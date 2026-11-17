Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Dirigir por uma rotatória pode ser confuso para alguns motoristas quando o assunto é a preferência de veículos, mas as normas de trânsito do país existem para sanar a dúvida. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) já estabelece que os carros que circulam por uma rotatória têm prioridade sobre aqueles que pretendem entrar nela. Essa determinação está prevista no artigo 29, inciso III, alínea B, da Lei nº 9.503/1997.

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Portanto, não é necessário apresentar essa regra como uma proposta de mudança. A legislação brasileira já determina a prioridade dos veículos que estão circulando pela rotatória, independentemente de uma placa específica de preferência na entrada, desde que não exista sinalização regulamentando a circulação de outra maneira.

Como funciona a preferência nas rotatórias

O artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece as regras de preferência em locais onde os fluxos de veículos se cruzam. No inciso III, alínea B, o texto determina que, nas rotatórias, tem prioridade quem já está circulando por ela.

A legislação também prevê que, nos demais cruzamentos sem sinalização, a preferência pertence ao veículo que vem pela direita do condutor. Essa regra, porém, não se aplica às rotatórias, que possuem determinação específica.

O que os motoristas devem fazer

Quem se aproxima de uma rotatória deve reduzir a velocidade e observar o fluxo de veículos antes de entrar. A passagem deve ser concedida aos automóveis que já circulam pelo local.

Os condutores também precisam respeitar as placas e demais sinalizações instaladas na via. O artigo 28 do CTB determina que o motorista mantenha o domínio do veículo e dirija com atenção e os cuidados necessários à segurança do trânsito.

A preferência dos veículos que circulam pelas rotatórias não depende de uma proposta recente de alteração legislativa. A determinação integra o Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, desde 23 de setembro de 1997.

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Assim, os motoristas devem seguir essa orientação ao trafegar por rotatórias em todo o país, respeitando também as condições específicas de sinalização de cada local.