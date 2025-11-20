Você sabe qual é o masculino de ‘cabra’?

Quando se fala em "cabra", muitos prontamente reconhecem esse termo como a fêmea da espécie Capra hircus. A questão sobre o masculino correspondente, no entanto, revela curiosidades linguísticas, já que o termo correto é "bode", ilustrando a particularidade do idioma na nomenclatura dos gêneros animais.

Qual é a diferença entre cabra, bode e cabrito?

Na espécie Capra hircus, "cabra" é a fêmea adulta, "bode" é o macho adulto, e "cabrito" designa o filhote, independentemente do sexo. O uso correto desses termos evita confusões comuns no cotidiano, principalmente em regiões rurais ou na literatura popular.

Apesar disso, muitas pessoas cometem equívocos ao alternar entre os nomes, sem atentar para as distinções específicas que a língua portuguesa conserva entre eles.

Por que não se utiliza o termo "cabro" para o masculino de cabra?

A diversidade do português é resultado de sua história complexa e das múltiplas influências culturais. Nem sempre a troca simples de vogal transforma um substantivo feminino em masculino, como ocorre frequentemente em nossa gramática.

No caso de "cabra" e "bode", o idioma preferiu soluções distintas por razões etimológicas, sem relação direta entre os termos, diferentemente do padrão regular de outras espécies.

Como a cultura regional influencia o uso de cabra e bode?

No Nordeste brasileiro, "cabra" transcende o significado zoológico e passa a ser usada como expressão para descrever pessoas de coragem ou valentia. Isso ilustra como o vocabulário se enriquece e se adapta conforme o contexto cultural.

Além disso, observarmos que machos e fêmeas de algumas espécies recebem nomes totalmente distintos, demonstrando a criatividade e vivacidade da língua. Veja abaixo alguns exemplos bem conhecidos desses pares de nomes:

Vaca e touro

Ovelha e carneiro

Boi e vaca

Cavalo e égua

O masculino de cabra existe – Créditos: depositphotos.com / tepic

Como usar corretamente cabra, bode e cabrito em frases e expressões?

É fundamental observar cuidados linguísticos no uso diário dessas palavras. Expressões como "o cabra-macho" têm valor regional e sentido figurado, mas não equivalem ao uso zoológico dos termos.

Frases claras como "A cabra estava no pasto com o bode" e "Os cabritos nasceram ontem" são exemplos do emprego correto, respeitando as diferenças de gênero e idade.