Motorista de caminhão bate em seis carros, agride policiais e é preso
O motorista provocou uma sequência de colisões no bairro Camargos, em Belo Horizonte, e resistiu à ação policial
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Um homem de 34 anos foi preso na noite de quarta-feira (18/11) depois de atingir seis veículos com um caminhão na Rua Blenda, no Bairro Camargos, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar (PM), o motorista apresentava sinais de estar sob efeito de álcool e de alguma substância psicoativa.
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O condutor fez uma conversão e bateu em um primeiro veículo. Em seguida, atingiu outros cinco automóveis. Os responsáveis pelos seis veículos acionaram a PM e registraram ocorrências.
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Quando os militares chegaram, encontraram o homem dentro do caminhão. Segundo a PM, durante a abordagem, ele resistiu e agrediu os policiais com mordidas, chutes e socos. Alguns militares sofreram ferimentos leves.
Ainda de acordo com a corporação, os policiais precisaram usar uma arma de choque (taser), além de técnicas de contenção e imobilização, e algemar o motorista para controlá-lo.
A perícia esteve no local. O homem foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria