A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a Operação Ruptura para desarticular esquema criminoso especializado em furtos de grande porte contra empresas e barracões. A ação, coordenada pela Chefia do 9º Departamento de Polícia Civil e pela Agência de Inteligência de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, resultou na prisão de oito investigados.

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Além das prisões, os policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão na Comarca de Uberlândia, com a recuperação de materiais ligados aos crimes. Os suspeitos devem responder por furto qualificado, extorsão, receptação e associação criminosa.

Prejuízo e alvos

De acordo com as investigações, a quadrilha selecionava estabelecimentos comerciais e empresas de diferentes segmentos com mercadorias de alto valor agregado. Entre os principais crimes atribuídos ao grupo estão:

Bicicletas elétricas: furto de aproximadamente 23 unidades de uma loja especializada, gerando um prejuízo estimado em R$ 700 mil.

Tecnologia agrícola: subtração de drones agrícolas de uma empresa do setor, avaliados em cerca de R$ 500 mil.

Autopeças e cargas: furto de 194 pneus de uma loja do ramo e o desvio de uma carga de cigarros registrado no município de Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Ação e cobrança

Segundo a PCMG, para invadir os locais, o grupo realizava arrombamentos e rompimento de obstáculos, utilizando veículos roubados ou furtados para fazer o transporte das cargas.

Em alguns casos, os autores entravam em contato com as próprias vítimas para praticar extorsão, exigindo o pagamento de quantias em dinheiro como condição para devolver os produtos furtados.

Próximos passos

Segundo a Polícia Civil, a Operação Ruptura tem como foco interromper o ciclo de atuação da organização, coletar novas provas e garantir a responsabilização penal dos envolvidos. As diligências continuam em andamento para identificar possíveis outros integrantes e mapear a real extensão das atividades do grupo, não sendo descartadas novas fases da investigação.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro