a resposta certa

Paulo Sena
Paulo Sena
02/12/2025 17:48

Qual é o plural de
Qual é o plural de crédito: Tupi

Uma dúvida comum entre falantes da língua portuguesa é qual seria o plural correto para o substantivo "ancião". Essa questão frequentemente desperta interesse, pois não se trata de uma resposta simples e direta. A complexidade surge devido à existência de três formas distintas de plural: anciãos, anciães e anciões. Todas são aceitas e registradas no idioma, e cada uma se aplica em contextos específicos.

Por que existem diferentes formas de plural para "ancião"

A origem das variantes do plural de "ancião" está ligada à evolução do idioma. O latim clássico, precursor da língua portuguesa, tinha formas flexionadas que deram origem a diferentes terminações.

Com o passar do tempo, essas formas foram adaptadas, resultando nos plurais anciãosanciães e anciões. Cada uma dessas formas apresenta uma trajetória e uso próprio na linguagem moderna.

Como utilizar anciãos, anciões e anciães corretamente

O plural anciãos é amplamente utilizado em contextos formais e religiosos, sendo comum em textos bíblicos e literatura tradicional. Já anciões é a forma mais frequente no português atual, tanto em jornais quanto na fala informal e na mídia.

Por sua vez, anciães tem uso mais raro e formal, sendo considerado rebuscado em algumas situações. Ainda assim, é uma opção válida, especialmente quando se busca um tom mais erudito em determinados contextos.

Exemplos para empregar os plurais de "ancião"

Confira a seguir alguns exemplos de frases que demonstram como utilizar corretamente cada uma das formas plurais de "ancião", de acordo com o contexto e o registro do texto:

  • Os anciãos da congregação foram chamados para liderar a oração.
  • Na aldeia, os anciões têm a palavra final nas decisões comunitárias.
  • Os anciães daquela tribo mantêm tradições seculares vivas.
Qual é o plural de
"Ancião" possui três plurais corretos – Créditos: depositphotos.com / RostyslavOleksin

O que considerar ao escolher o plural de "ancião"

A escolha entre anciãos, anciões e anciães depende do tom desejado e do contexto em que o plural será utilizado. Em ambientes religiosos ou solenes, "anciãos" costuma ser mais apropriado.

Em textos modernos, "anciões" geralmente é preferido, enquanto "anciães" pode ser escolhido para conferir um ar mais formal ou clássico à redação. Todas as três formas são aceitas pela norma culta.

