Moradores de sete bairros de Belo Horizonte e Contagem, na Região Metropolitana, podem enfrentar interrupções no abastecimento de água nesta quinta-feira (19/11). Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a instabilidade ocorre em razão de uma manutenção operacional emergencial.

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Em Belo Horizonte, os bairros afetados são Alípio de Melo, Castelo, Conjunto Celso Machado, São Salvador, Serrano e Vila Santo Antônio Barroquinha. Em Contagem, a ocorrência atinge o Parque Recreio.

A previsão da Copasa é que o abastecimento seja normalizado gradativamente ao longo da manhã de sexta-feira (20/11).

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A companhia destaca que os imóveis que têm caixas-d'água podem não sentir os efeitos da interrupção. A empresa também recomenda o uso racional da água durante o período de instabilidade.