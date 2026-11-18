Represa Vargem das Flores terá megaoperação de segurança no feriado
Força-tarefa especial com blitzes e bloqueios protege a água da Grande BH e reforça as regras de lazer proibido para garantir a sua segurança
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A Copasa e órgãos de segurança pública intensificam a fiscalização na Represa Vargem das Flores ao longo do feriado da Consciência Negra. O trabalho conjunto estrutura uma força-tarefa voltada à proteção integral de um dos mananciais mais importantes para o abastecimento público na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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A mobilização reúne diversos órgãos e entidades públicas empenhados na conservação do espaço:
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Polícia Militar;
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Polícia Militar de Meio Ambiente;
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Ministério Público;
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Corpo de Bombeiros;
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Marinha;
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IEF;
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guardas municipais das prefeituras de Betim e de Contagem;
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Copasa.
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Bloqueios e fiscalização nos acessos
Entre os dias 20 e 22 de novembro, agentes realizam blitzes contínuas e bloqueios direcionados aos acessos do espelho d’água. As intervenções visam barrar a entrada indevida e impedir a ocorrência de irregularidades:
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ocupações irregulares;
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atividades de lazer incompatíveis com a função do manancial.
A restrição busca assegurar a preservação do meio ambiente, a qualidade da água tratada e a estabilidade de todo o sistema de abastecimento que atende milhares de moradores na Grande BH. A fiscalização também prioriza proteger vidas humanas e atua de maneira preventiva contra o risco de afogamentos na região.
Estrutura de apoio e regras no reservatório
Para viabilizar o trabalho dos agentes responsáveis pela fiscalização, a Copasa estruturou uma base operacional na orla da represa. O suporte logístico às equipes conta com a instalação de tendas e banheiros químicos montados especialmente para as atividades de campo.
A Companhia instala faixas informativas em pontos estratégicos para alertar os cidadãos sobre as regras vigentes na área. Mesmo com a fiscalização ampliada durante o feriado, o monitoramento da represa acontece de forma contínua e permanente em todos os meses do ano.
Como a Represa Vargem das Flores consiste em um reservatório com destinação exclusiva para o abastecimento público de água, o local possui restrições severas. Ficam expressamente proibidas as seguintes condutas:
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banhos no espelho d’água;
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prática de quaisquer esportes aquáticos;
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realização de eventos.
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A força-tarefa atua com rigor contra infrações com base no cumprimento estrito da legislação ambiental. A conservação da Vargem das Flores é essencial para garantir água de qualidade para milhares de famílias na Região Metropolitana de Belo Horizonte.