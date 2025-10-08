5 estrelas de Hollywood que falam português e você provavelmente não sabia

Hollywood tem um grupo de estrelas cuja ligação com a língua portuguesa vai muito além de uma visita ao Brasil para divulgar um filme. Seja por descendência, seja por terem morado em países lusófonos, seja por paixão pela cultura, esses talentos transitam entre o inglês e o português com naturalidade. Conheça alguns desses artistas e a história por trás de sua fluência.

Kaya Scodelario

Conhecida por seus papéis na saga “Maze Runner” e na série “Skins”, a atriz britânica Kaya Scodelario fala português com fluência. Sua mãe é brasileira, e Kaya foi criada em um ambiente bilíngue, falando português em casa com toda a sua família materna, que ainda reside em Itu, no interior de São Paulo.

Ela faz questão de manter a cultura brasileira presente em sua vida, visitando o país com frequência e compartilhando momentos com seus parentes. Em diversas ocasiões, a atriz já demonstrou seu domínio do idioma em entrevistas para a imprensa brasileira, conversando com a mesma naturalidade que usa o inglês em suas atuações.

Camilla Belle

O nome já entrega uma pista, mas a ligação da atriz Camilla Belle com o Brasil é profunda. Filha da empresária paulista Débora Gould, Camilla cresceu ouvindo e falando português em casa, na Califórnia. A língua e os costumes do Brasil sempre foram parte essencial de sua formação, fazendo dela uma porta-voz da cultura brasileira em Hollywood.

Além da fluência no idioma, ela mantém fortes laços com o país, visitando familiares e amigos sempre que pode. A atriz também é fã de novelas brasileiras e da culinária local, mostrando que sua conexão vai muito além das palavras.

Jordana Brewster

Estrela da franquia “Velozes e Furiosos”, Jordana Brewster nasceu no Panamá, mas sua mãe é a ex-modelo brasileira Maria João Brewster. Por conta disso, a atriz viveu no Rio de Janeiro dos seis aos 10 anos. Foi nesse período que ela aprendeu a falar português de forma fluente e se apaixonou pela cultura local.

Mesmo após se mudar para os Estados Unidos e construir uma carreira de sucesso, Jordana nunca perdeu o contato com suas raízes. Ela fala português com seus filhos e costuma passar férias no Brasil, mantendo viva a chama de sua herança brasileira.

Morena Baccarin

A atriz de “Deadpool” e “Gotham” nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para os Estados Unidos aos 7 anos. Filha da atriz brasileira Vera Setta e do jornalista Fernando Baccarin, ela cresceu em um lar onde o português era a língua principal, o que garantiu sua fluência total no idioma.

Morena sempre destaca com orgulho sua origem brasileira em entrevistas e eventos. Sua capacidade de transitar entre as duas culturas é uma marca de sua identidade, e ela já declarou ter o sonho de atuar em uma produção brasileira para se reconectar com suas raízes artísticas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vincent Cassel

O aclamado ator francês Vincent Cassel desenvolveu uma paixão tão grande pelo Brasil que não apenas aprendeu o idioma, mas também fez do país sua casa por vários anos. Ele morou no Rio de Janeiro e na Bahia, onde se integrou completamente ao estilo de vida local, do surfe à capoeira.

Sua fluência em português impressiona, com direito a gírias e sotaque local. A imersão foi tão profunda que ele participou de produções nacionais, como o filme “O Grande Circo Místico”. Cassel se tornou um verdadeiro embaixador da cultura brasileira no cinema internacional.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.