(foto: Freepik)

Se você está antenado nas demandas do âmbito empresarial, já percebeu que há novas exigências e perfis para a maioria das vagas disponíveis nesse mercado cada vez mais competitivo. Um currículo com ensino superior, especialização e idiomas, já não é um diferencial.





Agora, além de sólidos conhecimentos em sua área de atuação e habilidades mensuráveis que podem ser aprendidas em cursos e treinamentos, também chamadas de hard-skills, é necessário contar com uma série de habilidades extras, conhecidas como soft skills.





Entre essas capacidades, uma das que mais se destacam é a habilidade de comunicação.





italki você encontra professores nativos em diferentes idiomas, como professores de francês online para desenvolver suas habilidades de comunicação e impulsionar sua carreira no competitivo mundo dos negócios. Seja qual for seu nível de conhecimento ou objetivo de estudo, navocê encontra professores nativos em diferentes idiomas, comopara desenvolver suase impulsionar sua carreira no competitivo mundo dos negócios.





Saber comunicar-se de maneira eficiente é um grande diferencial. E se você não se considera uma pessoa especialmente comunicativa, não se preocupe.





Assim como as demais soft skills, ou habilidade comportamentais, essa capacidade pode ser desenvolvida para melhorar suas oportunidades profissionais.





E a timidez já não é um impeditivo. Segundo os especialistas, é uma questão de superar limites, sair da chamada “zona de conforto” e se dispor a transpor barreiras. O processo de desenvolvimento da comunicação inclui mudanças interiores.



Por que as habilidades comunicativas são tão necessárias nos negócios?





Para entender o motivo dessa nova exigência do mercado de trabalho, precisamos compreender o que se considera como habilidades de comunicação.





De maneira simplista, podemos afirmar que são um conjunto de aptidões que nos permitem comunicar com outras pessoas de forma precisa, eficaz e assertiva, ressaltando nosso domínio em relação a um determinado assunto.





Pense na seguinte situação: um profissional em busca de recolocação conta com um ótimo currículo, que inclui curso superior, noções de idiomas e uma vasta experiência em seu setor. Com esse conjunto de habilidades, é chamado para uma entrevista.





Esse é o momento de se comunicar bem, explicar porque é o candidato ideal e destacar-se. Uma boa comunicação pode ser a diferença entre ser ou não contratado.





Saber escrever, falar corretamente e expressar suas ideias com claridade não está limitado somente a algumas áreas de atuação.





Independente do setor, ter uma boa comunicação pode impulsionar uma promoção ou ser o diferencial necessário em um processo seletivo. Saber se comunicar sempre aporta vantagens!





A comunicação é uma das principais competências exigidas pelo mundo em que vivemos, em uma época de constantes mudanças e em um cenário em que as empresas estão dando cada vez mais valor a essa habilidade.





Todas as pessoas são capazes de se comunicar, mas em uma cultura cada vez mais tecnológica também encontramos pessoas que não conseguem interagir com outras de maneira assertiva.





Aqueles que com grande capacidade de comunicação se reconhecem por várias características: é um bom vendedor de suas ideias, fala com propriedade, naturalidade e desenvoltura diante de um público.





Ao enfrentar uma plateia, por menor que seja, é normal sentir a boca seca, a respiração mais rápida e as mãos frias. O segredo está em saber lidar com esses sintomas e não ser bloqueado por eles.



Quais são os tipos de habilidade de comunicação?





Neste artigo abordamos quatro habilidades essenciais de comunicação: escuta, empatia, comunicação não verbal e comunicação verbal.





Dominar essas aptidões ajuda você a apresentar e defender suas ideias, o que pode permitir melhores negociações em diferentes âmbitos.





Escuta





Nos referimos à escuta ativa, ouvindo atentamente nosso interlocutor, o que ele diz, como o diz, observando sua linguagem corporal, seu tom de voz, inflexões, volume de sua voz ou seus momentos de silêncios.



Empatia





É uma habilidade fundamental de comunicação tanto no âmbito pessoal, como no profissional.





Ter empatia nos coloca no lugar de nosso interlocutor para que possamos compreender suas motivações, seus desejos e suas expectativas. É a empatia que nos permite entender as razões que levam uma pessoa a guiar seu discurso em determinadas direções e, assim, podemos reagir com base em nossas percepções.



Comunicação não verbal





É uma forma natural de comunicação, em que transmitimos uma mensagem por meio de gestos, sinais ou indicações. Não usamos palavras, mas uma linguagem corporal, como postura, expressão facial e contato visual e outras formas.



Comunicação verbal





Nos comunicamos com as palavras, começando com o tipo de linguagem que usamos (culta, técnica, informal, vulgar...). É necessário ser claro, concreto, saber improvisar e vocalizar muito bem, controlando o momento de nosso discurso.



O domínio de outros idiomas na comunicação empresarial





Já sabemos que a capacidade de ler, escrever e interagir com outras pessoas de maneira assertiva é fundamental no ambiente empresarial.





Grande empresas e multinacionais exigem esse domínio tanto em português como na língua inglesa.





O domínio do inglês já é considerado um dos elementos de maior destaque nos pré-requisitos dos processos seletivos. Há alguns anos essa aptidão saiu da categoria de desejável para indispensável.





Um candidato que conta com grandes habilidades de comunicação em inglês demonstra estar preparado para realizar estudos e pesquisas acadêmicas e profissionais, além de ampliar os horizontes culturais.





Falar mais de um idioma estrangeiro amplia a visão de mundo, já que possibilita o acesso a inúmeros conteúdos internacionais sem depender da tradução.





Saber italiano é excelente para estudantes de moda, francês para estudantes de gastronomia, alemão para arte e filosofia e por aí vai.





Para os estudantes, saber se comunicar em outros idiomas pode abrir portas para intercâmbios em instituições educacionais europeias e asiáticas que investem em programas de graduação e pós-graduação para estrangeiros





Já os profissionais com proficiência em outras línguas podem construir uma rede de contatos internacional.





Segundo estudo da Ethnologue, instituição linguística responsável por catalogar os idiomas do planeta, saber mandarim é muito importante para o mundo dos negócios, já que a China é uma das maiores potências econômicas mundiais.





A empresa ressalta também a importância do espanhol, idioma oficial de mais de 20 países, como nosso vizinho da América do Sul, além de ser falado por mais de 160 milhões de pessoas nos Estados Unidos.