Marcas fortes nascem da cultura organizacional sólida

Em um ambiente corporativo marcado pela sobrecarga de informação e pela disputa constante por atenção, cresce a percepção de que comunicar bem já não é suficiente para sustentar uma marca. A força de uma empresa, cada vez mais, está ligada à capacidade de manter coerência entre discurso e prática ao longo do tempo, um movimento que desloca o protagonismo do marketing para a cultura organizacional.

Essa é a avaliação de Adeildo Nascimento, CEO da DHEO Consultoria. Segundo ele, há uma distorção comum no entendimento sobre construção de marca, especialmente quando o tema é employer branding. Muitas empresas ainda associam reputação a campanhas e estratégias de comunicação, ignorando que a percepção externa é consequência direta da vivência interna.

Na prática, campanhas podem gerar visibilidade e despertar interesse, mas não garantem confiança. “É a cultura que gera confiança, construída de forma gradual, a partir da repetição consistente de comportamentos, decisões e posicionamentos alinhados aos valores da organização”, posiciona-se.

Essa lógica exige tempo e disciplina, e as marcas que se destacam no mercado tendem a apresentar um histórico contínuo de coerência, sustentando suas escolhas estratégicas por anos ou até décadas. “Não é a intensidade da comunicação, mas a fortaleza criada ao longo do tempo que consolida uma marca”, afirma Nascimento.

Cultura consistente

A análise do especialista também aponta que empresas com culturas organizacionais bem definidas conseguem se diferenciar de maneira mais clara em mercados saturados. Isso ocorre porque suas competências não são genéricas, mas distintivas, orientando desde processos internos até a experiência entregue ao cliente.

“Algumas organizações constroem sua identidade com base na excelência operacional; outras, no foco radical no cliente, no rigor estético ou na simplicidade de processos. Independentemente da escolha, o que as aproxima é a capacidade de sustentar essas diretrizes ao longo do tempo”, explica. “Mas é a consistência das ações que gera confiança nas pessoas e no mercado”, completa.

Assim, pondera Nascimento, a construção de marca deixa de ser um exercício de narrativa para se tornar um reflexo da identidade organizacional. “Uma analogia possível está no cinema. Personagens memoráveis não se destacam pelo que dizem, mas pela coerência de suas ações e pela clareza de seus valores, características que também definem empresas reconhecidas”.

Nascimento faz um alerta a CEOs e empresários. “Investir em comunicação sem antes consolidar a cultura pode gerar desalinhamento e comprometer a credibilidade”. E defende que a cultura organizacional precede qualquer estratégia de employer branding. “A construção de uma marca sólida começa de dentro para fora”, conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Vídeo completo no link.