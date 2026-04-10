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Saúde mental no trabalho: quanto custa para as empresas o burnout?

Casos de estresse extremo acendem o alerta sobre os custos do esgotamento profissional

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
10/04/2026 11:45 - atualizado em 10/04/2026 11:45

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Saúde mental no trabalho: quanto custa para as empresas o burnout?
A exaustão profissional, ou burnout, pode levar a prejuízos significativos e afetar a saúde mental dos colaboradores no ambiente de trabalho. crédito: Peerawich Phaisitsawan de Getty Images

Para além do custo humano, situações extremas de estresse e o burnout geram um prejuízo financeiro significativo para as empresas, muitas vezes silencioso e difícil de medir.

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Classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um fenômeno ocupacional, a síndrome de burnout resulta do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. O quadro vai muito além do cansaço, envolvendo sentimentos de exaustão, distanciamento mental do trabalho e redução da eficácia profissional.

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Quando a saúde mental dos colaboradores é negligenciada, o impacto negativo reverbera diretamente nos resultados da companhia. A conta chega por meio de custos diretos e indiretos que afetam a produtividade, a inovação e a sustentabilidade do negócio a longo prazo.

Quanto o burnout realmente custa?

O prejuízo financeiro do esgotamento profissional se manifesta de várias formas no dia a dia corporativo. Ignorar os sinais pode custar muito mais caro do que investir em prevenção. Os principais custos associados ao problema incluem:

  • Queda na produtividade: o chamado presenteísmo é um dos maiores vilões. O colaborador está fisicamente presente, mas sua capacidade de concentração, criatividade e entrega é mínima. Isso leva a erros, atrasos e perda de qualidade.

  • Alta rotatividade de pessoal: os custos envolvidos na substituição de um profissional são altos, incluindo despesas com demissão, recrutamento e treinamento de um novo funcionário. Um ambiente tóxico acelera a saída de talentos.

  • Aumento das despesas médicas: o burnout está associado a problemas como ansiedade, depressão e doenças cardiovasculares. O resultado é o aumento do uso do plano de saúde corporativo e um número maior de afastamentos e licenças médicas.

  • Danos à reputação da marca: uma empresa conhecida por esgotar seus funcionários tem dificuldade em atrair e reter talentos. A imagem negativa também pode afastar clientes e parceiros de negócios.

Prevenir é mais barato que remediar

Investir em um ambiente de trabalho saudável não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas também de inteligência financeira. Empresas que adotam uma cultura de bem-estar, com programas de apoio psicológico e canais de comunicação abertos, observam maior engajamento e lealdade de suas equipes.

Ações como a definição de metas realistas, o incentivo a pausas regulares e o treinamento de lideranças para identificar os primeiros sinais de esgotamento são estratégias eficazes. Líderes empáticos e preparados para lidar com a pressão são fundamentais para criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras e valorizadas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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