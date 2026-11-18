Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Cinco das 10 regionais de Belo Horizonte já registraram, em apenas 18 dias de novembro, um volume de chuva superior à média climatológica esperada para todo o mês. Dados da Defesa Civil municipal, atualizados na manhã desta quarta-feira (18/11), mostram que as regiões Oeste, Pampulha, Nordeste, Noroeste e Barreiro ultrapassaram a marca de 236 milímetros (mm) de precipitação.

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A Região Oeste concentra o maior volume de chuva, com 268,2 mm acumulados, o equivalente a 113,6% da média mensal. Na sequência, aparecem a Pampulha, com 258 mm (109,3%); Nordeste, com 256,6 mm (108,7%); Noroeste, com 252,4 mm (106,9%); e Barreiro, com 243 mm (103%).

Outras regionais da capital também estão próximas do limite. A Região Centro-Sul acumulou 233,4 mm, o equivalente a 98,9% do esperado para novembro. Já Venda Nova registrou 221,2 mm (93,7%), enquanto a Regional Norte contabilizou 217,6 mm (92,2%).

Na Regional Leste, o volume chegou a 208,8 mm, correspondente a 88,5% da média climatológica. O menor acumulado foi registrado no Hipercentro, com 154,2 mm, ou 65,3% do esperado para o mês.



Chuva intensa mantém BH em alerta

O volume elevado de precipitações ocorre em meio a uma sequência de episódios de chuva intensa na capital mineira. Nesta quarta-feira (18), Belo Horizonte voltou a registrar temporais, com pancadas que começaram durante a madrugada e atingiram diferentes pontos da cidade ao longo da manhã.



Comunicado emitido pela Defesa Civil de BH aponta que pode haver chuva forte até as 8h desta quinta-feira (19/11). De acordo com o órgão, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 40 quilômetros por hora. Por causa das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.

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O órgão municipal recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?