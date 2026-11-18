Metade das regiões de BH já ultrapassou média de chuva esperada no mês
Região Oeste lidera o volume de precipitações, com 268,2 mm acumulados até esta quarta-feira (18/11); média climatológica de novembro é de 236 mm
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Cinco das 10 regionais de Belo Horizonte já registraram, em apenas 18 dias de novembro, um volume de chuva superior à média climatológica esperada para todo o mês. Dados da Defesa Civil municipal, atualizados na manhã desta quarta-feira (18/11), mostram que as regiões Oeste, Pampulha, Nordeste, Noroeste e Barreiro ultrapassaram a marca de 236 milímetros (mm) de precipitação.
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A Região Oeste concentra o maior volume de chuva, com 268,2 mm acumulados, o equivalente a 113,6% da média mensal. Na sequência, aparecem a Pampulha, com 258 mm (109,3%); Nordeste, com 256,6 mm (108,7%); Noroeste, com 252,4 mm (106,9%); e Barreiro, com 243 mm (103%).
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Outras regionais da capital também estão próximas do limite. A Região Centro-Sul acumulou 233,4 mm, o equivalente a 98,9% do esperado para novembro. Já Venda Nova registrou 221,2 mm (93,7%), enquanto a Regional Norte contabilizou 217,6 mm (92,2%).
Chuva intensa mantém BH em alerta
O volume elevado de precipitações ocorre em meio a uma sequência de episódios de chuva intensa na capital mineira. Nesta quarta-feira (18), Belo Horizonte voltou a registrar temporais, com pancadas que começaram durante a madrugada e atingiram diferentes pontos da cidade ao longo da manhã.
Comunicado emitido pela Defesa Civil de BH aponta que pode haver chuva forte até as 8h desta quinta-feira (19/11). De acordo com o órgão, as precipitações podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 40 quilômetros por hora. Por causa das condições meteorológicas, a Defesa Civil recomenda que motoristas e pedestres redobrem a atenção.
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O órgão municipal recomenda ainda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.
O que fazer em caso de chuva?
- Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
- Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
- Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
- Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
- Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).