Como a gestão de reputação fortalece marcas e atrai clientes

A gestão reputação corporativa é um fator crucial para a competitividade e o crescimento sustentável das empresas. Estudos mostram que a forma como uma marca é percebida impacta diretamente a confiança do consumidor e a fidelização de clientes.

O que é gestão de reputação corporativa

De acordo com a Knewin, uma das principais empresas de tecnologia de Santa Catarina, a reputação de uma marca é um ativo valioso que exige monitoramento contínuo e estratégias bem definidas para ser preservada e fortalecida. Esse processo envolve uma série de ações voltadas para a construção e manutenção da imagem da empresa, bem como a percepção que consumidores e o mercado possuem sobre ela.

Dentre as principais iniciativas nesse contexto, destacam-se o acompanhamento de menções nas redes sociais e na mídia, a gestão de crises para minimizar impactos negativos, a resposta eficiente a críticas e elogios, além da análise da concorrência. Planejar medidas preventivas para desafios futuros também faz parte desse trabalho, garantindo que a marca se posicione de maneira consistente e estratégica.

Ferramentas especializadas em gestão da reputação, como o Knewin Reputation, permitem que empresas acompanhem sua imagem de forma contínua, analisando menções, sentimentos do público e comparações com concorrentes. Dessa forma, é possível ajustar estratégias em tempo real e tomar decisões informadas para fortalecer a percepção positiva da marca.

A importância da reputação corporativa

Daniel Bruin e Tatiana Maia Lins, especialistas em gestão de reputação, no Podcast Reputation Day, destacam que a imagem de uma empresa é moldada por percepções externas, muitas vezes fora de seu controle direto. Eles alertam que um erro comum é focar exclusivamente na presença em mídia e redes sociais, ignorando uma abordagem mais ampla. Por isso, apontam para a necessidade de usar a memória corporativa para consolidar valores, entender as percepções dos clientes a partir de auditorias de imagens e tratar com responsabilidade impactos passados, como danos ambientais, por exemplo. De acordo com os especialistas: “A gestão da reputação exige pesquisa aprofundada, engajamento com stakeholders e práticas genuínas de sustentabilidade e diversidade, sendo uma prioridade contínua e não apenas reativa”.

A reputação influencia diretamente diversos aspectos do negócio:

Atração e fidelização de clientes – Empresas bem posicionadas no mercado geram maior confiança e lealdade.

– Empresas bem posicionadas no mercado geram maior confiança e lealdade. Atração de talentos – Profissionais qualificados tendem a buscar empresas com valores sólidos.

– Profissionais qualificados tendem a buscar empresas com valores sólidos. Gestão de crises – Marcas com credibilidade sofrem menos impacto em situações adversas.

– Marcas com credibilidade sofrem menos impacto em situações adversas. Destaque competitivo – Empresas reconhecidas conquistam maior espaço no mercado.

Antes de tomar qualquer decisão de compra ou contratar um serviço, a maioria dos consumidores recorre ao Google para pesquisar informações sobre empresas. Segundo levantamento do NetReputation, essa prática é adotada por 80% dos clientes, seja para escolher um advogado, ingressar em um curso ou adquirir um produto. A percepção formada a partir dos resultados exibidos nos mecanismos de busca tem impacto direto na credibilidade e no sucesso da marca. Como destaca a jornalista Heloísa Paiva, que há mais de duas décadas está à frente da agência Press Página: “Uma reputação positiva pode ajudar uma empresa a atrair e reter clientes, se destacar em um mercado lotado e se diferenciar de seus concorrentes.”



Isso explica a importância de que empresas que desejam se destacar frente à concorrência invistam em adquirir presença e autoridade online. Nesse sentido, divulgar informações estratégicas por meio de soluções como o Knewin Comunique-se Mailing, que distribui releases para jornalistas e influenciadores relevantes, pode ser uma estratégia eficiente. Outra possibilidade é usar ferramentas como o Knewin Dino, que garante a divulgação de conteúdos de valor em portais nacionais de alta credibilidade, como o Valor Econômico, O Globo, Terra, Portal Comunique-se, Folhapress, Mundo do Marketing, entre outros.

Estratégias para monitorar a percepção da marca

O monitoramento da reputação é um dos pilares fundamentais da gestão corporativa. Sem um acompanhamento preciso do que está sendo falado sobre a marca, a empresa corre o risco de ser pega de surpresa por crises e rumores que poderiam ter sido evitados.

Existem métricas que auxiliam nesta tarefa, algumas das principais incluem:

Índice de Sentimento – Classifica menções como positivas, neutras ou negativas.

– Classifica menções como positivas, neutras ou negativas. Valoração de Mídia – Mede a presença da marca em veículos de comunicação e redes sociais.

– Mede a presença da marca em veículos de comunicação e redes sociais. Share of Voice – Compara a participação da empresa no debate público em relação aos concorrentes.

– Compara a participação da empresa no debate público em relação aos concorrentes. Índice de Promoção de Marca (NPS) – Mede a lealdade dos clientes à empresa.

Com ferramentas como o Knewin Monitoring, é possível mensurar esses indicadores e obter relatórios estratégicos que ajudam a moldar a comunicação e as ações da empresa. A ferramenta permite acompanhar notícias, redes sociais, fóruns e outros canais de comunicação em tempo real. Isso possibilita identificar oportunidades de fortalecimento da marca e antecipar possíveis crises. Além disso, pesquisas de opinião e análise de sentimento ajudam a compreender como a marca é vista pelo público.

Gestão da reputação corporativa como diferencial competitivo

A reputação corporativa é um ativo essencial para empresas que buscam diferenciação e crescimento sustentável. O investimento em monitoramento, práticas ESG e auditorias de imagem fortalece a confiança do público e melhora o posicionamento competitivo.

Conforme explica Francine Canto, editora do Conecta SC: “marcas com alta credibilidade apresentam maior resiliência em períodos de crise e taxas superiores de retenção de clientes”. Diante do exposto, é possível compreender que a gestão eficaz da reputação não é apenas uma estratégia de marketing, mas um pilar essencial para a sustentabilidade dos negócios no longo prazo.

