Os taxistas de Belo Horizonte poderão utilizar a Bandeira 2 durante todo o mês de dezembro. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (19/11).

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De acordo com o documento, a medida tem caráter excepcional e facultativo. A cobrança poderá ser aplicada a partir da 0h do dia 1º de dezembro até as 23h59 do dia 31 do mesmo mês.

A medida determina que os taxistas que optarem pela utilização da Bandeira 2 deverão manter o documento fixado em um lugar visível no veículo. Além disso, o motorista deverá informar ao passageiro, antes do embarque, qual bandeira será praticada durante a corrida.

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A medida foi assinada pelo diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Mobilidade de Belo Horizonte (Sumob), em 17 de novembro, e entra em vigor na data de publicação.