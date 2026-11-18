A missa de sétimo dia de Anna Marina Vianna de Siqueira, colunista e editora do Estado de Minas, foi celebrada na noite desta quarta-feira (18/11), no Santuário Arquidiocesano de Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ela estava internada no Hospital Mater Dei e morreu às 0h35 de terça-feira (10/11), aos 92 anos, em decorrência de uma infecção pulmonar.

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Na celebração, familiares e amigos se reuniram para prestar novas homenagens e recordar o legado de Anna Marina. A jornalista é lembrada pelo pioneirismo feminino nas redações de Belo Horizonte, onde atuou por mais de seis décadas.

A jornalista do Estado de Minas Isabela Teixeira da Costa destacou o legado de Anna Marina durante a missa. "A Ana, ela gostava de gente que quebrava regras", afirmou. "Às pessoas que tinham talento, ela dava força, e pelas pessoas que fugiam às regras, ela se apaixonava", acrescentou.

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Isabela também recordou a convivência e a amizade que construiu com Anna Marina durante o trabalho na redação. "Eu sou eternamente grata (a ela). Muita gente fala: 'nossa, o que você fez pela Ana'... Eu não fiz nada pela Ana: ela fez muito por mim", concluiu.