A origem curiosa de 10 palavras que usamos todos os dias no Brasil

Muitas palavras que usamos no dia a dia escondem histórias fascinantes em sua origem. A língua portuguesa, viva e em constante transformação, absorveu influências de diversas culturas ao longo dos séculos. O resultado é um vocabulário rico, onde termos comuns revelam significados antigos e surpreendentes em que raramente paramos para pensar.

Desde objetos da cozinha até sentimentos profundos, a jornada de uma palavra pode revelar muito sobre os costumes e a história de um povo. Descobrir a etimologia de termos cotidianos é como uma pequena viagem no tempo, que nos ajuda a entender melhor nossa própria comunicação. Confira a seguir a origem de dez palavras comuns no Brasil.

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Trabalho: hoje associada a uma profissão ou ocupação, a palavra tem uma origem sombria. Ela vem do latim “tripalium”, instrumento de tortura de três estacas usado para punir escravizados e prisioneiros na Roma antiga. Com o tempo, o termo passou a significar qualquer atividade que causasse dor ou sofrimento, até chegar ao sentido atual. Salário: deriva do latim “salarium”, que era a quantia em dinheiro paga aos soldados romanos como permissão para comprar sal. Naquela época, o sal era uma mercadoria extremamente valiosa, usada para conservar alimentos e como tempero. A expressão se manteve para designar a remuneração por um serviço. Fofoca: a origem mais aceita para essa palavra está em línguas africanas, como o quimbundo “fofoka”, que significa revirar ou remexer. Outra possibilidade é o iorubá “fofo”, que se refere a falar em excesso. O termo foi incorporado ao português do Brasil para descrever a conversa sobre a vida alheia. Biscoito: a palavra vem da expressão em latim “bis coctus”, que significa “cozido duas vezes”. Essa era a técnica original para fazer o alimento durar mais tempo, retirando toda a umidade. A receita se popularizou, e o nome permaneceu, mesmo que hoje a maioria dos biscoitos seja assada apenas uma vez. Trivial: vem do latim “trivium”, que era o ponto de encontro de três vias ou estradas. Nesses locais públicos, as pessoas se reuniam para discutir assuntos comuns e sem grande importância. Assim, o que era “trivial” passou a ser sinônimo de algo banal, corriqueiro ou sem profundidade. Abacaxi: é um exemplo claro da influência indígena no nosso vocabulário. A palavra vem do tupi “ibacati”, uma junção de “ibá” (fruto) e “cati” (que cheira, perfumado). A descrição, “fruto cheiroso”, captura perfeitamente uma das principais características do abacaxi. Azar: tem origem no árabe “al-zahr”, que significa “dado”, o pequeno cubo usado em jogos de sorte. Como o resultado do jogo depende da sorte, a palavra passou a ser associada à má sorte ou a um acontecimento infeliz e imprevisível. Caneta: deriva do latim “canna”, que quer dizer “cana” ou “junco”. As primeiras ferramentas de escrita eram feitas com pequenos talos de plantas ou penas de aves, que eram mergulhados na tinta. O nome do material acabou batizando o instrumento. Calcinha: é o diminutivo de “calça”, que por sua vez vem do latim “calcea”, um tipo de vestimenta que cobria as pernas. A palavra tem raiz em “calx”, que significa “calcanhar”. Com a evolução da moda, o termo passou a designar a peça de roupa que conhecemos, e “calcinha” se tornou sua versão menor e íntima. Saudade: uma das palavras mais famosas da língua portuguesa, sua origem exata ainda é debatida. A teoria mais forte aponta para o latim “solitas” ou “solitatem”, que significa “solidão”. O termo evoluiu para descrever o sentimento melancólico da falta de algo ou alguém. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.