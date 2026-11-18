A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) iniciou, nesta quarta-feira (18/11), a vacinação contra a Mpox na capital mineira. Segundo a Secretária Municipal de Saúde, foram enviadas 200 doses do medicamento para a primeira etapa, destinada a pessoas com HIV/aids, que têm contagem de linfócitos CD4 inferior a 100 células/mm³ e são acompanhadas na rede especializada. A partir desta quinta-feira (19/11), a imunização será ampliada para outros grupos prioritários.

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O órgão municipal justifica o início da campanha de vacinação pelo aumento considerável de casos da doença no país. Em Belo Horizonte, foram registrados 26 casos em 2026, e a maioria ocorreu nos meses de outubro e novembro.

Cronograma

A campanha segue o critério do Ministério da Saúde, em etapas, começando por grupos com maior risco de contrair formas graves da doença. A prefeitura divulgou o seguinte calendário de vacinação da seguinte forma:

Quinta-feira (19/11): a vacinação será ampliada para outros públicos prioritários, como pessoas que vivem com HIV/aids com contagem de CD4 inferior a 200 células/mm³; usuários da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), medicamento utilizado para prevenir a infecção pelo HIV e técnicos de laboratório que manipulam amostras de Mpox;

Segunda-feira (30/11): a vacinação será ampliada para todas as pessoas vivendo com HIV/Aids, independentemente da contagem de CD4;

Dia 4 de dezembro: aplicação da primeira dose será encerrada devido ao prazo de validade da vacina após o descongelamento.

A vacina é a MVA-BN (Jynneos) , em duas doses de 0,5 ml, com intervalo de 28 dias. Quem receber a primeira dose será orientado sobre a data de retorno.

A diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica, Tatiani Fereguetti, afirmou que a expectativa é de receber novas remessas do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação. Segundo ela, o avanço depende do envio de novas doses, porque é o órgão federal que distribui as vacinas aos municípios.

Cenário em Minas

No estado, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) intensificou a vigilância, com monitoramento dos registros, boletins e capacitação das equipes das 28 Unidades Regionais de Saúde. Os municípios devem notificar os casos em até 24 horas.

Conforme a SES-MG, Minas contabilizou 41 casos confirmados entre janeiro e novembro, com maior número entre homens de 15 a 34 anos. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Eduardo Prosdocimi, afirmou que o estado não tem casos graves nem hospitalizações e orientou quem notar feridas na pele a procurar uma Unidade Básica de Saúde para fazer o teste.

Serviço

Onde se vacinar: a vacinação é feita conforme o serviço em que a pessoa é acompanhada ou retira a PrEP.

•Hospital Eduardo de Menezes

•URS Centro-Sul / Serviço de Atenção à Saúde do Viajante (também para quem retira a PrEP na UDM Hipercentro)

•CTA SAE Sagrada Família

•CTR Orestes Diniz

•Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie): pacientes da rede privada, do SAE Unifenas ou que retiram a PrEP no serviço, profissionais de laboratório e contatos de casos, após avaliação da Vigilância Epidemiológica

Pessoas que forem vacinadas em uma unidade diferente da que frequentam devem levar comprovante de uso da PrEP, como prescrição ou relatório médico. Endereços e horários estão no portal da Prefeitura, nas páginas dos Serviços de Atenção Especializada em Infectologia (SAE), do Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e do Crie.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima