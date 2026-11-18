Em clima de muita emoção e alegria, com repique festivo de sinos, aplausos e som de tambores, moradores de Caeté, na Grande BH, receberam na noite desta quarta-feira (18), Dia do Barroco Mineiro, a imagem de Nossa Senhora do Rosário desaparecida há 60 anos da Capela Nossa Senhora do Rosário.

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A reentronização da peça sacra ocorreu na Igreja Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso, no Centro Histórico, tendo à frente o padre Celmo Coelho de Souza, titular da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, e o bispo auxiliar da Arquidiocese de BH, dom José Edmar da Silva. “Que esta imagem seja um sinal de esperança, testemunho dos nossos antepassados e convite à preservação do nosso patrimônio”, disse o bispo auxiliar.

Às 18h30, houve a entrada da imagem de Nossa Senhora do Rosário, pelas mãos do pesquisador e devoto de Nossa Senhora do Rosário, Charles Eládio Nazareth Faria. O momento solene tão aguardado pelos católicos de Caeté teve participação ainda do grupo Tambores da Piedade. Na apresentação do objeto de fé, estavam presentes representantes do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Esculpida em madeira, com 80 centímetros de altura, a imagem do século 18 foi resgatada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Minas tem 1.920 bens desaparecidos, tendo sido resgatados 640 e restituídos 136. No total de 2,7 mil cadastrados pela instituição, a maior parte (1.071) contempla documentos, seguindo-se os objetos sacros (834).

REFERÊNCIA

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Importante referência religiosa, histórica e cultural de Caeté, a Capela Nossa Senhora do Rosário foi reaberta no ano passado após intervenções emergenciais promovidas pela Arquidiocese de BH. O mais antigo templo da cidade, construído em 1704, é símbolo da religiosidade da população negra, tendo sido erguido por Frei Simão de Santa Teresa, com a participação da Irmandade dos Homens Pretos. Dentre os trabalhos, há necessidade de intervenções no cemitério municipal para solucionar problemas relacionados a infiltrações que ameaçam a edificação.