7 palavras que quase todo mundo erra o plural e talvez você não saiba

A língua portuguesa é rica em variações e regras específicas, que, muitas vezes, nos confundem. A formação do plural de certas palavras pode nos pregar peças, gerando erros comuns.

Esquecer como pluralizar termos do dia a dia ou palavras compostas é mais frequente do que se imagina. Para te ajudar a não escorregar mais no português, preparamos uma lista com sete exemplos que costumam causar dúvidas. Confira as formas corretas e o porquê de cada uma delas.

Cidadão

O erro mais comum é dizer "cidadões". A forma correta, no entanto, é cidadãos. O final de palavras terminadas em "-ão" pode variar, mas, neste caso específico, a terminação correta segue o padrão de outras como "irmão" (irmãos) e "mão" (mãos). Troféu

Palavras terminadas em ditongos abertos como "-éu", "-éi" e "-ói" recebem apenas um "s" no final para formar o plural. Portanto, o correto é troféus, e não "troféis". A mesma regra vale para "chapéu" (chapéus) e "céu" (céus). Guarda-chuva

Em substantivos compostos formados por um verbo e um substantivo, apenas o segundo elemento vai para o plural. Por isso, o correto é guarda-chuvas. O verbo "guarda" permanece inalterado. O mesmo acontece com "guarda-roupa" (guarda-roupas). Qualquer

Esta palavra costuma gerar bastante incerteza. O plural de "qualquer" é quaisquer. Na sua formação, apenas o primeiro elemento ("qual") varia para o plural ("quais"), enquanto o segundo ("quer") permanece inalterado. Degrau

Palavras terminadas em "-au", "-eu" e "-ou" geralmente formam o plural com o acréscimo de "s". Sendo assim, o plural de "degrau" é degraus. A forma "degrais" está incorreta. O mesmo se aplica a "mingau" (mingaus). Júnior

Para palavras terminadas em "-r", a regra usual é simples: basta acrescentar "-es" no final. Portanto, o plural de "júnior" é juniores. Da mesma forma, temos "sênior" (seniores) e "revólver" (revólveres). A forma "júniors", influenciada pelo inglês, não é correta em português. Gravidez

Substantivos terminados em "-z" também seguem uma regra clara para a formação do plural: adiciona-se "-es" ao final da palavra. Assim, o correto é dizer gravidezes. Outros exemplos que seguem a mesma lógica são "rapaz" (rapazes) e "luz" (luzes).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.