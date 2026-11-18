Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A taxa de homicídios masculina registrada no ano de 2024 foi 9,8 vezes maior do que a feminina em Minas Gerais, de acordo com a terceira edição do informativo "Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil", divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (18/11). De acordo com o documento, os homens representaram uma taxa de 23,6 mortes por 100 mil habitantes no ano em questão, enquanto para as mulheres foi de 2,4 mortes por 100 mil habitantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Além disso, o levantamento aponta a questão racial como um importante fator para entender o cenário mineiro. Dos 2,7 mil homicídios em Minas Gerais em 2024 registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, 69,3% foram de homens pretos ou pardos, cerca de 3,5 vezes mais do que de homens brancos, 19,7%.

A desigualdade por cor ou raça também foi registrada entre as mulheres. Enquanto as mulheres brancas somam 3,2% dos homicídios registrados naquele ano, as pretas ou pardas corresponderam a 6,4%, ou seja, o dobro.

“Isso afeta, inclusive, a expectativa de vida. Quando a gente faz essa comparação por cor ou raça, o impacto disso é que essas desigualdades acabam se perpetuando, porque são pessoas, às vezes, que estão mais expostas à violência, que tem uma condição financeira mais baixa e isso acaba gerando um ciclo. São vários fatores associados e quando a gente vê o resultado disso é que as desigualdades são ainda muito evidentes”, diz Luciene Longo, demógrafa e analista da Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE.

Juntando os dados de homens e mulheres, a taxa de homicídio observada entre as pessoas de cor ou raça branca no estado foi de 7,2 mortes por 100 mil habitantes; entre as pessoas de cor ou raça parda, de 16,8; cor ou raça preta, de 15,3 mortes. De acordo com o informativo, a diferença nas taxas de homicídios entre pardos e brancos, hoje em 2,3 vezes, aumentou ao longo da série, uma vez que em 2012 era de 2,0 vezes.

Longo explica que essa variação é muito pequena para determinar uma tendência de aumento: “A gente tem que acompanhar, porque existem essas oscilações durante o período. Essa não é uma variação que chama a atenção por enquanto, mas a gente divulga periodicamente justamente para ir monitorando”.

Violência sexual

O informativo ainda aborda dados sobre violência sexual. Segundo o documento, 16,3% dos estudantes de 13 a 17 anos de Minas Gerais sofreram com toque, manipulação, beijo ou exposição de partes do corpo contra a sua vontade em 2024, o que representa um aumento de 0,8 ponto percentual em relação a 2019, quando foi de 15,5%.

As meninas foram as que mais sofreram esse tipo de violência no estado, 22,5%. Os meninos também passam por esse tipo de violência, mas em um percentual menor, 9,6%. No recorte por cor ou raça, 29,8% das meninas brancas e 19,1% das pretas ou pardas relataram passar por esse tipo de constrangimento ou assédio.

O levantamento foi feito em escolas com alunos do ensino médio com o objetivo de mapear, para além da violência, vínculos afetivos e experiências sexuais ou com drogas. Assim, é possível traçar um perfil dos estudantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Dentro da escola existem possibilidades de violência, principalmente relacionada ao bullying que não se dava tanta importância. Agora estão sendo melhor identificados. Sabemos que, embora o bullying entre meninos aconteça mais, as meninas acabam sofrendo um outro tipo de violência que é o toque indesejado, a brincadeira sem graça que acaba uma violência verbal, então tem outras nuances da violência que acabam por afetar mais as meninas”, explica Longo.